«Негатив в адрес российских спортсменов — это политическая фигня»

Россиянин Карен Хачанов уступил немецкому теннисисту Александру Звереву в финале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио (3:6, 1:6). Хачанов стал первым теннисистом в истории, завоевавшим медали и на юношеских, и на взрослых Играх. В Нанкине-2014 Карен вместе с Андреем Рублевым взяли парное серебро. Рублев позднее повторил достижение своего друга. В финале в миксте он вместе с Анастасией Павлюченковой выиграл золото в борьбе с другим российским дуэтом — Еленой Весниной и Асланом Карацевым. Если говорить про одиночный разряд, то последний раз олимпийская медаль в мужском турнире становилась российской в 2000 году. Тогда Евгений Кафельников выиграл золото в Сиднее, в финале обыграв немца Томми Хааса.

В разговоре с журналистами после финала Карен Хачанов объяснил причины своего поражения, рассказал о впечатлениях от Олимпийских игр, а также заявил, что ему надоел негатив в адрес российских спортсменов.

— Последний раз вы играли со Зверевым в одиночном разряде в августе 2019 года в четвертьфинале турнира в Монреале — тогда вы уверенно победили. Держали тот матч в голове? За счет чего в этот раз соперник был настолько сильнее?

— Зверев провел фантастический матч. У меня был такой же план на игру, как и всегда, но он просто играл лучше. Понимал, что это финал, что игра за золото, но оппонент был сильнее. Больше нечего сказать. Каждый матч — отдельная история. В Монреале я выиграл (6:3, 6:3). Сегодня я пытался держать подачу, бороться на его подаче. Но он, повторюсь, сыграл невероятно. Он пятый или шестой в мире сейчас — что тут сказать. В Токио он был сильнее, в предыдущих матчах сильнее был я.

— Когда проиграли первый сет, не было мысли взять тактический перерыв?

— Не было такого, что игра у нас велась очень быстро. Когда ты проиграл за 20 минут первый сет, сразу с брейком проигрываешь, «летишь в одну кассу» — конечно, ты можешь что-то сделать. Замедлить чуть ход, больше ходить за полотенцем, в туалет выйти. Но этого не было. Всё было четко по времени, четко по плану. Честно, не думал о тактических уловках. Не в этом был ключ к победе в игре со Зверевым. У него сегодня всё залетало в корт, он принял всё, что надо, попал все важные розыгрыши, реально отыграл на очень высоком уровне. Мне где-то не хватило, чтобы я сыграл также. В этом спорт.

— Во время матча Кареньо-Бусты Даниил Медведев закричал: «Он так вообще никогда не играл». Не было сегодня такого ощущения и по поводу Зверева?

— Было такое ощущение. В этом и есть в какой-то степени прелесть тенниса. Ты всё время смотришь не только на то, как ты играешь, но и на то, как играет соперник. Стараешься найти ключ к победе — как тактически сыграть, чтобы переломить ход встречи. Я был весь в матче. Не было такого, что эмоции захватили верх и ты просто начал паниковать и что-то делать от балды. Такого не было. Я четко знал, что мне нужно делать. Был готов до матча, во время матча. Зверев реально сыграл лучше. Предыдущие два матча я его тотально обыграл, сегодня он был лучше.

— Понятно, что вы расстроены. Но в целом серебро Олимпиады — отличный результат?

— Олимпиада для меня стоит в одном ряду с турнирами «Большого шлема». Я очень сильно хотел сюда приехать, готовился, настраивался… Если бы перед началом Игр мне сказали, что я буду серебряным медалистом, я был бы счастлив. Конкуренция была очень высокая. Но всегда хочешь большего, поэтому сегодня, конечно, хотелось выиграть. Для меня серебро — хороший результат. Надеюсь, это выступление поможет мне, придаст уверенность и настрой. Пойду дальше в правильном направлении, буду совершенствоваться. Надеюсь, это принесет больше побед в ближайшем будущем.

Я счастлив, что сыграл тут несколько хороших матчей, очень доволен турниром. Поздравляю Пабло Карреньо-Бусту с бронзой (испанец выиграл утешительный финал у первой ракетки мира серба Новака Джоковича. — «Известия»). Он тоже большой молодец.

— Что запомнилось на этой Олимпиаде, помимо спортивных достижений?

— Деревня с ребятами. Мы всегда рады быть вместе на одном турнире. Это особенное ощущение — ты всё время чувствуешь, что ты играешь за страну. Для нас это первый опыт, до этого мы играли только на юниорской Олимпиаде. Рад, что приехал сюда и получил эти эмоции. Был приоритет — поехать на Олимпиаду в этом сезоне. С ребятами очень хорошо проводили время — шутили, веселились, следили за другими видами спорта. Познакомились с другими нашими спортсменами.

— С кем?

— С волейболистами, баскетболистами, легкоатлетами, гандболистками. Кого видели. В основном общались с нашими ребятами, с иностранцами виделись в общей зоне.

— Сейчас много негатива в адрес российских спортсменов на Олимпиаде. Чувствовался ли он по отношению к теннисистам?

— Это политическая фигня, которая происходит достаточно давно. Я не хочу быть в ней замешан. Я четко знаю, что у меня всё чисто. С 2018 года я был самым проверяемым теннисистом в мире. У меня взяли пробы 36 или 38 раз. Тут нечего говорить, я могу спокойно это обнародовать. Весь негатив, который складывается, — это очень обидно. Надеюсь, в ближайшее время ситуация поменяется.

— Есть планы выступить на Играх в Париже?

— Конечно, хотел бы выступить. Сейчас время показывает, что загадывать ничего наперед нельзя. Поживем — увидим. Если всё будет хорошо, то на сто процентов выступлю.