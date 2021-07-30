«Хочу вписать свое имя в историю, как тот же Попов»

Одним из главных событием всего соревновательного дня Олимпийских игр 29 июля стал мужской финал на «королевской дистанции» — стометровке вольным стилем. На протяжении вот уже более чем пяти лет безоговорочным фаворитом на ней считается американец Калеб Дрессел. Но в полуфинале его позиции сумел пошатнуть наш Климент Колесников — он побил рекорд Европы, показал лучшее время и плыл в финале по четвертой дорожке (самой быстрой).

После блестящих 47,11 секунды в полуфинале Климент показал в главном заплыве только 47,44. А вот Калеб, наоборот, добавил — 47,02. Между ними вклинился еще и Кайл Чалмерс — у австралийца 47,08 секунды. В итоге россиянин взял бронзу. Эта история очень похожа на ЧМ-2019. Тогда Колесников выходил в финал на 50 м на спине и никто в его победе не сомневался — настолько хорош он был в квалификациях. Вопрос ставился так: будет мировой рекорд или нет? А в итоге Климент зажался и финишировал лишь третьим. Заметно проиграв себе же образца полуфинала.

Тем не менее на дебютной Олимпиаде у 21-летнего спортсмена уже две медали. В общении с российскими журналистами Колесников не сумел скрыть разочарования, но подтвердил, что останется в спорте и будет усердно готовиться к Играм-2024 в Париже.

— После серебра на 100 м на спине вы были довольны. Сегодня всё по-другому?

— Если бы я занял то же третье место, но проплыл хотя бы с тем же временем (47,11), что в полуфинале, то не был бы так сконфужен. Сама по себе бронза — это хорошо. Но вот когда так... Я был готов плыть быстрее, чем вчера, но что-то пошло не так. Где-то допустил ошибку. Будем пересматривать, вспоминать ощущения, которые были в тот момент на дистанции. Единственное, что сейчас успокаивает, — это была не последняя моя Олимпиада. Я уверен, что еще проплыву куда быстрее.

— Есть все предпосылки, что следующий олимпийский цикл станет вашим.

— Очень надеюсь на это. Буду готовиться. Но что случится за три года — никто не знает.

— Кайл Чалмерс проплыл тут быстрее вашего личного рекорда. Достать его было реально?

— Да там 0,04! Вы знаете, что такое 0,04? Ну попробуйте нажать на секундомере. Не уверен, что получится.

— Все говорят, что утренние финалы — это очень жестко.

— Да мы вчера же тоже плыли утром. И ничего. Это не причина моего сегодняшнего результата.

— Тут вовсю раскручивалась ваша дуэль с Калебом Дресселом, противостояние России и Америки. Наверняка мимо вас не прошло.

— Само собой. Еще и всё это — «королевская дистанция». Но, если честно, я спокойно отношусь к таким вещам. Мне поддаваться ажиотажу нельзя. Зачем забивать голову противостоянием с американцами, если мне нужно соревноваться с собой? Есть вчерашний результат — сегодня нужно плыть быстрее. Всё просто.

— В чем секрет Дрессела на старте? За счет чего он так уходит с него?

— Физиология. Ничего необычного. Ни у кого больше нет такой мощности.

— Раньше все мечтали обыгрывать Александра Попова. Сейчас — Дрессела?

— Лично у меня такого нет. Моя цель не обыграть кого-то конкретного, а просто победить. Хочу вписать свое имя в историю, так же как тот же Попов.

Драма Чупкова

А вот кого на Играх в Париже, скорее всего, не будет, так это Антона Чупкова. Он тоже совсем молодой, 24 года. Но от плавания устал до безумия. Есть стойкое ощущение, что двукратного чемпиона мира в брассе несколько надломил перенос Олимпиады. Антон намеревался поставить яркую точку в своей карьере в Токио-2020, и еще один внезапный год сборов и тренировок дался ему слишком тяжело психологически.

В финале на своей коронной дистанции 200 м брассом Чупков был сам не свой. Начиналось всё привычно. Первые 50 м — восьмой, 1,5 секунды от лидера. 100 м — всё еще последний, но разрывы уже чуть меньше. 150 м — четвертый! Ну что, теперь пошел, родной! В своем стиле! Как мы все уже привыкли.

Увы, но чуда на финише, как в Будапеште-2017 или Кванджу-2019, на этот раз не произошло. Включить знаменитый турборежим Антон не смог. Австралиец, который в итоге выиграл золото, проплыл последний полтинник почти на 0,8 секунды быстрее Чупкова. А ведь заключительные 50 м всегда были территорией россиянина.

В итоге у нашего чемпиона мира 2.07,24 — и обиднейшее четвертое место. Покажи он результат, как на чемпионате Европы-2021, — в Токио было бы серебро.

— Никаких оправданий нет, — сразу отсек после финиша Чупков. А спустя несколько минут признался, что максимально близок к завершению карьеры. — На Олимпиаду в Париж я не собираюсь. На ЧМ-2022 — тоже. Сегодня был один из последних стартов в моей профессиональной карьере. Следующая цель — радоваться жизни.

У женщин в 200 м брассом в финал вышла 16-летняя Евгения Чикунова. Она показала второй результат в своем полуфинальном заплыве. Другая россиянка — 25-летняя Мария Темникова — в этом же заплыве стала только седьмой и пробиться в финал не смогла. Решающий заплыв состоится 30 июля.

Из других важных событий в олимпийском бассейне стоит отметить выход Марии Кирпичниковой в финал Игр на дистанции 800 м вольным стилем. Ее результат 8 минут 18,77 секунды. Первой стала американка Кэти Ледеки (8.15,67). Еще одна россиянка, Анна Егорова, не стартовала из-за травмы.