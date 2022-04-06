Пошли на иск: есть ли шанс у многочисленных апелляций из РФ в CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал десять апелляций от российских организаций на решения международных федераций об отстранении представителей РФ от участия в соревнованиях. Отдельные иски подали и спортсмены. Их рассмотрение может начаться в апреле-мае, защищать российские интересы будут отечественные специалисты, а не швейцарские юркомпании, как раньше. Минспорта уже включило работу по защите интересов РФ в свои антикризисные документы. Сейчас такое время, когда нормальные юридические нормы не всегда работают, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. В то же время массовые дисквалификации российских атлетов критикуют даже их соперники-иностранцы.

Нерабочие нормы права

CAS получил апеляции от Олимпийского комитета России (ОКР), Российского футбольного союза (РФС), Союза биатлонистов России (СБР), Федерации гребного спорта России (ФГСР), Федерации регби России (ФРР), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Союза конькобежцев России (СКР) и Федерации фигурного катания России (ФФКР). В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Все эти иски подавались отдельно , объяснил глава Федерации спортивной гимнастики России, вице-президент ОКР Василий Титов.

— Никогда не обсуждалась совместная подача иска, ОКР просто все координирует, но каждая федерация отдельно подает иск против отдельных международных федераций, — отметил он в беседе с «Известиями». — Позиция у нас единая, это так, но подают все по отдельности. Что касается иска ФСГР, то юристы уже известны, мы с ними работаем. Когда примут документ, смогу все рассказать.

Василий Титов не стал оценивать шансы на удовлетворения апелляций, отметив, что сейчас такое время, когда нормальные юридические нормы не всегда работают. Схожего мнения придерживается и президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

— Мы будем ждать рассмотрения вопроса о законности или незаконности отстранения российских спортсменов, — сказал он «Известиям». — Понятно, что учитывая последние события, надежды на положительный исход не так много, но бороться надо.

Ставка на своих

Василий Титов отметил еще один важный нюанс — защиту будут осуществлять российские юристы. До этого в большинстве случаев мы пользовались услугами швейцарских компаний , которые, также как и CAS, находятся в Лозанне, и знают все детали работы спортивного арбитража. Но в сложившихся условиях швейцарские юристы отказались от работы с исками из России.

— При этом иностранные коллеги, в том числе из швейцарских юридических компаний, продолжают оказывать общероссийским спортивным федерациям консультации правового характера по вопросам защиты нарушенных прав российских спортсменов в CAS, других судебных инстанциях и юрисдикционных органах международных спортивных федераций, — сказали «Известиям» в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Минспорт включил работу по защите интересов РФ в иностранных судебных учреждениях в свои антикризисные документы.

В ведомстве добавили, что «Минспорт продолжит обеспечивать участие российских спортсменов в международных соревнованиях за рубежом в различных статусах, но только при гарантии мер безопасности со стороны принимающего государства».

— Мы не являемся стороной рассмотрения, иски поданы от имени федераций, Олимпийского комитета России , — подчеркнул в беседе с журналистами министр спорта Олег Матыцин. — Естественно, мы информированы о содержании исков и при необходимости оказываем соответствующую юридическую помощь.

Также во вторник, 5 апреля, стало известно, что РФС отозвал один из исков в (CAS). Это связано с тем, что ранее суд не удовлетворил ходатайство РФС о переносе матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок (например, Украина сыграет с Шотландией в начале июня, нам же было засчитано техническое поражение от Польши). Отозванный иск имел отношение только к матчам отбора к ЧМ-2022. Это значит, что он утратил актуальность.

При этом основные требования о допуске сборных команд России к участию во всех международных матчах под эгидами ФИФА и УЕФА, в том числе чемпионатах мира, по-прежнему содержатся в других исках к организациям, рассмотрение которых по существу начнется в CAS в ближайшее время . В конце марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что рассмотрение апелляций намечено на апрель-май.

Иски от спортсменов

Помимо федераций в CAS зарегистрированы иски от отдельных спортсменов. В частности, от Семена Елистратова, Ангелины Голиковой, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова против Международного союза конькбежцев (ISU), Ангелины Мельниковой, Никиты Нагорного, Михаил Заломина и Виталия Иванчука против Международной федерации гимнастики (FIG). Иск в CAS на Международную федерацию шахмат (FIDE) подал Сергей Карякин. FIDE отстранила титулованного гроссмейстера от соревнований за высказывания о событиях на Украине.

Дисквалификация Карякина отсчитывается с 21 марта 2022 года. Если апелляция не даст эффекта, гроссмейстер пропустит главный старт года — турнир претендентов в Мадриде (16 июня — 7 июля) , куда он прошел через жесткий отбор, а также ряд других крупных стартов. Таким образом Карякин минимум на полгода лишается своего основного заработка.

В комитет по этике и дисциплинарным вопросам FIDE, который принимал решение по Карякину, входят представители ЮАР, Индии, Непала, Гайаны и США. Не помог Сергею и тот факт, что ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Этой позицией 50-летнего функционера был удивлен министр спорта.

— У него не было другого выбора? Выбор есть всегда, — подчеркнул в интервью «Известиям» Олег Матыцин. — У нас есть руководители международных федераций, которые избрали другую позицию . С юридической точки зрения, наверное, все сделано в соответствии с уставами и регламентами. Но с точки зрения этики эта позиция должна была быть более сдержанной. Они (Дворкович и глава Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин. — «Известия») баллотировались на эти посты как представители России. Так что вызывает много вопросов их позиция в отношении защиты наших спортсменов. Приоритетом должна быть защита базовых олимпийских принципов и единства спорта, в том числе недопущение политизации спорта и дискриминации спортсменов. А личные интересы и перспективы дальнейшего пребывания в качестве руководителя международной федерации, на мой взгляд, должны отойти на второй план.