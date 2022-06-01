Всероссийская серия парусных регат — открытый Кубок Tenzor International Cup 2022 встретит участников первого этапа с 3 по 5 июня в самой современной яхтенной локации Подмосковья — новом яхт-клубе Tenzor Sailing Club.

Соревнование пройдет при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта и титульного партнера Tenzor Consulting Group. График турнира включает четыре этапа, три из них будут организованы с июня по сентябрь в Московской области на Пестовском водохранилище, а четвертый этап — гранд-финал — планируется провести в начале ноября за рубежом. Участники турнира разыграют по итогам сезона солидный призовой фонд в размере 2 млн рублей.

На первый этап Tenzor International Cup 2022 заявилось около сотни спортсменов. Это два десятка сильнейших команд, собравших в свои экипажи опытных и титулованных яхтсменов из России, Белоруссии, Сербии, Италии, Германии — участников, призеров и победителей различных чемпионатов и серий в России, Европе, мире, олимпийцев, членов сборных России по парусному спорту и действующих чемпионов страны. «Русские богатыри» Игоря Рытова, ZIDart Sailing Team Зорана Пауновича, Tenzor Sport Милены Никитиной, RUS7 Кирилла Подольского, Hubex Кирилла Фролова, Nord Константина Носова, Tenzor Legal Андрея Пушкина, «Котики» Павла Карачова, Belka Sailing Team Маттео Миреллы и многие другие команды украсят списки участников первого этапа. Невероятная по накалу и спортивному драйву регата станет самым ярким парусным соревнованием в первый уикенд июня.

Пестовское водохранилище не случайно было выбрано местом проведения первых трех этапов Tenzor International Cup 2022. Эта акватория является самой большой в Подмосковье, здесь не раз проходили крупные парусные соревнования федерального и мирового уровня — чемпионат мира в классе «финн», национальные чемпионаты в крейсерских классах яхт и т.д. Серия парусных регат Tenzor International Cup 2022 станет первым статусным соревнованием на Пестовском водохранилище, которое пройдет на килевых лодках класса mX700 российского производства.

Одними из важнейших составляющих проведения спортивной регаты являются судейство и безопасность. Оргкомитет серии Tenzor International Cup 2022 привлек к работе коллегию из восьми судьей и ампайров высшей квалификации во главе с А.В. Деяновой и О.А .Ильиным, которые будут обеспечивать судейство на воде, разбирать протесты и вести подсчет результатов.

С 3 по 5 июня на первом этапе Tenzor International Cup участников, гостей и болельщиков ждет интересная береговая программа.

На протяжении трех дней регаты известный комментатор парусного спорта и телеведущий Алексей Жиров будет вести онлайн-трансляции гонки, комментировать яркие моменты и брать интервью у участников регаты.

На берегу 4 июня состоится большой яхтенный праздник, который будет включать детскую программу с увлекательной программой, спектаклем, станциями с мороженым и Гонконгскими вафлями, фотозоной и другими активностями.

Взрослых гостей ждет интересная игра «Интерактивный сомелье» от винного дома Kaudal, где можно будет потренировать интуицию и органолептические навыки, блеснуть знаниями о вине или виски, а также азартно поиграть и получить приз от организаторов.