К финишу, сверкая: очередное золото в борьбе и финал в гандболе

Последняя пятница Олимпийских игр в Токио подарила много позитивных эмоций болельщикам сборной России. Речь не только про золото Заурбека Сидакова в вольной борьбе и выход в финал наших гандболисток, но и про неожиданную бронзу велосипедисток — Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской — в мэдисоне. В ожесточенной борьбе они обошли законодателей моды в этой дисциплине — голландок. Кроме этого, у нас есть две медали в боксе — серебро у Муслима Гаджимагомедова и бронза у Зенфиры Магомедалиевой , а также уверенные выступления наших гегемонов. Сборная России по синхронному плаванию стала лучшей в технической программе командных соревнований (медали разыграют в субботу), а олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по прозвищу Танк уже добрался до финала.

Осетино-дагестанское дерби

По пути к финалу в категории до 74 кг уроженец Беслана Заурбек Сидаков закончил две схватки из трех досрочно , в том числе полуфинальную — с казахом Данияром Кайсановым (11:0). Путь его соперника по финалу — дагестанца Магомедхабиба Кадимагомедова, ныне выступающего за Белоруссию, — был гораздо сложнее. Он победил борцов, входивших в число фаворитов, — американца Кайла Дэйка (11:0) и Франка Чамизо (9:7) — кубинца, представляющего Италию.

Первый период получился исключительно упорным. Сидаков повел в счете 1:0 лишь благодаря тому, что Кадимагомедова наказали за пассивную борьбу (свои 30 секунд на результативное действие он не использовал). Потом Магомедхабиб попробовал обострить — прошел в ногу, но повалить Заурбека не сумел. Затем он попытался сделать бросок, но Сидаков ушел от него, совершив кульбит.

К финишу Справа налево: российский спортсмен, член сборной ОКР Заурбек Сидаков и Магомедхабиб Кадимагомедов (Белоруссия) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Второй период начался с того, что российский борец перевел Кадимагомедова в партер — 3:0. Потом была успешная контратака — 5:0. Затем Сидаков вытолкнул за ковер — 6:0. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, находившийся на трибуне, большую часть схватки сидел молча, но потом не выдержал и начал кричать. «Внимательно! Внимательно!» — восклицал он. Когда же Сидаков вновь сделал так, что Кадимагомедов оказался за пределами ковра, Мамиашвили победно вскинул руки. 7:0, а потом — финальная сирена.

После поединка Сидаков еще несколько минут не покидал площадку. Он взял флаг Олимпийского комитета России, обмотался им, пошел в центр ковра, встал на колени и опустил голову вниз. В Токио ему не было равных. Еще никто на этом борцовском турнире не показывал настолько доминирующее выступление.

Норвегия снова без финала

Россия–Норвегия в гандболе — это почти как Россия–Канада в хоккее . За матчем смотрела вся страна, а наши девушки чувствовали огромную ответственность. Тренер Алексей Алексеев, который в Токио получил весомую порцию критики от президента собственной федерации, весь матч, можно сказать, защищался с нашей командой, а в перерывах умело успокаивал своих подопечных.

Обмен ударами шел до середины первого тайма — никто не мог оторваться больше чем на мяч. Но на 14-й минуте мы потеряли одного из лидеров команды. Анна Сень врезала по подбородку сопернице, а арбитры выписали чемпионке Рио-2016 красную карточку. Но наших только мотивировало такое негативное развитие событий. На перерыв Россия уходила при «+3» . На последней секунде супергол забила Анна Вяхирева (всего у лучшего игрока мира девять мячей в полуфинале).

К финишу Спортсменка, член сборной команды ОКР Анна Вяхирева в полуфинальном матче соревнований по гандболу среди женщин Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

Второй тайм прекрасно начала Ксения Макеева. Благодаря трем ее броскам мы даже сделали счет 22:16 — для такого матча это было слишком. Норвежки чуть подобрались, но с очень большим трудом проходили через нашу вяжущую оборону, да и поймавшая кураж вратарь Анна Седойкина не облегчала им задачу.

В концовке россиянки схватили очень ненужное удаление, а разрыв в счете сократился до двух мячей. Каким-то непостижимым образом, затягивая время, доводя атаки до пассивного владения, — и в итоге даже не дошло до решающего броска норвежек в миллиметрах от наших ворот, как было в Рио. Россиянки всё-таки дотянули до победы — и устроили шумное празднование в центральном круге.

Теперь им придется иметь дело с француженками в финале. Всё, как в Рио пять лет назад.

Сенсация в Идзу

Женский мэдисон в программе Олимпийских игр проводился впервые. Мужской присутствовал на Играх в 2000–2008 годах.

Название эта дисциплина велоспорта получила от знаменитой арены «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, где впервые проводились длительные велогонки. Если очень грубо, мэдисон — это командный заезд, в котором спортсмены зарабатывают очки на промежуточных финишах на протяжении 120 кругов. В каждой команде по две велогонщицы, которые сменяют друг друга. Одна едет в группе, другая медленно сопровождает партнершу по внешнему кругу. Гонка очень сложна с тактической точки зрения, возможно, это самый запутанный и трудный с точки зрения планирования вид на Олимпийских играх в принципе, во всех видах спорта.

К финишу Спортсменки, члены сборной команды ОКР Мария Новолодская (слева) и Гульназ Хатунцева, завоевавшие бронзовые медали в мэдисоне на соревнованиях по трековым гонкам среди женщин Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Но наши справились. Особо не набирая очки в спринтах на промежуточных отметках, наши сделали главное — удержались в круге с лидером по общим итогам, за счет чего получили 20 очков. Такую сумму заслужили только победительницы — британки и серебряные призеры — датчанки. При этом россиянки избежали завалов и аварий, которые сопровождали плотную группу на велотреке.

За счет этого нашим девушкам удалось обогнать сразу четыре сборные, которые были выше по спринтерским очкам: Нидерланды, Францию, Польшу и Австралию. Шесть команд и вовсе ушли в минус, потому что проиграли круг и более. В общении с журналистами на велотреке в Идзу (в двух часах езды от Токио) девушки охарактеризовали эту бронзу как золото. И абсолютно по делу. Возможно, это самая неожиданная медаль в Токио.

А вот от призера Игр в Рио Дениса Дмитриева награды как раз все ждали. Опытный велогонщик прошел насыщенную сетку в спринте с 1/16 финала, но в полуфинале проиграл голландцу Джеффри Хугланду, а в бронзовой гонке — британцу Джеку Карлину. Обидно, что в обоих случаях во втором заезде Дмитриев проигрывал одну сотую секунды.