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«Л'Этуаль» закрыла тысячу магазинов из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Парфюмерно-косметическая сеть «Л'Этуаль» закрыла 1 тыс. магазинов из-за введения режима самоизоляции на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщила компания во вторник, 14 апреля.

Отмечается, что сейчас сеть зарабатывает 5% от прежней выручки за счет интернет-магазина.

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«Мы закрыли 1 тыс. магазинов «Л'Этуаль» для того, чтобы уберечь наших клиентов и консультантов от опасных контактов, и выручка компании в настоящее время формируется исключительно за счет интернет-магазина letu.ru, который обеспечивает около 5% оборота всей сети», — цитирует пресс-релиз «РИА Новости».

В компании подчеркнули, что сейчас дома находятся почти 18 тыс. сотрудников магазинов. Ежедневные убытки компании составляют десятки миллионов рублей, однако жизнь и здоровье клиентов и сотрудников остаются для «Л'Этуаль» «в приоритете».

«Мы рассчитываем на то, что и арендодатели, и банки помогут нам в сложившейся ситуации — ведь мы сохраняем тысячи рабочих мест по всей стране и продолжаем выплачивать заработную плату», — отмечается в сообщении.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по экономическим вопросам заявил, что объем розничных продаж в стране в апреле снизился более чем на 35%.

По словам главы государства, в условиях пандемии коронавируса сложилась необычная ситуация. Необходимо посмотреть и внимательно проанализировать тенденции, проявившиеся в экономике именно в последние недели, подчеркнул он.

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За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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