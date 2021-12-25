Олимпийский аккорд: как Россия пережила пандемийные Игры

Главным спортивным событием уходящего года ожидаемо стала летняя Олимпиада в Токио. Она навсегда войдет в историю тем, что Игры еще ни разу не проходили в нечетный год, а летние и вовсе впервые состоялись за пределами года високосного. Всему виной пандемия.

России хватало проблем и помимо коронавируса. В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало Россию на четыре года. Это означало, что в этот срок наши спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и взрослые чемпионаты мира, под собственным флагом и названием своей страны. А в случае побед они не услышат во время награждения гимн собственного государства.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS), хоть и не стал отрицать выводы WADA о вине российского спорта, срок дисквалификации всё же скостил — до двух лет. Таким образом, формально наши спортсмены не будут на крупнейших соревнованиях называться российскими до декабря 2022 года. И помимо Токио нейтральный статус им грозит на зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в ближайшем феврале.

Олимпийский аккорд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Наши спортсмены выступали в Токио под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и названием Сборная Олимпийского комитета России (ОКР). А во время награждения вместо государственного гимна РФ звучала музыка из Первого концерта для фортепиано Петра Чайковского.

В медальном зачете российские спортсмены оказались пятыми. С учетом всех ограничений из-за санкций это считалось удачей, пусть и на одно место ниже, чем в Рио. При этом было взято на одно золото больше (20), чем пять лет назад. А по общему количеству медалей (71) результат оказался лучшим с Афин-2004. То есть в столь тяжелую эпоху были превзойдены показатели благополучных времен Пекина-2008 и Лондона-2012. Всего в Токио было завоевано 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.

Мария Ласицкене

С отечественными легкоатлетами была связана главная драма этой Олимпиады. Ключевые звезды нашей сборной — трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира – 2015, двукратный вице-чемпион в прыжках на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и чемпионка мира – 2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова — из-за бана федерации получили только первую и, возможно, последнюю возможность выступить на Олимпиаде. В 2021 году Шубенкову и Сидоровой исполнилось по 30 лет, а Ласицкене — 28. Во время Олимпиады-2012 в Лондоне, когда еще никто не мог представить будущей изоляции российского спорта, все трое были очень молоды и не имели серьезных шансов поехать на соревнования.

Все трое до 2021 года никогда не подозревались в употреблении запрещенных препаратов. Лишь Шубенков прошлой зимой сдал положительную пробу, что казалось катастрофой. Но в итоге Сергей смог доказать, что запрещенные вещества оказались в его организме не по его вине, и избежал санкций.

Олимпийский аккорд Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Мария Ласицкене во время финальных соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: Global Look Press/Dppi/Victor Joly

Он поехал в Токио, но там из-за травмы отказался выходить на дорожку перед самым стартом квалификационного забега. Возможно, уроженец Барнаула упустил свой единственный шанс выступить на таком старте. В 2024 году, когда в Париже пройдет следующая Олимпиада, ему будет 34 года.

Зато уцепилась за свой шанс Сидорова, которая взяла серебро, хотя долгое время лидировала. Но главная драма со счастливым концом случилась с Ласицкене. Добравшись до Олимпиады, она вдруг перестала быть ее фаворитом. Все прошлые годы ей удавалось избегать серьезных травм, но весной 2021-го начались проблемы со здоровьем.

Из-за этого она проигрывала предолимпийские старты. Уже казалось, что в Токио даже бронза будет для Марии грандиозным успехом. Не добавляло оптимизма и то, как она прошла квалификацию. Необходимая для выхода в финал планка в 1,95 м была взята лишь с последней, третьей попытки.

Была Ласицкене на грани провала и в решающий день, взяв с третьего раза 1,96 м. Далее 1,98 и 2,00 она преодолела со второго раза. А 2,02 м — с первого. К этому моменту большинство конкуренток уже или завершили выступления, или тратили гораздо больше прыжков на преодоление планок. Марии немного не хватило для того, чтобы сразу прыгнуть 2,04. Но со второго раза она это сделала. Стало ясно, что золото очень близко. Чтобы получить шанс его отобрать, кто-то из соперников должен был взять 2,06. Но в итоге никто даже не повторил 2,04.

Ласицкене закрыла главный пробел в своей карьере. Неизвестно, сможет ли она быть фаворитом в 2024 году, поэтому не исключено, что в Токио, вопреки всем обстоятельствам, ей удалось зацепиться за последний шанс дойти до высшего из возможных успехов.

— Маша устроена как настоящий боец, преодолевающий трудности, — сказал «Известиям» тренер Марии Ласицкене Геннадий Габрилян. — И чем больше возникает перед ней психологических препятствий, тем с большей спортивной агрессией она их преодолевает. Хочешь сделать Машу достойным соперником — попробуй ее напугать. Чем больше сопротивления, тем больше она открывает внутренние резервы и потенциал. И сама раскрывается.

Плавание

Это была самая успешная в медальном плане Олимпиада для нашего плавания за последние 25 лет. Два золота, два серебра и одна бронза. Золото наши не брали с Атланты-1996. Главной звездой стал Евгений Рылов , завоевавший две награды высшей пробы и одно серебро.

— Если говорить о своих личных достижениях, то связываю их с тем, что очень жестко и усердно работаю с тренером, — отметил в разговоре с «Известиями» Рылов. — Максимально эффективная работа, отсюда и результат. Что касается других ребят, то кто-то очень круто прогрессировал, но, как правило, происходит ситуация, когда где-то кто-то не додерживает до конца сезона. И в конечном итоге в последний момент не получается проплыть максимально эффективно, как они готовы. Такое случается.

Олимпийский аккорд Призеры соревнований по плаванию на 100 м на спине среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх (слева направо): Климент Колесников (команда ОКР) — серебряная медаль, Евгений Рылов (команда ОКР) — золотая медаль, Райан Мерфи (США) — бронзовая медаль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Стрельба

Наряду с Рыловым самым успешным отечественным олимпийцем стала Виталина Бацарашкина, взявшая два золота и одно серебро. Серебро она завоевала совместно с Артемом Черноусовым в командном первенстве . Также вице-чемпионом Игр по стрельбе стала Анастасия Галашина, лишь на последнем выстреле упустившая золото.

— Можно сказать, что ожидали медаль в командной стрельбе, упражнении микст, — объясняла «Известиям» Бацарашкина. — Считали, что можем побороться там за место в тройке. А вот то, что выиграю столько личных наград, не предполагала.

Олимпийский аккорд Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Виталина Бацарашкина в финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Спортивная гимнастика

В Токио были прерваны длительные безвыигрышные серии у гимнастов. Мужчины выиграли командное многоборье. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин вернули золото впервые за четверть века со времен победы легендарной сборной во главе с Алексеем Немовым. Командное золото женщин и вовсе было нашим первым с Барселоны-1992, когда выступала еще объединенная сборная, собранная из представителей республик развалившегося СССР. Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Владислава Уразова спустя почти 30 лет вернули нас на вершину.

Олимпийский аккорд Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный (слева направо), завоевавшие золотые медали в командном многоборье среди мужчин на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Теннис

Многие ждали медалей в теннисе. Тем более что туда поехали все наши сильнейшие представители, включая игроков топ-30 своих рейтингов Даниила Медведева, Анастасию Павлюченкову, Андрея Рублева, Карена Хачанова и Аслана Карацева.

В итоге из-за серьезной усталости Медведев и Павлюченкова остались без медалей в одиночном разряде. У мужчин до финала дошел один Хачанов. А т риумф пришел там, где не все в него верили. Решающий матч в миксте оказался чисто российским. В нем Павлюченкова и Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева.

Олимпийский аккорд Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев (ОКР), в финальном матче смешанного разряда против российских спортсменов, Токио Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

Фехтование

Ожидаемо преуспели фехтовальщики. София Позднякова в личном финале в сабле одолела Софью Великую, а затем они вместе и при помощи Ольги Никитиной взяли золото в командном первенстве. Триумф был и в женской командной рапире — успех праздновали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.

— Я только рада была, что Олимпиаду перенесли, — заявила «Известиям» София Позднякова. — Смогла за этот год подготовиться и подойти в лучшей форме, нежели это случилось бы в 2020-м.

Олимпийский аккорд Российские спортсменки, члены сборной России (команда ОКР) Ольга Никитина, Софья Позднякова и Софья Великая (слева направо), завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тхэквондо

Было довольно неожиданно увидеть успех в том виде спорта, который лишь 20 лет как стал олимпийским. В тхэквондо мы лишь в единичных случаях брали медали, но в Токио случилось два золота Максима Храмцова и Владислава Ларина, серебро Татьяны Мининой и бронза Михаила Артамонова.

— Это очень красивый вид спорта, зрелищный, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Владислав Ларин. — Думаю, людям, которые смотрят ММА, будет чему поучиться у нас — как минимум чувству дистанции, чувству момента. Для собственного развития можно посмотреть и насладиться красотой этого вида спорта: тут очень много ударов ногой в голову, очень много ударов ногой с вращением. Есть всё то, что любят зрители.

Олимпийский аккорд Михаил Артамонов (ОКР) и Лукас Гусман (Аргентина) (слева направо) во время поединка за 3-е место, Олимпиада-2020 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Борьба, дзюдо и бокс

В этих видах спорта наши спортсмены подтвердили свой уровень. Дзюдоисты оказались без золота, но несколько раз были на пьедестале, что можно считать успехом, так как традиционный японский вид спорта ожидаемо остался за хозяевами Олимпиады. Три золота в вольной борьбе, добытые Абдулрашидом Садулаевым, Заурбеком Сидаковым и Зауром Угуевым стали настоящим триумфом России. Чуть ранее единственную победу в греко-римской борьбе одержал Муса Евлоев . Хорошим результатом можно считать и пять медалей боксёров, одна из которых стала золотой — её завоевал Альберт Батыргазиев.

Олимпийский аккорд Заур Угуев (ОКР) после победы в финальном поединке против Кумара Рави, Олимпиада-2020 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Художественная гимнастика и синхронное плавание

Эти два вида спорта всегда разыгрывают свои медали в последние дни Олимпиады. И долгие годы они железно обеспечивали России четыре золота. Но в Токио прервалась наша гегемония в художественной гимнастике. Серебро Дины Авериной в личном многоборье и пяти наших спортсменов в группах вызвали большой скандал из-за судейства, в отношении которого у многих до сих пор остаются вопросы.

В этих условиях были опасения, что данная участь постигнет синхронисток, но они не подвели. Сначала д уэт Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, а потом и группы остались недосягаемы для соперников.

Олимпийский аккорд Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Дина Аверина, завоевавшая серебряную медаль в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Игровые виды

В игровых видах спорта за постсоветское время Россия побеждала на летних Олимпийских играх всего три раза — в Сиднее-2000 в мужском гандболе, в Лондоне-2012 в мужском волейболе и Рио-2016 в женском гандболе. В Токио последние две команды могли повторить успехи.

Волейболисты и гандболистки дошли до финалов, были близки к победам, но в итоге взяли серебряные медали, что тоже можно считать успехом. Вторыми оказались наши команды и в новом для Олимпиад виде спорта баскетбол 3Х3 . Там до финалов дошли и женщины, и мужчины.