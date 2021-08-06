На последнем желании: как Россия закончила супердень в Токио

Очередной день Олимпийских игр в Токио выдался сверхуспешным для России. В копилку нашей сборной добавилось пять медалей: золото у боксера Альберта Батыргазиева и борца Заура Угуева, серебро у Анжелики Сидоровой (первая медаль России в легкой атлетике), бронза у боксера Глеба Бакши и борца Артура Найфонова. В игровых видах спорта волейболисты одержали волевую победу над Бразилией (3:1) и вышли в финал. В пляжном волейболе Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обеспечили себе минимум серебро — за золото придется поспорить с норвежским дуэтом. Борец-вольник Заурбек Сидаков уверенно прошел Данияра Кайсанова из Казахстана (11:0) и теперь 8 августа сразится за золото в категории до 74 кг.

День Дагестана в Токио

В полулегком весе российские боксеры последний раз побеждали на Олимпийских играх в 2004 году, когда золото взял Алексей Тищенко. Действительно, 57 кг — очень конкурентный вид. Альберт Батыргазиев считался в Токио одним из фаворитов, но в каждом бою сталкивался с очень серьезными проблемами. В четвертьфинале был тяжелейший поединок с призером ЧМ-2019 Эрдэнэбатом Цэндбаатаром из Монголии (3:2), а в полуфинале Альберт прошел трехкратного чемпиона мира кубинца Ласаро Альвареса (3:2). До Токио они встречались дважды, и оба раза побеждал Альварес. Сначала в матчевой встрече Россия–Куба в Волгограде в 2018 году, затем в четвертьфинале ЧМ-2019 в Екатеринбурге. На этот раз успех праздновал уже россиянин, забрав решающий раунд. В финале 23-летнего Батыргазиева ждал серебряный призер ЧМ-2017 американец Дюк Рэган. В итоге Альберт победил с неоспоримым преимуществом. Есть первое золото российских боксеров в Токио!

Батыргазиев родился в Дагестане, но с детства живет в Нижневартовске. В спорте он начал с кикбоксинга. Но Альберту очень хотелось стать олимпийским чемпионом, и в 18 лет он перешел в бокс. Как видим, мечта сбылась быстро.

Спустя час мечта сбылась и у другого уроженца Дагестана — Заура Угуева. Накануне он вышел в финал по вольной борьбе (до 57 кг), буквально на зубах вырвав два боя. Соперником Угуева в финальной схватке стал Рави Кумар из Индии. Заур — двукратный чемпион мира (2018, 2019), Кумар — бронзовый призер ЧМ-2019.

Угуев заработал первый балл, вытолкнув соперника с ковра. Потом российский борец повел 2:0 — и снова благодаря толчку. Кумар быстро выровнял положение, переведя Заура в партер, но в ответной атаке оказался на животе уже сам — 4:2 в пользу Угуева. После перерыва дагестанец развил преимущество — 5:2, потом 7:2. До конца оставалось две минуты, и за это время Кумар сделал всё для победы, включился на полную. Ему удалось заработать два балла, после чего он пошел в яростную атаку. Но Угуев ее выдержал. Финальную сирену Заур встретил, держа противника за шею. Это было уже 16-е золото для России.

Слезы Сидоровой

У России могло стать и 17 золотых медалей в четверг. Очень близка к первому месту в прыжках с шестом была Анжелика Сидорова. Внезапно взять 4,70 м с первой попытки смогла только она. Уже на 4,80 их осталось всего четыре. Конкуренцию Анжелике составляли олимпийская чемпионка из Греции Катерина Стефаниди, американка Кэти Наджетт и британка Холли Брэдшоу. Вместе они добралась и до 4,90. Преимущество по попыткам по-прежнему было на стороне Сидоровой. Но стало очевидно, что борьба всё же будет — никто просто так не отдаст россиянке золото.

И вот вторая попытка на 4,90 м. Сидорова сбивает планку, и по ее лицу видно: всё очень плохо. Задачей было брать все высоты с первого же прыжка. Иначе твоей ошибкой тут же воспользуются. Что и сделала Наджетт — теперь лидерство было у нее. Британка и гречанка соревнования закончили, Сидорова уже точно серебряный призер Олимпиады. Чтобы остаться в борьбе за золото, Анжелике нужно было на заказ брать 4,95 м. С единственного оставшегося прыжка. Сидорова уже была в такой ситуации на чемпионате мира – 2019, и тогда всё получилось. А вот в финале Олимпийских игр не вышло. После этого наша легкоатлетка расплакалась на плече у своего тренера Светланы Абрамовой.

— Эмоций много, и они противоречивые, — отметила в разговоре с «Известиями» Светлана Абрамова. — Конечно, мы очень хотели и ждали золота, настраивались на победу. Но Анжелика сделала всё что могла на данный момент. Сезон получился рваный, соревнований не хватило, и она не набрала той уверенности, какую обычно набирала по ходу сезона. В финале она была на 100% молодцом, вытянула всё что могла на морально-волевых. У меня к ней вообще никаких претензий нет. Но оказалось, что Кэти на сегодняшний день сильнее.

Главная звезда нашей легкой атлетики — Мария Ласицкене — в четверг была на грани вылета. Всё решила последняя попытка звездной прыгуньи в высоту, которая всё-таки взяла квалификационные 1,95. Финал уже 7 августа.

Суперматч

Соперничество России и Бразилии уже стало классикой мужского волейбола. На Играх в Лондоне-2012 мы переиграли латиноамериканскую сборную в финале (3:2), а спустя четыре года уступили им без шансов в полуфинале Рио-2016 (0:3). В Токио нам вновь предстояло встретиться на стадии 1/2 финала. В первом сете у олимпийских чемпионов – 2016 получалось всё. Мало того что они начисто прикрыли Максима Михайлова, так еще и везение было на их стороне (18:25).

Во второй партии Бразилия эмоционально подсдулась после ударного начала, и наши сет забрали (25:21). А дальше началось безумие. Третий сет — одна из величайших партий в олимпийской истории. Мы проигрывали со счетом 12:20. При таком счете главный тренер Туомас Саммелвуо сделал две замены. Вместо Дмитрия Волкова вышел Ярослав Подлесных, вместо Артема Вольвича — Ильяс Куркаев. Все были уверены: этот ход только для того, чтобы дать перевести дух основным игрокам.

Но резервисты показали такую игру, что их партнеры поверили в чудо. На подачах Подлесных наша команда выгрызла пять очков подряд. Два роскошных блока Яковлева (который всю Лигу наций пропустил из-за травмы и набирал игровую форму прямо по ходу олимпийского турнира) и атака великого Михайлова на грани — Максим закрыл тройной блок, и наш нападающий рискнул «стрельнуть» по пальцам. Попал! Первый сетбол южноамериканцы отыграли. А потом забил Клюка, а блок, наверное, самый важный в своей жизни, оформил Куркаев. Который всю Олимпиаду просидел на скамейке — 26:24.

После такого не выиграть матч было бы преступлением. Эмоциональный перевес полностью был на нашей стороне, хотя в четвертой партии всё тоже решилось в концовке (26:24).

— После такой третьей партии начинаешь верить, что какие-то другие силы способствуют нашей победе, — признался журналистам капитан нашей команды Игорь Кобзарь.

Теперь главное — всем немного успокоиться. Потому что даже настолько эмоциональная победа — это еще не конец Олимпиады. В субботу финал с Францией.