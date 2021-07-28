«Когда оставалась минута, я четко понимал, что нужно делать»

Сборная России по тхэквондо сделала на Олимпиаде в Токио что-то невероятное. Из восьми категорий российские спортсмены отобрались в четыре. И в каждой увозим из Японии медаль. У Михаила Артамонова бронза в категории до 58 кг, у Татьяны Мининой — серебро (до 57 кг), а у Максима Храмцова (до 80 кг) и Владислава Ларина (свыше 80 кг) золотые награды. Два наших тяжеловеса просто не оставили своим соперникам никаких шансов.

При этом Ларин был фаворитом турнира, но не таким однозначным, как Максим Храмцов. Владислав — лидер мирового рейтинга 80 кг+, но отрыв от корейца Ин Ке-дона невелик. А в качестве его главного конкурента рассматривался кубинец Рафаэль Альба.

В Токио Альба проиграл уже в 1/8 финала — 22-летнему македонцу Деяну Георгиевски. А в полуфинале Георгиевски выбил Ин Ке-дона. В мировом рейтинге Деян идет на 39-м месте, так что его выступление на Олимпиаде стало очень большой сенсацией. Ларин же не допустил ошибок конкурентов. Ему удалось разобраться с македонцем, хотя и не так просто, как хотелось болельщикам и самому спортсмену. Об этом 25-летний олимпийский чемпион рассказал российским журналистам.

— Сильно нервничали перед финалом? Боялись повторить судьбу Альбы и Ин Ке-дона, проигравших Георгиевски?

— Когда оставалась минута и я вел всего в два балла, то четко понимал, что нужно делать. Можно так сказать — я был больше готов к победе, чем мой оппонент. Всем ли я доволен? Хотелось бы, чтобы финал прошел менее напряженно, чтобы был больший отрыв, но в целом я доволен. Всё супер. Сейчас столько всего перемешано, что я в полной мере даже не осознал, что произошло. Меня переполняет гордость за нашу команду, за нашу страну.

— Как можно объяснить такое сверхуспешное выступление российских тхэквондистов в Токио?

— Тут нет одного ключевого фактора, тут совокупность — и характер, и упорная работа, и отношение спортсменов к соревнованиям, и конкурентная среда внутри команды, и правильные советы тренеров. В принципе у нас очень грамотный тренерский штаб, план подготовки к Олимпийским играм был хорошо проработан. Уровень тхэквондо у нас в стране растет. Очень рад этому.

— Как будете праздновать?

— В Токио, возможно, и будет празднование, но в формате мини — у нас в три ночи самолет, надо еще успеть сумку собрать. А дома наверняка отметим это дело.

— Вы были первым номером мирового рейтинга перед началом турнира. Это не давило на вас?

— Я не придавал этому значения. Меня это никак не напрягало ни психологически, ни физически. Понятно, что люди будут по особому готовиться на первого номера рейтинга. Для меня это дополнительная мотивация.

— Уже подумали о том, чтобы выступить на следующей Олимпиаде? Все-таки ждать не четыре, а три года.

— Если мой организм позволит это сделать, то, конечно, с великой радостью поеду на следующие Олимпийские игры.

— Тхэквондо считается молодым видом спорта. Мало кто из топовых бойцов дотягивает до 30 лет. Чем это можно объяснить?

— По большей части вы, конечно, правы. Всё упирается в сгонку веса. Чем взрослее человек, тем тяжелее ему держать весовую категорию — особенно в легких весах, где текучка просто сумасшедшая. Если взять средний возраст весовых категорий, то чем тяжелее категория, тем он больше. В тяжелой весовой категории — это 26–27 лет, в категории 54–58 кг — лет 18.

— Внимательно следите за MMA?

— Конечно, слежу за миром единоборств, в том числе за UFC. Болею за всех наших ребят — за Хабиба, Ислама Махачева, Александра Волкова, Петра Яна. Ребята показывают достойный уровень. Есть что взять для себя, что привнести в наш вид спорта. Опять же, их подход к делу. Если есть возможность поучиться — надо учиться.

— Многие россияне только на днях узнали о тхэквондо. Расскажите, почему стоит более пристально следить за этой дисциплиной?

— Это очень красивый вид спорта, зрелищный. Думаю, людям, которые смотрят ММА, будет чему поучиться у нас — как минимум чувству дистанции, чувству момента. Для собственного развития можно посмотреть и насладиться красотой этого вида спорта: тут очень много ударов ногой в голову, очень много ударов ногой с вращением. Есть всё то, что любят зрители.