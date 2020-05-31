«Мы всё равно хотим работать»

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации к работе фитнес-клубов и бассейнов в условиях распространения коронавируса. В большинстве регионов спортивные учреждения закрыты или работают только в формате «один тренер — один клиент», как в Татарстане. Документ позволит спортзалам открыться безопасно, но внедрить многие правила будет нелегко — они требуют немалых дополнительных вложений, которых у предпринимателей нет. «Известия» поговорили с владельцами фитнес-клубов и тренерами о том, с какими сложностями придется столкнуться.

Дождались

Документ Роспотребнадзора спортклубы горячо ждали — лучше работать с ограничениями, чем никак. Он носит рекомендательный характер, но власти регионов обычно составляют предписания на основе советов надзорного органа. В целом они направлены на обеспечение социальной дистанции и дезинфекции.

Фитнес_клубы Работник фитнес-клуба во время дезинфекции спортивного инвентаря Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Перечень включает 16 пунктов. По словам директора сети фитнес-клубов «Фит Лайн» в Тольятти, менеджера компетенций «Физической культуры, спорта и фитнеса» Worldskills Russia Светланы Зиборовой, многим из них фитнес-клубы следовали и до закрытия — добровольно.

— Мы закрылись 28 марта, а где-то с 16-го работали в достаточно жестком режиме. Я лично как директор своих трех клубов выпускала внутренние распоряжения: что делаем, как обрабатываем. Благо у меня клуб с медицинской лицензией, в салоне красоты, в косметологии были бактерицидные облучатели — мы их оттуда вытащили и отдали в зону фитнеса. Там всё делали по графику: облучали, протирали, купили санитайзеры. И численность посетителей ограничили, — сказала она «Известиям».

По рекомендациям, перед открытием клуба в нем нужно провести генеральную уборку и тщательно продезинфицировать все поверхности, а в процессе работы протирать их через каждые два часа. Кроме того, надо обязательно измерять температуру работникам и выдать им маски. Посетители должны обслуживаться по предварительной записи.

Многие из рекомендаций Роспотребнадзору предложила Ассоциация операторов фитнес-индустрии России — это итог коллективной работы, которая продолжалась два месяца совместно с владельцами спортивных организаций и специалистами.

— То, что появилась конкретика — это прекрасно. И то, что эта конкретика близка к тому, что мы запрашивали — тоже хорошо. Сейчас, наверное, самый важный вопрос — когда нам уже разрешат открыться. Мы, конечно, проводим онлайн-тренировки, но это всё не то. Какие-то люди готовы так заниматься, но недолго и непостоянно. Живого общения очень не хватает, — добавила Светлана Зиборова.

1_2020-04-26T000000Z_722792440_RC2HCG9ZS4DL_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-OLYMPICS Всемирный карантин сорвал множество крупных международных спортивных соревнований. Оргкомитет Олимпиады в Токио уже заговорил о возможности полной отмены Игр, ранее перенесенных на 2021 год. Однако спортсменам при любых сценариях развития ситуации необходимо поддерживать форму, и каждый из них приспосабливается как может. Так, британской спринтерше Дезире Генри приходится проводить тренировки на поле для гольфа на окраине Лондона. Что придумали другие сильнейшие атлеты мира — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Tom Jacobs 2_2020-04-26T000000Z_152073809_RC2ECG99LO6C_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN Британский триатлет Ллойд Бебингтон приспособил для тренировок бассейн на своем садовом участке, пока не потеплело и его не заняли домашние Фото: REUTERS/Carl Recine 3_2020-04-22T185706Z_192649783_RC2U9G991DAM_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRAZIL-VOLLEYBALL Игрок бразильской национальной команды по волейболу Исаак Виана Сантос надевает спортивную форму и чеканит мяч у себя на кухне Фото: REUTERS/Washington Alves 4_2020-04-27T153318Z_589171265_RC23DG95BS5T_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN Джо Мьюр, участница британской сборной по пятиборью, занимается фехтованием на родительской ферме в Шотландии Фото: REUTERS/Lee Smith 5_RTS36S0V Польский метатель диска, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Петр Малаховский готовится к выступлению в Токио в своем саду в Варшаве Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel 6_2020-04-15T152910Z_1869845272_RC235G9DJ759_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-TUNISIA-BOXER 29-летняя Марием Хамрани, прошедшая квалификацию на Игры в Токио, пока боксирует во дворе своего дома в Тунисе Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi 7_GettyImages-1220846481 Немецкий пловец Дамиан Вирлинг и его брат Данило устраивают заплывы в родительском доме в Эссене Фото: Getty Images/Bongarts/Lars Baron 8_GettyImages-1220657239 Итальянский паралимпиец, обладатель множества наград европейских и мировых чемпионатов Роберто Ла Барбера самоизолировался в Алессандрии Фото: Getty Images/Marco Mantovani 9_GettyImages-1220679890 Австралийская пловчиха Бронте Кэмпбелл в своем доме в Сиднее Фото: Getty Images/Ryan Pierse 10_GettyImages-1217587944 Игрок новозеландской сборной по футболу Аннали Лонго тренируется в одиночестве в своем гараже в Крайстчерче Фото: Getty Images/Kai Schwoerer

Перед открытием

Многие рекомендации Роспотребнадзора могут потребовать от клубов дополнительных вложений. Речь идет в первую очередь об устройстве системы вентиляции и покупке облучателей.

В документе отмечается, что перед открытием клубам нужно провести работу «по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы аккредитованными организациями», а также постоянно контролировать ее.

— Для нас санитайзеры и облучатели — не проблема, — рассказывает Светлана Зиборова. — Большой вопрос связан с запуском системы вентиляции. Мы сейчас будем искать аккредитованные организации, которые всё проверят. Затраты на устройство вентиляции на один клуб — где-то от 2 млн рублей. Я даже не рассматриваю кондиционеры. Это принудительная приточка с подогревом и вытяжка. Везде стоят фильтры. У нас установлена мощная система вентиляции — для безопасности, классных и правильных тренировок. Если сейчас просто всё почистить, заменить… Сейчас, наверное, надо будет запрашивать у Роспотребнадзора перечень аккредитованных для такой работы организаций. Вдобавок у нас два месяца нулевой доход, поэтому это действительно может быть камнем преткновения.

Такого же мнения придерживается основатель сети спортивных клубов «Максюта Union» в Саратове, президент Союза саратовских силачей Вячеслав Максюта.

— По СНиПам («Строительные нормы и правила» — «Известия») есть естественная вентиляция — то есть много окон. Но в требованиях Роспотребнадзора не подразумевается, что может быть такая. Нужно делать вентиляцию, и на 100 кв. м придется вбухать на нее тысяч пятьдесят. А если это 400 м? Маленькие клубики на ладан дышат, и по России их процентов восемьдесят. Если разложить количество людей, которые занимаются в федеральных сетях фитнес-клубов, то их всего около 30%. Остальные ходят во всевозможные качалочки, небольшие клубы и фитнес-студии, — отметил он.

Трудности могут возникнуть и при покупке обеззараживающих устройств — бактерицидных ламп, которые могут работать в присутствии посетителей. Они стоят дорого, а одной лампы хватает только на 100–150 кв. м.

— Самый мощный обеззараживатель, который мы нашли, работал всего лишь на 100 кв. м, — рассказал «Известиям» исполнительный директор сети фитнес-клубов «Планета Фитнес» в Казани и Набережных Челнах Сергей Крюков. — Во-первых, они недешевые, а во-вторых, их надо очень и очень много. Мы же не стоматология, не парикмахерская, у нас зал не 50 «квадратов». Есть залы групповых программ от 100 до 200 «квадратов», тренажерные и кардиозалы — от 400 до 1000. Эта рекомендация довольно сложная к выполнению.

Затраты по этому пункту проанализировали и в компании «1С: Фитнес-клуб», которая занимается системами автоматизации для спортивных учреждений и студий.

— Один из наших клиентов, казанская сеть Maximus, подсчитала, что для ее двух клубов нужно совокупно около 66 штук таких ламп. Потому что одной лампы хватает примерно на 150 кв. м площади. В деньгах это около 750 тыс. рублей. Учитывая, что больше двух месяцев бизнес находился в замороженном состоянии, это очень существенная сумма, которая сейчас непозволительна , — сообщил «Известиям» гендиректор компании Денис Тян.

В зале

Небольшим залам может быть сложно выполнить условие Роспотребнадзора по социальному дистанцированию, добавил в беседе с изданием Вячеслав Максюта.

— Нужно будет расставлять тренажеры на расстояние 1,5 м. Честно говоря, сам в детстве ходил в качалки, знаю, в каких клубах спортсмены тренируются — не все могут себе позволить ходить в большие центры. И там всё очень плотненько, тренажер к тренажеру. Чтобы растащить, нужно половину тренажеров просто выкинуть или поставить в раздевалку, или куда-то еще. Мы сеть, мы-то выживем, сделаем всё возможное. Придется «кредитануться», но ладно. Не будет такого, что клуб открылся — народ повалил, — подчеркнул он.

Фитнес_клубы Посетители фитнес-клуба занимаются на беговых дорожках Фото: Global Look Press/Wang Zhid/ZUMAPRESS.com

Светлана Зиборова отметила, что в новых условиях нежелательно заниматься активными тренировками, но упоминаний об этом в документе Роспотребнадзора нет.

— Это такие тренировки, где человек очень много дышит — кроссфит, танцы, аэробика, стэп. Лучше включать в расписание более спокойные силовые, велнес-направления, йогу, пилатес, суставную гимнастику. Их очень много. Я бы проговорила этот момент, потому что при активных тренировках происходит большой обмен выдыхаемого и поглощаемого клиентом воздуха, даже если обеспечить социальное дистанцирование.

Не указано в рекомендациях и требование протирать поверхность тренажеров после каждого пользователя — уборку нужно проводить только через каждые два часа. Но владельцы спортзалов надеются на сознательность клиентов.

— Если с двух до четырех часов дня людей может не быть или быть очень мало, они попадают на всё чистенькое, но с шести вечера это нереально, если посетители сами не будут ответственно относиться. У нас выложены на стойке тренажерного зала все средства — пожалуйста, распыляйте, протирайте. Люди могут самостоятельно это делать, либо их персональный тренер.

В бассейне

Некоторые рекомендации по работе бассейнов вызвали у тренеров и владельцев фитнес-клубов замешательство. В документе прописаны два ограничения в воде, которые должны обеспечить социальное дистанцирование: не более одного человека на 5 кв. м при групповых занятиях аквааэробикой и не более одного человека на 10 кв. м дорожки при плавании.

Первое осуществить несложно, но второе вызывает вопросы. Стандартная ширина дорожки — от 2,25 до 2,5 метра, длина бассейна — 25–50 метров, встречаются и маленькие.

Фитнес_клубы Бассейн в фитнес-центре Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Сергей Крюков пояснил «Известиям», что они решили дать одному человеку целую дорожку.

— Это даже еще жестче. Если дорожка шириной 2,5 м и длиной 25 м в нашем случае, то мы могли запустить на нее четыре человека. Рекомендация довольно сложная. Как ее выполнить, если даже пускать двух человек на дорожку? Мы же понимаем, что если разделить ее на две части по длине, то для достаточно большой части клиентов это будет уже не плавание, а купание. А если на четыре части, то это вообще стояние в воде. Как вариант — разделить хотя бы на две половины, но и тут мы не избежим того, что в какой-то момент два человека окажутся в середине бассейна на одной дорожке, — сказал он.

С сомнением отнесся к этой рекомендации и тренер по плаванию одного из московских фитнес-клубов Евгений.

— 10 кв. м на человека — это очень много и трудновыполнимо по причине разной скорости плавания. В нашем бассейне (17х7) смогут плавать максимум три клиента. Но люди всё равно будут друг с другом пересекаться на дорожках. Допустим, если я буду плавать, я буду пересекаться с людьми очень часто. То есть нужно либо ставить людей по скорости, либо выделять целые дорожки на одного человека, — объяснил он «Известиям».

С обеззараживанием самой воды у клубов проблем не возникает — эта работа в обязательном порядке проводилась и раньше с использованием хлора.

С соблюдением дистанций в раздевалках тоже не должно возникнуть трудностей. В современных клубах нет отдельных кабин для переодевания, поэтому Роспотребнадзор предложил закрыть некоторые шкафчики.

— Здесь также делается разметка в раздевалках и убираются из оборота ключи соседних шкафчиков. То есть не будет больше человек на место, чем надо. Это заложено на этом этапе — ограничение проходимости клубов, — добавил Сергей Крюков.

При работе

По словам врачей, с которыми поговорили «Известия», соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора хоть и не исключает риска заразиться, но сводит его к минимуму.

— Бассейн и спортзал — помещения с большим скоплением людей, поэтому соблюдать масочный режим при занятиях и оставаться при этом на дистанции 1,5 м трудно, — пояснила изданию врач-инфекционист Наталья Катанцева. — Конечно, инфицированный коронавирусом человек легко заразит здорового в таких условиях. Тем более больной Covid-19 с клиническими проявлениями вряд ли займется спортом. А вот бессимптомный носитель коронавируса очень заразен и опасен — он об этом не знает. Поэтому только соблюдение требований реально убережет от этой грозной инфекции.

Фитнес_клубы Фитнес-клуб, закрытый на карантин в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Детский инфекционист Лариса Дубова отметила, что заразиться в бассейне или спортзале довольно легко, но и обычными вирусными заболеваниями тоже. Ее коллега Екатерина Нагиева добавила, что вероятность попадания вируса в организм в фитнес-клубах такая же, как и в любом другом замкнутом пространстве — не больше и не меньше.

Лето для фитнес-клубов — не самая активная пора, заключает Светлана Зиборова. Введение спортивных организаций в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей — хоть какое-то подспорье для предпринимателей.

— Все самые сезонные месяцы — март, апрель — нам обрубили. И в феврале уже тоже было не всё в порядке. Получается, мы сейчас уходим в низкомаржинальный летний сезон с массой ответственности. Но тем не менее всё равно хотим работать. Нас ждут люди и сотрудники, оставшиеся без работы — онлайн-занятиями они не прокормятся, — пояснила она.