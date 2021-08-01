«Надо оставить большое наследие в нашем виде спорта»

В середине недели в Москву из Токио вернулись два олимпийских чемпиона по тхэквондо — Максим Храмцов и Владислав Ларин. Оба завоевали золото на Играх, которое раньше никогда не покорялось россиянам в этом виде спорта. Храмцов победил в категории до 80 кг, а Ларин взял верх в самом тяжелом весе — свыше 80 кг. В финале он одолел Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9. До них призёрами токийской Олимпиады в тхэквондо стали Михаил Артамонов (бронза в категории до 58 кг) и Татьяна Минина (серебро, до 57 кг).

После прилёта в Шереметьево из Токио Владислав Ларин дал интервью «Известиям», в котором рассказал о тяжелом ходе финального поединка, условиях подготовки к Олимпиаде на территории Японии и влиянии успехов российских тхэквондистов на будущее вида спорта.

— Вы до финала почти полностью превосходили соперников, а в решающем поединке показалось, что периодически теряли контроль над ним. Что происходило, когда Георгиевски сокращал отставание?

— Из-под контроля на самом деле финал не уходил. Единственное, что было, — на протяжении боя имелась пара тактических ошибок, в момент которых противник смог сокращать отставание. Но, тем не менее, финальный поединок я контролировал. Правда, сказалось психологическое напряжение. Всё-таки это финал. Каждый понимал, что на кону стоит. Возможно, в какой-то степени это помешало более свободно провести схватку и больше уйти в отрыв. Но в принципе бой был под контролем.

— Было несколько эпизодов, когда вы попадали в соперника, но не получали за это очки. Есть понимание, почему?

— Да, есть такой момент. Парочка ударов были прям точно в открытый жилет. И баллы не высветились. Возможно, там были не сбои системы, а я чуть-чуть не довернул удар — это тоже влияет на то, с какой лёгкостью выходят баллы. А, может быть, просто недостаточно сильно ударил, поэтому баллы не вышли.

Надо оставить Встреча Владислава Ларина и Максима Храмцова в аэропорту Шереметьево Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Из российской сборной по тхэквондо вы выступали последним. Не давило то, что остальные уже завоевали медали и вам нельзя было выступить хуже?

— Нет, не давило. Наоборот, помогало. Ребята дали такой заряд! Вообще, Михаил Артамонов у нас, наверное, самый молодец. Он первым выступал. И дал такой заряд для всех остальных. Ну и дальше уже пошли по накатанной.

— Бурно отмечали его день рождения 20 июля?

— Да, конечно. Всей командой его поздравили. Родные записали ему видео. Когда были на сборе в Японии, включили его, посмотрели. Всё здорово получилось.

— Из-за ковидных ограничений условия в Токио можно назвать спартанскими?

— Да нет, на самом деле я бы не сказал, что были спартанские условия. Бывало и пожестче, когда нельзя было даже из комнаты выходить. А здесь в принципе и на сборе можно было перемещаться внутри отеля, и во время самой Олимпиады внутри деревни. Хоть какая-то смена обстановки, но была. Плюс тренировочный процесс был неограниченный со своим залом и двумя кортами. Все условия нам создали. Но за пределы отеля выходить было нельзя.

— Этот сбор длинной больше недели сильно помог?

— Да, конечно. Очень сильно помог. Смогли адаптироваться к часовому поясу и хорошо подготовиться.

Надо оставить Владислав Ларин радуется победе над Деяном Георгиевски после поединка за первое место Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Картонные кровати в Олимпийской деревне как вам?

— Никакого дискомфорта они не приносили.

— В Олимпийской деревне довелось познакомиться с кем-то из звёздных спортсменов из других видов?

— Мы не часто там пересекались. Только если в столовой. И то ты же не будешь подходить к человеку и отвлекать его, когда он ест. Но многих видели и узнали. И наших ребят, и из других стран. Но видели и видели — не подходили к ним.

— Вы родом из деревни Коткозеро в Карелии. Как попали в тхэквондо?



— Да мама привела по объявлению. В школе было объявление, что ведётся набор в секцию. Так и получилось.

— Вам усложнил жизнь перенос на год Олимпиады из-за пандемии?

— Очень расстроился из-за переноса. Готовился к ней, надеялся достойно выступить, побороться за победу, но в итоге Игры сдвинули. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Раз победил, значит, всё к лучшему. Правда, планы были несколько другие. Думал выиграть Олимпиаду и жениться. В итоге после переноса не стал ждать год и сыграли свадьбу до Токио. Понял, что впереди еще год на подготовку. Будет время, чтобы подготовиться и у всех выиграть.

Надо оставить Владислав Ларин Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Какие теперь планы?

— Как следует восстановиться и выступать дальше. Часто думал: что будет, если выиграю Олимпиаду, какая останется мотивация? Но теперь понимаю, что надо оставить большое наследие в нашем виде спорта. И одной олимпийской медалью тут не отделаешься. Надо две, а еще лучше — три .

— Доминирование России в тхэквондо теперь надолго?

— Думаю, мы показали хороший пример всем, что такое тхэквондо, каких успехов в нашем виде спорта можно добиваться. Верю, что сейчас еще больше детей начнут идти заниматься им . Я показал, что при трудолюбии, упорстве и желании идти к своей цели можно добиться большого успеха.