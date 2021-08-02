Серебряные деньки: Россия вышла в лидеры по вторым местам на Играх

Российские спортсмены 2 августа не смогли завоевать ни одной золотой награды на Играх-2020. Такое уже случалось: в первый и пятый медальный дни Олимпиады в Токио. Ближе всего к золоту был гимнаст Денис Алябзин. Россиянин и его основной соперник Син Джин Шин набрали абсолютно одинаковую сумму баллов в опорном прыжке, но первое место отдали корейцу. Никто долго не мог понять почему: нюансов правил не знали даже сами спортсмены. В шаге от высшей ступени пьедестала остановился и Сергей Каменский в стрельбе из винтовки из трех положений. Наш стрелок набрал сумасшедшие 464,2 балла, но первое место с мировым рекордом взял китаец Чжан Чанхонг (466 баллов).

Таким образом, в копилке сборной России уже 21 серебро. Больше только у США (25). Мы по-прежнему пятые, а Великобритания всего на одну золотую медаль позади. Учитывая начало соревнований в велотреке, можно смело сказать, что британцы в ближайшие дни будут штамповать одно золото за другим. Пора возвращаться на победный путь.

Все по-честному

В воскресенье катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери с идентичными показателями в прыжках в высоту дошли до 2,37 м. Затем Баршим и Тамбери не взяли 2,39 м, но им обоим вручили золотые медали. Теперь похожая история произошла и в гимнастике. В опорном прыжке наш Денис Аблязин и кореец Шин набрали абсолютно идентичную сумму. Вплоть до тысячной. И у одного, и у другого — по 14,783. Но выше в протоколе оказался Шин .

Ситуация очень странная, учитывая, что в понедельник в вольных упражнениях у девушек в схожей ситуации третье место поделили наша Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками. Получается, что у мужчин и женщин разные правила? Нет. Все дело в отдельно взятой дисциплине. В опорном прыжке в правилах четко прописано, что при равенстве баллов побеждает тот, у кого была самая высокая оценка за отдельный прыжок. Хван за второй прыжок получил оценку 14,833, у Аблязина же лучший балл — 14,800, т ак что все по-честному, но от этого не менее обидно.

Серебряные деньки Денис Аблязин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Могу лишь сказать, что для меня очень ценна эта медаль, — признался «СЭ» Денис Аблязин. — У меня такая травма серьезная была. А тут я выполнял тот самый прыжок, на котором травмировался. Представляете? И завоевал с ним медаль. Круто! Я сделал все, что мог, на этой Олимпиаде. Планирую ли выступить на следующей? Да там осталось-то два с половиной года. Смысл заканчивать? Тем более есть силы. Работать надо! Три снаряда оставляем. Плюс меняется командник — будет пять человек. Надо помогать. Да и до прыжка золотого надо бы добраться.

У 28-летнего уроженца Пензы серебро третьей подряд Олимпиады в опорном прыжке. Тут у него чем-то схожая история с саблисткой Софьей Великой.

Проклятый выстрел

Пять лет назад Сергей Каменский взял серебро Игр, а вполне мог и золото. В Рио Сергей выиграл квалификацию с солидным отрывом и в финале был фаворитом. Но действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине Никколо Камприани, с трудом пробившийся в медальный раунд с последнего, восьмого, места, вдруг преобразился и включился в борьбу за победу. Каменский не отставал и перед последним выстрелом лидировал с запасом в полбалла. Но тот самый 45-й выстрел наверняка порой ему еще снится, причем в кошмарах, ведь в решающий момент Сергей сорвал стрельбу: 8,3 на таком уровне — это полный провал.

За прошедшие между Олимпиадами пять лет Каменский успел стать двукратным чемпионом мира, взять два золота на Европейских играх в Минске и пять раз выиграть золото континентальных первенств. Непокоренной осталась только одна вершина. Но вновь не сложилось. Россиянин стал лучшим в квалификации, но в финале как отрезало. Уроженец Бийска после первой стрельбы с колена шел на последнем восьмом месте, но постепенно стал нагонять. В концовке за золото он боролся только с 21-летним китайцем Чжан Чанхонгом, который подарил Сергею шанс, когда отправил одну пулю в 8,5, но Каменский дрогнул в ответ и вновь остался с серебром.

Серебряные деньки Призеры соревнований по стрельбе из винтовки Сергей Каменский, Чжан Чанхун, Миленко Себич

— Были ли шансы отыграть отрыв у китайца? Вспомните Олимпийские игры 2016 года. Большой это разрыв? Я там тоже выигрывал порядочно. Все зависит от того, как люди стреляют, — отметил Каменский в разговоре с «Известиями». — Если они это делают хорошо, такое отставание можно назвать приличным, даже несмотря на то, что это «стойка». Планы на будущее? Никаких спортивных планов. Нет, нет и нет. Дайте сначала отдохнуть,

Есть финал

Помимо гимнастки Ангелины Мельниковой, для которой бронза в понедельник стала уже третьей медалью в Токио, на пьедестал поднялся наш знаменитый дуэт в велотреке Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. В Рио-2016 они уступили китаянкам Гун Цзиньцзе/Чжун Тяньши в финале, а в этот раз пропустили вперед еще и крепких немок. В борьбе за бронзу Войновой и Шмелевой удалось обойти представительниц Нидерландов. Отличный старт, и уже на первом круге они везли соперницам полсекунды. На последнем отрезке россиянки чуть сдали, но остались впереди. Есть первая медаль в велотреке! Теперь все надежды на тех же спортсменок в личном спринте. Войнова — действующая вице-чемпионка мира.

Серебряные деньки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Две медали России принесли представители греко-римской борьбы — Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). В понедельник они выиграли по два поединка в утешительных финалах. А их партнер по сборной Муса Евлоев (до 97 кг) вышел в финал и 3 августа сразится за золото с армянином Артуром Алексаняном.

Скомканные попытки

Еще в Токио состоялась историческое событие — дебют трансгендерного спортсмена на главном старте пятилетия.

Серебряные деньки Лорел Хаббард Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

выступила в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. Раньше она была Гэвином Хаббардом, но в 2012 году решила сменить пол на женский.

На выступление Хаббард собрался полный зал зрителей. Журналисты, члены МОК, официальные лица, спортсмены — пришли вообще все, кто имеет сейчас право относительно свободно передвигаться по Токио. Но выступление новозеландки не впечатлило. В первой попытке в рывке она заказала вес 120 кг, но не справилась с ним. Следующие попытки тоже успехом не закончились: две неудачи подряд с весом 125 кг. В итоге Хаббард выбыла из турнира, а почти все собравшиеся потянулись к выходу.