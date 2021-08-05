«Это выстраданная медаль, как физически, так и эмоционально»

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото среди дуэтов в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио. Россия не отдает никому этот вид программы уже шестые Игры подряд. 31-летняя Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. По количеству золотых наград она обошла Анастасию Давыдову и Наталью Ищенко (по пять наград высшего достоинства). Для 27-летней Колесниченко это вторая золотая медаль Игр в карьере. Обе Светы набрали 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Благодаря успеху наших девушек в неофициальном общем зачете у России стало 14 золотых медалей. Команда вновь поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио, опередив Великобританию. С успехом спортсменок в Токио уже поздравил президент России Владимир Путин. Светлана Ромашина же теперь настраивается на выступления в группе (6 и 7 августа), где практически наверняка завоюет и свое седьмое золото. Об образе паука, странностях с музыкой и звании самой титулованной синхронистки планеты москвичка рассказала в общении с российскими журналистами сразу после награждения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Испытываете чувство выполненного долга?

— Настроение отличное. Устали, впереди прохождение допинг-контроля, потом еще размываться. Завтра уже тренировка группы, поэтому держим себя в руках.

— На пьедестале вы заплакали. Какие мысли были в этот момент?

— Долгий, выстраданный путь, я бы сказала выстраданная медаль, как физически, так и эмоционально. Морально. До последнего момента я вообще не верила, что эти Игры состоятся. Только когда уже приехали в олимпийскую деревню, тогда уже поняли, что мы все-таки выступим в Японии. Последний год мы постоянно читали новости о том, что их могут отменить. Естественно —, переживания, стресс и все это на фоне физических нагрузок, поэтому эта медаль далась нелегко. Очень хочется даже сейчас плакать гораздо больше, но пока еще не время.

— Можно ли сказать, что эта самая тяжелая золотая медаль из всех, что у вас есть в карьере?

— Можно сказать, что так.

— При этом она делает вас, Светлана Алексеевна, самой титулованной синхронисткой в мире.

— Меня уже давно все Светланой Алексеевной называют в команде.

— Быть самой титулованной в мире синхронисткой — что это значит?

— Понятное дело, мне приятно, это будет льстить. Если я скажу, что не замечаю этого, не чувствую, это будет неправдой. Я уже говорила об этом, но повторюсь, что это медаль моей семьи. Это медаль моей дочери и моего мужа, которые сейчас болели и всегда переживают за меня, смотрят каждое выступление. Такая награда, когда семья тебя поддерживает — самое дорогое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Когда вы возвращались в большой спорт после декретного отпуска, думали об этих медалях? Была цель стать шестикратной чемпионкой Игр, поставить рекорд? Или были другие мысли в голове при возвращении?

— Естественно, я думала о том, что у меня есть возможность стать самой титулованной спортсменкой не только в истории синхронного плавания, но и российского спорта. Мысли были, но, честно признаюсь, когда случилась пандемия, я была настолько сбита с толку, что появилась просто основная цель поехать на эти Игры и, дай Бог, выиграть. Но мыслей о том, чтобы кого-то как-то опередить, обогнать по количеству [наград] ушли далеко назад. Это уже не было основным стимулом. Был главный стимул — поехать и выиграть.

— В Токио вы с Колесниченко выступали в образе пауков. Как пришла такая идея?

— На чемпионате мира мы долго думали, кого можно изобразить. Перебирали исполнителей, артистов, даже животный мир. Пришли к выводу, что пауков на мировой арене ещё никто не изображал, поэтому решили показать публике именно такой образ. Специально для нашей идеи даже была написана музыка, автором которой стал Михаил Экимян. Кстати, музыку «Русалки», под которую мы выступали ранее, писал тоже он. Мы постарались показать как страшных пауков, так и весёлых. Каждый может выбрать для себя того паука, который больше понравится

— Во время награждения диктор соревнований по синхронному плаванию перепутал Украину и Олимпийский комитет России. Как на это отреагировали?

— Нас представили, как Russian Olympic Committee, когда представляли бронзовых медалистов. Она (ведущая, видимо) молчала, долго не понимала, что происходит, потом исправилась. С музыкой в начале то же самое было в финале: диджей включил музыку, выключил и снова включил. Включил уже не сначала, но мы уже вступили, потому что не было других вариантов (2 августа во время выступления российского дуэта в квалификации диджей уже также запускал не ту композицию, — «Известия»).