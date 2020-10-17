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Объем продаж услуг фитнес-центров Москвы за год упал более чем на 50%

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В Москве продажи услуг фитнес-центров и тренажерных залов за год упали более чем на 50%. Вместе с этим снизился и средний чек москвичей на фитнес, упав в октябре на 37%. Такая информация следует из исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД», обнародованных в субботу, 17 октября.

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Аналитики сравнили потребительский спрос на услуги фитнес-центров и спортивные товары 1 по 15 октября 2020 года с аналогичным периодом 2019-го.

«Объемы продаж услуг фитнес-центров и тренажерных залов «год к году» снизились на 54%. Средний чек покупки составил 3780 рублей, это на 37% ниже, чем в прошлом году», — приводит «РИА Новости» их выводы по итогам исследования.

В тоже время продажи спорттоваров выросли на 20%, а средний чек их покупки достиг 5680 рублей, увеличившись на 8%.

1 октября ассоциация операторов фитнес-индустрии России предложила ввести кэшбэк за пользование фитнес-услугами. Соответствующее письмо было направлено правительству страны. По данным ассоциации, 7 млн россиян регулярно занимаются спортом но ограничения, связанные с коронавирусом сильно повлияли на отрасль. На данный момент порядка 20% предпринимателей оказались разорены.

По мнению экспертов, кэшбэк простимулирует спрос на занятия спортом. Россиянам может вернуться до 20% от потраченных денег на абонемент.

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