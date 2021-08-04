«Я только рада была, что Олимпиаду перенесли»

Олимпийские игры в Токио стали триумфальными для российской фехтовальщицы Софии Поздняковой . Сначала 24-летняя саблистка победила в личном первенстве, обыграв знаменитую соотечественницу Софью Великую , для которой это было третье подряд серебро. А затем совместно с Великой и Ольгой Никитиной Позднякова завоевала золото в командных соревнованиях . София — дочь нынешнего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, легендарного саблиста, четырехкратного олимпийского чемпиона, 10-кратного чемпиона мира.

Прилетев в Москву, София дала интервью «Известиям» . Она прокомментировала эпизод с желтой карточкой отцу за бурное проявление эмоций на трибунах во время командного финала, поделилась мнением о противостоянии с Великой и смене тренера саблистов после чемпионата мира 2019 года, а также заявила, что перенос на год Олимпиады из-за коронавируса пошел ей на пользу.

«Папа никогда не вмешивался»

— Обсуждали с отцом эпизод, когда он получил желтую карточку, переживая на трибуне за команду?

— На самом деле мне только сегодня об этом рассказали. И я даже не помню тот эпизод. Конечно, он переживает, волнуется. Были вопросы к судейству . И, наверное, они были объективны, потому что это не только папа заметил. Для меня самый яркий момент — это, естественно, победа. Победа в командном соревновании . Командные соревнования всегда более эмоциональные, дают какую-то сплоченность. Хотелось лежать на помосте, плакать и радоваться за каждого .

— Напряженный год был из-за переноса Олимпиады?

— Нет, хорошо, что ее перенесли, потому что мы только начали работать с моим тренером Дмитрием Владимировичем Глотовым (старший тренер сборной России по сабле. — «Известия»). Я к нему перешла в 2019 году. И нам как раз тот год, на который отложили Олимпиаду, дал возможность сработаться , как-то друг друга прочувствовать как «тренер–спортсмен». Я только рада была, что ее перенесли. Смогла за этот год подготовиться и подойти в лучшей форме, нежели это случилось бы в 2020-м.

Я только рада была, что Олимпиаду перенесли Манон Брюне (Франция) и спортсменка, член команды ОКР София Позднякова в полуфинальном поединке по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— С чем была связана смена тренера, притом что в 2019 году вы выиграли в командной сабле чемпионат мира в Будапеште?

— От нас ушел наш многолетний тренер Кристиан Бауэр. И Дмитрий Владимирович возглавил саблистов. Мне нужно было выбрать тренера, с которым дальше пойду. И я решила, что раз работали постоянно в зале с Глотовым как с наставником сборной, то поработаю с Дмитрием Владимировичем и как с личным тренером. Тем более мне близка та схема, которую он дает.

— Два олимпийских триумфа нашего фехтования в Лондоне-2012 и Рио-2016 воспринимались как следствие приезда в страну топовых иностранных тренеров вроде Бауэра. Отечественные специалисты сильно отличаются от них или как раз продолжают то, что было заложено в последние 10 лет?

— Дмитрий Владимирович, конечно, получил огромный опыт работы. И он во всех интервью говорит, что очень благодарен Кристиану за годы совместной деятельности . Это опыт и замечательная возможность сотрудничать. Есть свои плюсы, свои минусы. Но говорить об этом лучше не мне, а самим тренерам, имеющим опыт работы с иностранцами.

— Сложно ли тому же Глотову работать с вами при вашем звездном отце, к тому же занимающем сейчас два высоких поста?

Я только рада была, что Олимпиаду перенесли Старший тренер сборной России (сабля, мужчины и женщины) Дмитрий Глотов Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Нет, папа никогда не вмешивался. Вопросов ко мне тоже никогда не было. Потому что я достаточно трудолюбивый человек , люблю то, чем занимаюсь. Выкладываюсь на 100% всегда и во всем. Это касается не только фехтования. Поэтому не было никогда каких-то замечаний или конфликтных ситуаций с тренерами. Давление и эмоциональные вещи, может быть, случались. Но с точки зрения работы никаких проблем не было.

— Идти в фехтование решили исключительно из-за отца? И выбор в пользу сабли был сделан с учетом его специализации?

— В моем родном городе Новосибирске было отделение сабли и шпаги. Папа фехтовал на сабле, а на шпаге не занимался никто. При этом у меня мама, бабушка и тетя рапиристки. Соответственно, я пошла на саблю. До этого плавала, но в итоге ушла из плавания. И это не было принудительно. Знала, чем занимается папа. Частенько была гостьей в зале, где он тренировался. Меня там многие тренеры тоже знали. Приходила маленькая, могла посидеть, порисовать, меня поили чаем, тортом угощали. Всё располагало к тому, чтобы проводить там больше времени уже в профессиональном плане. Поэтому в 10 лет перешла из плавания в фехтование.

«Горжусь, что фехтовала с Соней в финале»

— Свое последнее олимпийское золото Станислав Поздняков взял в Сиднее-2000, когда вам было три года, последнюю медаль — бронзу Афин-2004, когда вам было семь лет. Вам доводилось осознанно наблюдать за его победами? Или больше знаете о них по справочникам и публикациям в СМИ?

— Нет. Смотрела его чемпионат мира вживую . По-моему, 2007 год. Или раньше, точно не помню (Станислав Поздняков выигрывал личное золото ЧМ в сабле в Турине-2006 и Санкт-Петербурге-2007. — «Известия»). Олимпиаду его последнюю смотрела в 2008 году в Пекине. Сыроватые немножко воспоминания, поскольку лет мне было немного . Но в целом помню какие-то бои папы или отрывки из них.

— С 2016 года Станислав Алексеевич руководит Европейской конфедерацией фехтования, с 2018-го возглавляет ОКР. С его рабочим графиком сложнее стало вместе проводить время?

— На самом деле мы шесть лет назад переехали в Москву. И стали жить вместе вплоть до последнего года, когда я вышла замуж и переехала от родителей. А так, наоборот, стали больше времени проводить вместе . Потому что вечером все приезжали домой. Хотя, конечно, работа у него непростая и отнимает много времени и сил.

я только рада Президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков и призеры соревнований по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх: российская спортсменка, член команды ОКР Софья Великая — серебряная медаль, российская спортсменка, член команды ОКР София Позднякова — золотая медаль Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Когда из-за допинговых скандалов не совсем было ясно, сможет ли наша делегация в расширенном составе поехать на Олимпиаду, обсуждали с ним, что от возглавляемой отцом ОКР зависит в том числе спортивная судьба дочери?

— Конечно, нет. Моя работа — тренироваться. Его работа — заниматься организацией поездки . У каждого свое дело. И каждый должен его делать хорошо.

— Обидно было за Софью Великую, что лишили ее, возможно, последнего шанса на личное олимпийское золото?

— Нет, если честно. Это же спорт. Я оказалась чуть сильнее в этот день . Горжусь, что фехтовала с Соней в финале. Горжусь, что у нее серебро уже которую Олимпиаду. Это здорово.

— Имея двух финалистов в личной сабле, все понимали, что командное золото уже обеспечено?

— Мы не сомневались. Хотели работать до конца и получить самую высокую награду. Рады, что это удалось.

— Вы говорили, что собираетесь теперь в декретный отпуск. С учетом того, что следующая Олимпиада уже через три года, уверены, что успеете к Парижу полностью восстановиться?

— Сейчас как раз есть момент. Почему бы нет? После Олимпиады все берут паузу. Я не исключение. Так что в этом году ухожу в декрет, а дальше посмотрим.

— Как отец отнесся к этому решению?