Неспортивное обсуждение: что происходит с бегуньей Тимановской

Белорусская бегунья Кристина Тимановская стала едва ли не самым обсуждаемым персонажем Олимпиады в Токио, так и не выйдя на дорожку. При этом сразу несколько стран предлагают 24-летней легкоатлетке политическое убежище: к этому готовы уже Чехия и Польша, хотя сама Кристина хочет в Австрию или Германию. А ее личную защиту сейчас обеспечивает Международный олимпийский комитет (МОК). В итоге конфликт спортсменки с Белорусской федерацией легкой атлетики уже превратился в политический, хотя изначально Тимановскую не устраивала чисто соревновательная проблема. Кристина винила функционеров в том, что из-за их просчета команда страны не смогла выступить в эстафете 4х400 м. Как и где будет развиваться дальнейшая карьера спортсменки — в материале «Известий».

Начало конфликта

В воскресенье, 1 августа, руководство белорусской сборной отправило спринтершу Тимановскую в аэропорт с билетом домой. Судя по видео, которая публиковала сама спортсменка, — против воли девушки.

— Легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио, — сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. — Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт.

Неспортивное обсуждение Белорусская спортсменка Кристина Тимановская в аэропорту Токио Фото: REUTERS/Issei Kato

По сообщениям СМИ Белоруссии, Тимановскую сопровождали несколько человек «спортивного телосложения». Но она сумела выйти в эфир Instagram и попросить помощи у МОК и World Athletic, а также попросить убежища в Европе. Сценарий максимально скандальный.

Похоже, что все началось с неоднозначного заявления Кристины.

— Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид — эстафету 4х400 м, — написала легкоатлетка в Instagram. — Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает. Руководство накосячило с девчонками, у которых не хватает достаточного количества тестов, чтобы прилететь на первую Олимпиаду. Вы у девочек отняли мечту. Они ведь готовились к Олимпиаде. Кто понесет ответственность за это? Это же беспредел.

Альтернативную точку зрения представило министерство спорта и туризма страны.

Фото: Instagram/@kristi_timanovskaya Кристина Тимановская

— По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.

Тимановская в ответ заявила, что не проходила никаких дополнительных медицинских обследований. Чуть позже заявление белорусского минспорта было удалено.

Из-за другого теста

Давайте разберемся — причем тут федерация и отбор на Олимпиаду? Пару лет назад World Athletics объявила о новых правилах олимпийской квалификации. Теперь помимо выполненного норматива спортсмены из стран повышенного риска, куда входит и Белоруссия, должны иметь и определенное количество внесоревновательных допинг-тестов, а именно не менее трех проб мочи и крови в течение 10 месяцев до Олимпиады.

Это самая настоящая революция. Из семи стран, которых это коснулось, четыре африканские — Кения, Эфиопия, Марокко и Нигерия. Еще две с постсоветского пространства — Белоруссия и Украина. Плюс Бахрейн. Много лет до этого африканцы спокойно уходили от внесоревновательного тестирования просто потому, что добраться до горных деревень, где они тренируются, ни один допинг-офицер не сможет. World Athletics надоело с этим бороться, и они переложили ответственность за тестирование на национальные федерации. Мол, хотите на Олимпиаду — сделайте так, чтобы ваши спортсмены сдавали тесты. Нанимайте допинг-офицеров, возите их к спортсменам на такси, на муле или на вертолете — не важно. Но пробы должны быть.

В принципе, почти все страны за два года с задачей справились. У кенийцев из-за проб не допустили всего одного человека, у эфиопов — двух. Провалились только нигерийцы (из 23 заявленных 10 мимо), плюс троих из 35 не допустили у белорусов и еще троих из 51 — у украинцев.

Неспортивное обсуждение Фото: TASS/Robert Michael

В сборной Белоруссии так вышло, что мимо Токио пролетели две участницы эстафеты 4х400 м — Кристина Мулярчик и Анна Михайлова. Обе выступали на зимнем чемпионате Европы и довольно долгое время были в числе лидеров в стране. Все, что нужно было сделать федерации, — в прошлом году внести имена спортсменок в пул внесоревновательного тестирования. Тогда к ним автоматом приезжали бы офицеры брать пробы.

Когда весной все спохватились, было уже поздно, ведь заказать сдачу пробы на определенный день нельзя: тестирование должно быть внезапным. Плюс между пробами обязательно должно пройти не меньше 21 дня, то есть наверстать в самый последний момент тоже невозможно. Таким образом, тренерам сборной Белоруссии ничего не оставалось делать, как поставить в эстафету Тимановскую или снять команду.

— Честно, я ее осуждаю, — признался «Известиям» четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, ныне проживающий в Белоруссии. — Что сверхъестественного случилось? Почему девочка отказалась пробежать дополнительную дисциплину? На ее подготовку государство потратило бешеные деньги. Почему нельзя честно защищать честь своей страны, оказать помощь подругам по команде? Вместо этого она все валит на тренеров и политический режим. Это прикрытие. Видимо, просто хочет сменить гражданство.

Нормальное расписание

Понять слова Тихонова помогает взгляд на расписание возможных выступлений Тимановской в Токио. В понедельник Кристина должна была стартовать в забеге на 200 м. По идее выйти в полуфинал она могла, лучшего результата в сезоне 23,17 хватило бы. Но в вечернем полуфинале шансов у нее не было, лидеры на этой дистанции практически на целую секунду быстрее.

При этом забеги эстафеты 4х400 м запланированы только на вечер 5 августа, то есть у спортсменки было бы два полных дня, чтобы восстановиться. И бег на непрофильной дистанции в эстафете никак не помешал бы ее личному результату.

Неспортивное обсуждение Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Безусловно, это не отменяет факта, что высылать своих спортсменов с Олимпиады из-за «эмоционально-психологических проблем» — это прецедент. И тут к белорусской стороне есть вопросы. История, которая начиналась как чисто спортивная, уже приобрела политический окрас и потенциально может стать продолжением «саги супругов Степановых». Напомним, российская бегунья на средних дистанциях Юлия Степанова и ее муж Виталий, бывший главный специалист образовательного отдела Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в 2014 году покинули РФ и стали информаторами WADA.