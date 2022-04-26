Стартовая линия: Путин предложил альтернативу отмененным в РФ турнирам

Отстранение российских атлетов от зимней Паралимпиаде в Пекине — нарушение Всеобщей декларации прав человека. Такое мнение выразил Владимир Путин 26 апреля на встрече с членами российской паралимпийской команды и призерами XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, которых пригласили в Кремль для вручения госнаград. «Известия» пообщались с участниками церемонии, которые поделились своими впечатлениями от новой волны санкций в отношении российского спорта.

«По сугубо политическим причинам»

На этот раз торжественную церемонию не стали разбивать на два дня, как это было, например, в случае награждения призеров летних Игр в Токио в прошлом году. В Кремль сразу позвали как олимпийцев, успевших выступить в Пекине, так и их коллег из паралимпийской сборной, которых, увы, отправили из Китая домой. В целом торжественный прием был затемнен новыми реалиями, в которых сейчас оказался российский профессиональный спорт.

Еще несколько месяцев назад основной проблемой отечественных спортсменов было отсутствие национального флага и гимна из-за всемирно известного допингового скандала. Однако после 24 февраля сложилась совсем иная ситуация: многие международные федерации и организаторы турниров стали запрещать российским атлетам участвовать в соревнованиях даже в нейтральным статусе.

Это уже коснулось фигуристов, лыжников, хоккеистов и представителей других видов спорта, включая летние дисциплины. При этом ограничения затронули и белорусских коллег, что лишний раз подтверждает крах принципа «спорт — вне политики». Владимир Путин во время торжественного приема обозначил позицию Москвы по поводу происходящего: отстранение атлетов двух стран нарушило не только основополагающие принципы спорта, но и Всеобщую декларацию прав человека 1948 года.

— Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности, — сказал он, добавив, что Россия всегда предостерегала партнеров от использования в спорте двойных стандартов и принципа коллективной ответственности.

Несмотря на беспрецедентные ограничения, какой-либо тревоги или чувства безнадежности со стороны самих спортсменов, присутствовавших на церемонии в Кремле, не ощущалась.

— Настроение праздничное, — сказал «Известиям» хоккеист Артур Каюмов, завоевавший в Китае серебряную медаль. — Мое мнение, что это всё временно.

По его словам, отстранение России в итоге скажется на уровне самих международных соревнований. Поэтому Артур уверен, что в скором времени сборная страны вернется на мировую спортивную арену. Хотя уже понятно, что в этом году «Красная машина» не поборется за золотые награды во время предстоящего майского чемпионата мира.

Стартовая линия: Путин предложил Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время встречи с российскими спортсменами — победителями и призерами XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине и членами паралимпийской команды России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Чувство оптимизма относительно будущего отечественного спорта сохраняют и в правительстве. Так, министр спорта Олег Матыцин отметил, что все решения со стороны отдельных федераций, как правило, были приняты до конца текущего года. В связи с этим он не стал прогнозировать, каковы шансы на участие россиян на предстоящей Олимпиаде.

Без излишних эмоций сложившуюся ситуацию воспринимают и паралимпийцы, которые первыми ощутили новую волну санкций. Если участников олимпийской сборной допустили до соревнований в китайской столице (по той причине, что военная операция на Украине началась после завершения Олимпиады 20 февраля), то паралимпийцы были вынуждены отправиться обратно практически сразу после прибытия в Пекин.

— Было расстройство, огорчение, какая-то определенная пустота, — поделился с «Известиями» своим первым впечатлением Данила Бритик, представляющий РФ в биатлоне и лыжных гонках. — Тем не менее я уже отпустил ситуацию — что прошло, то прошло. В себе не держу это, двигаемся дальше. Нельзя предугадать, что будет. Стараемся просто готовиться к следующим соревнованиям.

— Сначала был шок. Не понимали, как это вообще возможно. До последнего не верили, и только когда 4 марта началась церемония открытия без нас, то осознали, что всё, едем домой, — добавил в беседе с «Известиями» следж-хоккеист Дмитрий Галкин. — Эмоции уже утихли. Обижаться бессмысленно, только себе навредишь. Раньше нас и так особо никуда не пускали из-за допингового скандала. Буквально полтора-два года назад мы начали выезжать. И сейчас снова запреты. В принципе это уже привычное для нас состояние.

«Восполнить за счет своих новых форматов»

Хотя российские спортсмены стараются не падать духом, проявляя завидную устойчивость в непростой ситуации, очевидно, что неясные перспективы того, как будет развиваться их карьера, тревожит многих.

— Конечно, я надеюсь на лучшее будущее и что у нас будут международные старты. Ведь когда соревнуешься со спортсменами международного уровня из других стран, сильнейшими в своей дисциплине, то это и дает толчок. Когда выступаешь исключительно на российском уровне, в какой-то момент можно поймать слабинку. То есть может наступить момент, когда просто некуда расти дальше. Постоянно нужна дополнительная конкуренция, мотивация, — уверен конькобежец Сергей Трофимов.

Стоит напомнить, что в качестве компенсации для паралимпийцев в этом году были организованы игры в Ханты-Мансийске, в которых участвовали спортсмены из нескольких постсоветских республик — Армении, Белоруссии, Таджикистана и Казахстана.

— Кому-то там было с кем соревноваться, нам нет. Мы просто между собой разделились и поиграли. Это, собственно, и была самая серьезная игра для нас. Ведь главные соперники у России в этом виде спорта — это США и Канада, — заметил Дмитрий Галкин.

Тем не менее в России существует очень сильный национальный чемпионат по следж-хоккею, в котором наблюдается плотная конкуренция, считает хоккеист. Этот факт, по его словам, как раз и позволит удержать высокий уровень российской сборной по этому виду спорта. Но без игр против лучших национальных команд россияне не смогут оценить, какой планки они достигли, предполагает он.

Между тем многие спортсмены предупреждают, что негативно нынешняя ситуация может отразиться прежде всего на молодых ребятах, которые делают первые шаги в профессиональном спорте. Очевидно, что атлеты, уже достигшие результатов за свою карьеру, реагируют на происходящее спокойнее, чем новички, которые только готовятся к большим стартам.

Владимир Путин заверил спортсменов, что Россия по-прежнему открыта для широкого взаимодействия с зарубежными партнерами. При этом он подчеркнул, что в спорте для РФ недружественных стран нет.

После торжественной части рабочего графика президент провел заседание Совета по развитию культуры и спорта, на котором обсуждались в том числе и темы, связанные с ограничениями в отношении российского спорта. В частности, Владимир Путин заявил о важности сохранения соревновательной активности спортсменов в текущих условиях.

— Что касается проектов, которые международные структуры управления спортом отменили в России, ну бог им судья, но в этой связи эти отмененные соревнования нужно восполнить за счет своих новых форматов, — заявил президент.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил об идущей работе по замене иностранных баз, на которых раньше тренировались россияне. По его словам, на модернизацию отечественных спортивных комплексов будет выделено свыше 800 млн рублей. Теперь можно с уверенностью сказать, что импортозамещение уже давно вышло за рамки сельского хозяйства, авиации и других ключевых отраслей для российской экономики.