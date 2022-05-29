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«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов УЕФА

«Реал» победил «Ливерпуль» и 14-й раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА
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Фото: Global Look Press/Ina Fassbender/dpa
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Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв английский «Ливерпуль» со счетом 1:0 на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

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Гол на 59-ой минуте забил нападающий испанского клуба Винисиус Жуниор.

При этом гол нападающего «Реала» Карима Бензема на 43-ой минуте засчитан не был из-за офсайда. Тем не менее это не помешало ему стать лучшим бомбардиром турнира.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в рекордный 14-ый раз. Последний раз клуб завоевывал трофей в 2018 году, также обыграв в финале «Ливерпуль» (3:1).

Начало финального матча организаторы задержали на 37 минут из-за беспорядков. По данным СМИ, некоторые болельщики устроили столкновения с охраной при попытке проникнуть на стадион.

Люди перелезали через ограждения, игнорируя попытки распорядителей взять ситуацию под контроль. В результате, правоохранители применили слезоточивый газ.

Финал футбольной Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж на фоне проводимой спецоперации России по защите Донбасса и последующего обострения ситуации на Украине. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет УЕФА 25 февраля на внеочередном заседании.

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