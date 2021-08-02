«Через несколько лет наш вид спорта будет одним из главных в России»

Проходящие в Токио ХХХII летние Олимпийские игры стали первыми в истории, в программу которых вошла разновидность баскетбола 3х3. В этом новом виде спорта мужская и женская сборные России выиграли серебряные медали. 28 июля женская команда прошла в полуфинале Китай (21:14), а затем чуть-чуть не совладала в финале с США (15:18). Эти игры прошли в день рождения двух самых ярких игроков — сестер-близнецов Ольги и Евгении Фролкиных. После прилета команды из Токио 24-летняя Ольга Фролкина дала интервью «Известиям», в котором рассказала, как отметили этот праздник, поделилась мнением о популярности баскетбола 3х3 и оценила возможность в большом баскетболе вместе со своим клубом — курским «Динамо» — сместить с вершины в чемпионате России непобедимый екатеринбургский УГМК.

— Как вы с Евгенией отмечали день рождения?

— Отмечали финалом Олимпиады. Честно говоря, это был лучший подарок, лучшее празднование. Не передать словами, как мы рады, что день рождения у нас был именно в день финала. Мы должны были играть в этом финале.

— Не испортился праздник из-за поражения от американок?

— Нет. Это ведь игра. Это Олимпийские игры. Каждый борется как может. Мы отдали свои силы и не можем ничего себе сказать плохого. Где-то не повезло, где-то не получилось. Но ничего страшного. Мы — команда и можем спокойно друг другу смотреть в глаза, говоря, что сделали всё, что смогли.

— Каково было находиться в Токио в условиях антиковидного режима?

— Мы смотрели город только из транспорта — из автобуса или машины. Очень красивая страна, очень добрые люди. Нам реально очень понравилось. Потому что японцы очень отзывчивые и делают всё, о чем мы просим. Всё было очень круто.

— Жестко вас контролировали из-за коронавируса?

— Ну да. Приходилось каждый день сдавать тесты. А так ничего, всё довольно лояльно, ничего особенно жесткого не было.

— Понравились картонные кровати в номерах?

— Нормальные (улыбается). Для нас они были удобные. Мальчишки, конечно, немного пострадали, поскольку высокие. А у нас вообще всё было хорошо. Мы стандартного роста — у нас с этим всё отлично.

— У вас вообще в команде не особо много девушек высокого по баскетбольным меркам роста. В 3х3 это не нужно?

— В 3х3 все должны быть подвижными. Есть, конечно, высокие девушки в этом виде. Но у нас в команде они были не нужны. Была только Настя (Логунова. — «Известия») — она довольно высокая. Поэтому всё было хорошо. Мы не нуждались в множестве высоких девушек, как остальные.

— До Олимпиады часто играли в формате 3х3?

— Мы в 2019 году также всё лето играли за сборную, за U23. С тех пор не собирались. Один сбор был только в феврале.

— Факультатив на межсезонье?

— Не могу так назвать. Это просто то, что нам нравится делать.

— Тяжело перестраиваться на этот формат с обычного баскетбола?

— Да нет. Это не то чтобы просто. 3х3 — более подвижный вид. И там нужны более сильные физические качества. В первые недели тяжело из-за того, что не хватает физики. Потом привыкаешь, и всё хорошо.

— Как попали с сестрой в баскетбол?

— У нас мама занималась. Она всегда хотела, чтобы мы тоже пошли в баскетбол. И вот наш тренер проходила мимо нее на улице. И позвала нас к себе. Это было еще в родной Пензе.

— Вы когда-нибудь пробовали пользоваться вашим внешним сходством? Например, сдавать друг за друга экзамены?

— Нет-нет-нет. Нам это неинтересно (улыбается). Когда у тебя есть сестра-близнец, не хочется, чтобы ты притворялся ей или она притворялась тобой. Мы иногда это обсуждали, но быстро поняли, что нам не нужно подобное.

— В большом баскетболе вы с курским «Динамо» два сезона подряд заканчиваете чемпионат России вторыми. Есть шансы сдвинуть с вершины непобедимый УГМК?

— Конечно, у нас серьезный уровень. Играем в Евролиге, в чемпионате России одни из лидеров. Но стремимся к лучшему. Надо улучшать результаты в Евролиге и победить УГМК внутри страны.

— На этом фоне сборная по большому баскетболу может хоть чуть-чуть приблизиться к вашему результату и хотя бы попасть на Олимпиаду?

— Конечно. Сейчас у нас новое поколение девчонок в баскетболе 5х5. И я думаю, они еще покажут, на что способны. И выступят в Париже в 2024 году.

— Вы можете там выступить в двух видах баскетбола?

— Нет, конечно (смеётся). Но посмотрим. Мне кажется, девчонки смогут туда пробиться.

— Полюбил народ ваш вид?

— Мне кажется, да. Потому что очень много народу писали мне: «Вот первый раз увидел баскетбол 3х3 и в восторге от него. Очень классный, эмоциональный и драйвовый». Думаю, еще несколько лет, и это будет в России одним из главных видов спорта.

— Будут смотреть не только на Олимпиаде?

— Да. А и так просто. Потому что это реально очень круто.