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«Когда оставалась минута, я четко понимал, что нужно делать»

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин — о бое за золото и красоте своего вида спорта
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Сборная России по тхэквондо сделала на Олимпиаде в Токио что-то невероятное. Из восьми категорий российские спортсмены отобрались в четыре. И в каждой увозим из Японии медаль. У Михаила Артамонова бронза в категории до 58 кг, у Татьяны Мининой — серебро (до 57 кг), а у Максима Храмцова (до 80 кг) и Владислава Ларина (свыше 80 кг) золотые награды. Два наших тяжеловеса просто не оставили своим соперникам никаких шансов.

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При этом Ларин был фаворитом турнира, но не таким однозначным, как Максим Храмцов. Владислав — лидер мирового рейтинга 80 кг+, но отрыв от корейца Ин Ке-дона невелик. А в качестве его главного конкурента рассматривался кубинец Рафаэль Альба.

В Токио Альба проиграл уже в 1/8 финала — 22-летнему македонцу Деяну Георгиевски. А в полуфинале Георгиевски выбил Ин Ке-дона. В мировом рейтинге Деян идет на 39-м месте, так что его выступление на Олимпиаде стало очень большой сенсацией. Ларин же не допустил ошибок конкурентов. Ему удалось разобраться с македонцем, хотя и не так просто, как хотелось болельщикам и самому спортсмену. Об этом 25-летний олимпийский чемпион рассказал российским журналистам.

— Сильно нервничали перед финалом? Боялись повторить судьбу Альбы и Ин Ке-дона, проигравших Георгиевски?

— Когда оставалась минута и я вел всего в два балла, то четко понимал, что нужно делать. Можно так сказать — я был больше готов к победе, чем мой оппонент. Всем ли я доволен? Хотелось бы, чтобы финал прошел менее напряженно, чтобы был больший отрыв, но в целом я доволен. Всё супер. Сейчас столько всего перемешано, что я в полной мере даже не осознал, что произошло. Меня переполняет гордость за нашу команду, за нашу страну.

— Как можно объяснить такое сверхуспешное выступление российских тхэквондистов в Токио?

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— Тут нет одного ключевого фактора, тут совокупность — и характер, и упорная работа, и отношение спортсменов к соревнованиям, и конкурентная среда внутри команды, и правильные советы тренеров. В принципе у нас очень грамотный тренерский штаб, план подготовки к Олимпийским играм был хорошо проработан. Уровень тхэквондо у нас в стране растет. Очень рад этому.

— Как будете праздновать?

— В Токио, возможно, и будет празднование, но в формате мини — у нас в три ночи самолет, надо еще успеть сумку собрать. А дома наверняка отметим это дело.

— Вы были первым номером мирового рейтинга перед началом турнира. Это не давило на вас?

— Я не придавал этому значения. Меня это никак не напрягало ни психологически, ни физически. Понятно, что люди будут по особому готовиться на первого номера рейтинга. Для меня это дополнительная мотивация.

— Уже подумали о том, чтобы выступить на следующей Олимпиаде? Все-таки ждать не четыре, а три года.

— Если мой организм позволит это сделать, то, конечно, с великой радостью поеду на следующие Олимпийские игры.

— Тхэквондо считается молодым видом спорта. Мало кто из топовых бойцов дотягивает до 30 лет. Чем это можно объяснить?

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— По большей части вы, конечно, правы. Всё упирается в сгонку веса. Чем взрослее человек, тем тяжелее ему держать весовую категорию — особенно в легких весах, где текучка просто сумасшедшая. Если взять средний возраст весовых категорий, то чем тяжелее категория, тем он больше. В тяжелой весовой категории — это 26–27 лет, в категории 54–58 кг — лет 18.

— Внимательно следите за MMA?

— Конечно, слежу за миром единоборств, в том числе за UFC. Болею за всех наших ребят — за Хабиба, Ислама Махачева, Александра Волкова, Петра Яна. Ребята показывают достойный уровень. Есть что взять для себя, что привнести в наш вид спорта. Опять же, их подход к делу. Если есть возможность поучиться — надо учиться.

— Многие россияне только на днях узнали о тхэквондо. Расскажите, почему стоит более пристально следить за этой дисциплиной?

— Это очень красивый вид спорта, зрелищный. Думаю, людям, которые смотрят ММА, будет чему поучиться у нас — как минимум чувству дистанции, чувству момента. Для собственного развития можно посмотреть и насладиться красотой этого вида спорта: тут очень много ударов ногой в голову, очень много ударов ногой с вращением. Есть всё то, что любят зрители.

Справка «Известий»

Владислав Ларин родился в деревне Коткозеро (Республика Карелия, Олонецкий район). Когда Владу было пять лет, он вместе с семьей переехал в столицу республики — Петрозаводск. Сначала занимался спортивной гимнастикой, но сломал руку и перешел в тхэквондо. Ему тогда было шесть лет. В тхэквондо спортсмен сразу стал делать весомые успехи. Много выигрывал на юниорском уровне, а в 20 лет стал бронзовым призером ЧМ-2015 в Челябинске.

При этом ему совсем чуть-чуть не хватило баллов, чтобы по рейтингу поехать на Игры в Рио. Ларина это только раззадорило. В 2019 году он стал чемпионом мира в Манчестере, выиграл много престижных стартов и подошел к Токио в качестве лидера мирового рейтинга. Теперь у уроженца Карелии есть и золото Игр. Второе в истории нашей страны.

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