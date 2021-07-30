«Сложно было готовиться, а выступать уже по кайфу»
В среду, 28 июля, в Москву из Токио вернулись два олимпийских чемпиона по тхэквондо — Максим Храмцов и Владислав Ларин. Первый победил на Олимпиаде в столице Японии в категории до 80 кг, второй стал лучшим среди спортсменов весом свыше 80 кг. Благодаря им Россия добилась беспрецедентного успеха в этом виде спорта.
Храмцов стал первым в истории отечественным олимпийским чемпионом по тхэквондо. До него и Ларина в Токио в призерах оказались Михаил Артамонов (бронза в категории до 58 кг) и Татьяна Минина (серебро в категории до 57 кг). Таким образом, наши завоевали четыре награды на одной Олимпиаде — столько же было выиграно на пяти предыдущих (тхэквондо входит в олимпийскую программу с Игр 2000 года в Сиднее).
После прилета в Шереметьево Максим Храмцов дал интервью «Известиям». 23-летний спортсмен рассказал, как боролся в Токио с травмированной рукой и о том, как на его карьеру повлияла мама, умершая полгода назад.
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Максим Храмцов
— Были особенные поздравления с победой?
— Владимир Владимирович Путин телеграмму отправил.
— Ждете, что примет лично?
— Да, у нас будет встреча после Олимпийских игр. Сейчас еду домой, в Нижневартовск, а после 10 августа, когда закончится Олимпиада, пройдет встреча, на нее вернусь в Москву.
— Тяжело было готовиться с травмированной правой кистью?
— Травма была у меня уже там, в Токио. Хотя раньше тоже были проблемы с этой рукой. Она прошла, но в первой же схватке на Олимпиаде опять получил повреждение. Боль чувствовалась, но она была несравнима с результатом, поэтому приходилось делать свою работу. Я бил одной рукой, это сказывалось. Были моменты, когда я видел, что соперник открыт, но не могу нанести по нему удар.
— Сколько теперь восстанавливаться придется?
— Думаю, месяц. В прошлый раз столько же восстанавливал кисть. Сейчас надо залечить как следует руку. К сожалению, в Токио врачи не смогли определить, в чем конкретно проблемы, что я повредил. Пройду обследование в России, тогда станет понятно.
— Вы из Нижневартовска. Как попали в тхэквондо?
— Занимался карате. А потом к нам в город приехал Александр Вениаминович (Лашпанов, личный тренер Храмцова. — «Известия»). Он набирал ребят, пришел к моему тренеру по карате, который сказал мне идти и заниматься тхэквондо, потому что это олимпийский вид спорта. Был 2012 год. У меня сразу хорошо получалось, как только я туда попал. И теперь до сих пор я в тхэквондо.
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 80 кг среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения
— Ваш регион считается лыжным и биатлонным. Никогда не были на соревнованиях по ним?
— Не смотрел никогда и не посещал. Не понимаю в этом.
— Условия в Токио были жесткие?
— Для меня всё в порядке. Не было никаких напрягов: ни низких потолков, ни проблем с кроватями. Всё нормально. Условия комфортные. Хотя всё это отличается от обычных турниров. Это Олимпиада ведь, живешь в Олимпийской деревне, а не в отелях, постоянно видишь вокруг другие команды.
— Что было самое сложное в боях на Олимпиаде?
— Сложно было готовиться, а выступать уже по кайфу.
— Давил статус фаворита в своей дисциплине?
— Нет.
— Вы говорили, что посвятили эту победу умершей полгода назад маме. Она влияла на ваш выбор, чем заниматься?
— Конечно, влияла. Помогала, всё делала для меня. Жила для меня. Родители всегда живут для своих детей.
— Можно сказать, что исполнили ее мечту?
— Конечно. Жалко, чуть-чуть не хватило, чтобы она тоже это увидела.
— Произошедшее с ней связано с коронавирусом?
— Да, именно с ним, с коронавирусом.
— Вас эта болезнь обошла стороной?
— Нет, я тоже им переболел. Но всё прошло нормально. И сейчас хорошо себя чувствую.
Слева направо: российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Максим Храмцов и Тони Канает (Хорватия) в 1/4 финала соревнований по тхэквондо в весовой категории до 80 кг среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх
— В связи с этим что посоветуете людям делать в отношении этой болезни?
— Советовал бы просто носить маски, пользоваться антисептиком, соблюдать дистанции и тому подобное. Это очень страшная болезнь.
— Чем будете заниматься до встречи с президентом?
— Отдыхать и еще раз отдыхать. Восстанавливаться, лечиться.
— С чем связано то, что на Олимпиаде в Токио наши тхэквондисты взяли четыре медали — столько же, сколько за пять предыдущих?
— Я не знаю. Мы просто двигались к победе. Не могу говорить за других ребят и за прошлые годы. Но сейчас был четко настроен на победу и от боя к бою шел к золоту, не смещаясь с пути.
— Уже точно решили, что будете пытаться защитить звание чемпиона в Париже в 2024 году?
— Я хочу поехать туда. Тем более ждать немного осталось, всего три года до следующей Олимпиады. Поэтому восстановлюсь и буду готовиться к следующим соревнованиям, чтобы еще прибавить к Парижу. Не думаю, что подготовка туда будет сложнее, чем была сейчас.