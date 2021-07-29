Уколы на совесть: рапиристки героически выиграли командное первенство

Россия продолжает переписывать свою олимпийскую историю: 29 июля мы завоевали первую за 17 лет медаль в академической гребле. Сенсационное серебро в двойках выиграли Василиса Степанова и Елена Орябинская. Прервали наши спортсмены и очередное золотое молчание . Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (с травмой!), Аделина Загидуллина — олимпийские чемпионки в командной рапире. Также медальный запас сборной России пополнился еще тремя бронзовыми наградами. Их завоевали пловец Климент Колесников (100 м вольным стилем), гимнастка Ангелина Мельникова (личное многоборье) и дзюдоист Нияз Ильясов (в категории до 100 кг).

На одной ноге

Российские фехтовальщики завоевали еще одно золото на Играх-2020— на этот раз порадовала женская сборная по рапире. Девушки в драматичном матче полуфинала обошли главных конкуренток — сборную США. Мы отставали весь матч, но в восьмом бою Лариса Коробейникова совершила настоящий подвиг, когда не только отыграла три очка, но вывела нашу команду вперед (+3). В решающей девятой схватке это преимущество надо было удержать титулованной Инне Дериглазовой в соперничестве с Ли Кифер. Несколько дней назад они разыграли между собой золото в личном первенстве, и тогда сильнее оказалась американка. На этот раз Инне удалось взять реванш.

В финале же россиянки почти не заметили сопротивления от француженок. Правда, решающий матч мог завершиться для нас досрочно, причем техническим поражением в пользу сборной Франции. Самая молодая участница сборной, дебютантка крупных турниров Марта Мартьянова получила травму в первом же поединке финала. Так как команда ОКР исчерпала все замены, снятие Мартьяновой привело бы к техническому поражению российских рапиристок. Ей нужно было дотерпеть до конца.

После продолжительной медицинской помощи Мартьянова фехтовала так, словно выигрывать в финале Олимпиады с травмой для нее — обычное дело. А еще показала несколько шпагатов, достойных гимнастки . В своем заключительном бою Марта буквально снесла с помоста третий номер француженок Астрид Гайяр. После 5:1 преимущество наших рапиристок достигло 14 ударов. Растерять такой запас за два оставшихся боя практически нереально.

Уколы на совесть Марта Мартьянова в финальном поединке по фехтованию на рапирах во время командного первенства среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: «Спорт-экспресс»/Дарья Исаева

Когда Инна нанесла решающий укол, ее ураганом снесла своими объятиями Коробейникова. Марта не могла даже подойти — ее вывела под руку Аделина Загидуллина. Как эта девушка, которая еле ходит, только что носилась по дорожке и наносила удары? Наверное, она и сама не понимает. Настоящий геройский поступок, который можно сравнить с выступлением дзюдоистки Мадины Таймазовой, проводившей тяжелейшие схватки с затекшим глазом. Правда, Мадина выстрадала только бронзу, у Марты же золото на дебютных Играх.

— Сейчас приходит чувство боли, — рассказала «Известиям» Марта Мартьянова. — Мне кажется, это связки. У меня в начале года, в январе, было то же самое, но с другой ногой. Сейчас мне сложно, а тогда вообще об этом не думала. Было очень большое желание справиться и фехтовать дальше. Всё-таки я не зря сюда приехала. Просто так опустить руки — это не по-моему. В полуфинале с американками, когда я вышла, вообще всё было расплывчато. Не понимала, где я и что я. Но потом пришла в чувство, и стало всё хорошо.

Неожиданный финиш

Не менее значимую медаль наша команда взяла в академической гребле. Василиса Степанова и Елена Орябинская сенсационно завоевали серебро в распашной двойке. Интересно, что на девушек особо не рассчитывало даже руководство собственной федерации — еще в мае президент ФГСР, олимпийский чемпион Алексей Свирин не называл Степанову с Орябинской даже в числе кандидатов на медали. Сам по себе выход в финал для этого экипажа казался чудом. Всё-таки в Токио они отобрались в самый последний момент, в мае этого года.

А девушки вдруг завоевали для российской гребли первую олимпийскую награду после сумасшедшей победы парной четверки в Афинах-2004. Обойдя всех фаворитов, за исключением дуэта из Новой Зеландии — Грейс Прендергаст/Керри Гаулер.

Уколы на совесть Василиса Степанова и Елена Орябинская Фото: TASS/Zuma/Panoramic

— Мы поначалу отставали, но это не было нашей тактикой, — отметила в интервью «СЭ» Елена Орябинская. — Просто на Олимпийских играх все очень сильны, идут со старта на максимуме. Мы тоже шли максимально, но потом в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил, впереди было полдистанции, и нам надо прибавлять и прибавлять. Чуть-чуть до золота не достали, но мы выложились сегодня по полной.

Чудо от распашной двойки вполне может быть только началом. Уже 30 июля в финале одиночки выступит наша главная надежда — Анна Пракатень, которая уверенно выиграла свой полуфинал . Из российских спортсменов только Пракатень и пловчиха Юлия Ефимова попали в список NY Times «Самые зрелищные спортсмены Игр».

Со слезами

Второй день подряд у России есть медаль в дзюдо. Бронзу завоевал Нияз Ильясов. Уроженец Батайска в 1/4 финала проиграл двукратному чемпиону мира Жорже Фонсеке из Португалии. Они уже встречались в Токио — в финале ЧМ-2019, и тогда Фонсека тоже победил. Ильясов пробился к схватке за третье место через утешительный раунд, где выиграл у немца Карла-Ричарда Фрея.

— Спасибо тренерам, которые настроили меня, — подчеркнул Ильясов журналистам. — Объяснили, что нужно собраться на две схватки, потерпеть. Сам бы настроиться не смог. Это благодаря Хасанби Таову (главный тренер сборной России по дзюдо. — «Известия). Моя медаль — первая у мужской сборной? Все ребята были готовы на 100%. Просто так сложилось. То, что у команды не было медалей, давило. Хотя, может, и наоборот — придало сил.

Уколы на совесть Нияз Ильясов, завоевавший бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх, на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

За медаль же россиянин боролся с первым номером мирового рейтинга, серебряным призером ОИ-2016 грузином Варламом Липартелиани. Итог: победа с преимуществом в один вазари (вторая по величине оценка в дзюдо). Когда схватка закончилась, Ильясов прослезился.

— Не сдержал немного эмоций, виноват, — продолжил 25-летний дзюдоист. — Тяжелый день был психологически, и я немного не удержался. Плюс за три месяца до этого я проиграл Варламу за выход в финал чемпионата Европы. Это была достаточно принципиальная схватка лично для меня . Хорошо, что всё так сложилось.

В дзюдо осталось разыграть еще три комплекта медалей. У женщин — в весе свыше 78 кг (без участия России), у мужчин — в весе свыше 100 кг (Россию представит Тамерлан Башаев), а еще пройдет турнир смешанных команд.

Полный комплект

В личном многоборье у гимнасток на этот раз всё решалось в последние секунды соревнований. В 0,234 балла уместились все три медалистки — и россиянка Ангелина Мельникова, к сожалению, оказалась на последней ступени пьедестала. Теперь у нее полный олимпийский комплект — командные золото и серебро (одно в Токио, другое в Рио) и бронза. Тем не менее уроженка Воронежа была довольна, и, видимо, не в последнюю очередь потому, что обогнала соотечественницу Владиславу Уразову, оказавшуюся четвертой.

Уколы на совесть Ангелина Мельникова выполняет упражнения на бревне в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике среди женщин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Очень хорошее настроение, я счастлива, — подчеркнула в интервью «СЭ» Ангелина Мельникова. — Сегодня выступала полностью в свое удовольствие, имея золото за спиной, было гораздо легче. Было небольшое волнение перед вольными упражнениями, потому что понимала — если сделаю на хорошую оценку, могу быть на пьедестале. Рада, что справилась и всё сложилось так.