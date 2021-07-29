Серебряные настали: Россия осталась без золота в шестой день Игр

Российские спортсмены 28 июля не смогли добавить золотых медалей в копилку неофициального зачета Олимпийских играх-2020. Команда ROC (Олимпийского комитета России) взяла три серебра и две бронзы. Очень обидно проиграли два финала в баскетболе 3х3 (особенно мужчины), а вот пловцы героические удержали второе место в эстафете 4х200. Австралийцы отстали от нас на 0,03 секунды. Главной же героиней дня стала дзюдоистка Мадина Таймазова. Ее полуфинальный поединок с японкой побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде — он длился почти 17 минут. Таймазова была вынуждена покинуть татами с помощью врачей, но уже через полчаса нашла в себе силы выиграть первую для России медаль в дзюдо на этих Играх. А вот результат Никиты Нагорного скорее разочаровал. Лидер нашей сборной по спортивной гимнастике даже извинился за третье место в многоборье.

Два серебра с золотым отливом

Классический баскетбол впервые был представлен на Играх в 1936 году. Спустя 85 лет в этом виде спорта были разыграны два дополнительных комплекта олимпийских медалей — в баскетболе 3х3. Отрадно, что обе наших сборных не только прошли жесткий отбор (в мужском и женском турнире было всего по восемь участников), но и дошли до финала.

Женская сборная заняла второе место в групповом этапе и получила прямую путевку в полуфинал. Там Логунова и компания разобрались со сборной Китая — действующими чемпионками мира. В решающей игре турнира их ждало противостояние со звёздной сборной США. В Токио американскую сборную представляли Стефани Долсон — лучший защищающийся игрок женской НБА 2017 года, два первых номера драфта — Келси Плам и Джеки Янг, а также Алиша Грей — одна из лучших атакующих защитников мира.

Даже с такой звёздной командой у наших девушек были шансы на победу, но подвело большое количество фолов (11). Американки не простили ни одно нарушение правил и в итоге довели дело до победного конца (18:15).

— Все-таки, это первый наш в жизни финал Олимпиады. Естественно, нервишки присутствовали, но потом, мне кажется, совсем чуть-чуть не хватило, — отметила журналистам Анастасия Логунова. — Плюс судьи свистнули пару десятков раз — больше, чем следовало, но это опять же, мое личное мнение. Мы все еще расстраиваемся, в голове прокручиваем те моменты, которые могли бы решить по-другому: получше отдать пас, получше сыграть в защите. Упустили большой шанс.

Выход мужской команды в финал стал настоящей сенсаций. Наша сборная была посеяна только под шестым номером из восьми. С трудом вышла из группы, а вот в плей-офф наших парней было уже не остановить. Трудовая победа над Нидерландами, которая не пустила в Токио самих американцев, а затем и разгром главных фаворитов — команду Сербии.

В финале мы вели по ходу встречи у вторых сеяных — команды Латвии — но все же не устояли в концовке (21:18). Все игроки латвийцев представляют один клуб — «Рига 3х3» и постоянно играют вместе.

— Сразу после игры было прям такое расстройство, потому что смотришь на счет, было очень близко. Тяжело на это все смотреть. Так было близко к золотой медали, и мы ее не взяли, но сейчас пониманием, что все уже прошло, эмоции поулеглись, — подчеркнул на пресс-конференции игрок сборной России Кирилл Писклов.

Судейский произвол?

22-летняя Мадина Таймазова выдала очень запоминающийся перформанс в Токио: сначала победила бывшую чемпионку Европы, затем боролась 15 минут (чистое время схватки) и одержала тактическую победу, следом уложила гречанку потрясающим броском. Полуфинал же с двукратной чемпионкой мира Тзицуру Араи длился почти 17 минут. Это был настоящий триллер.

Когда силы уже были на исходе, Таймазова контратаковала так, что японка упала головой на татами и перевернулась через спину. Но судьи не дали оценку за этот бросок, поединок продолжился, и вскоре Араи поймала россиянку на удушающий. Мадина не постучала в знак сдачи, а отключилась. Тем не менее Таймазова нашла в себе силы, чтобы через полчаса победить хорватку Барбару Матич и взять бронзу. Большую часть турнира осетинка боролась с подбитой бровью — ее правый глаз полностью закрыла опухоль.

Главный тренер сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов уверен, что Таймазова должна была бороться в финале.

— Мадина была очень сильно расстроена, — подчеркнул в беседе с «Известиями» специалист. — Она, так же как и мы все, была уверена, что выиграла эту схватку. Почему? Было три момента! Сначала она ее сконтрила, там на плечо [японка упала] — и она ее контрила. Второй раз — когда ей делали болевой и она была зафиксирована. За это должно было быть наказание. И третий раз — когда она ее снова сконтрила. Это какой-то судейский произвол!

Продолжение от Климента

Первую же медаль дня в Токио вновь принесли пловцы — пожалуй, в самой престижной дисциплине — эстафете 4х200 м. Именно по ней принято судить об уровне развития плавания в стране. Один великий спортсмен может появиться абсолютно в любом месте — только за последние годы Олимпиады в бассейне выигрывали люди из Сингапура, Казахстана и Зимбабве. Но вот подготовить высококлассную четверку (а с учетом предварительных заплывов — лучше шестерку) на тяжелейших 200 м — это удел плавательной элиты.

И Россия полноценно в эту элиту вступила. Залогом успеха в итоговом серебре стала стабильность. Каждый из нашей четверки (Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк) отработал здорово. Никто не выпал. Особенно теплых слов заслуживает финишер Довгалюк. Именно 26-летний москвич (считавшийся слабейшим в четверке) показал первое время в нашей сборной — 1.45,23. Выдал заплыв жизни в самый нужный момент. То, чего у нас совершенно не получилось в пресловутых 4х100 м, где были только седьмыми.

В игровых видах стоит выделить великолепную победу нашей мужской сборной по волейболу над Бразилией — одним из фаворитов Игр. Подопечные Туомаса Саммелвуо выиграли всухую и закрепились на вершине группы. Теперь у нас есть все шансы выходить в четвертьфинал с первого места и попадать на четвертую команду из параллельного секстета.

Русский полуфинал в теннисе?

К медалям рвутся и наши теннисисты. Даниил Медведев в напряженной игре победил опытного итальянца Фабио Фоньини. За выход в полуфинал он поспорит с испанцем Пабло Каррено-Бустой, посеянным на турнире под шестым номером. В этом году теннисисты уже встречались друг с другом в полуфинале турнира в Мальорке и тогда победу праздновал наш соотечественник.

Вслед за первой ракеткой России путевку в четвертьфинал оформил и Карен Хачанов. Он обыграл девятого сеяного Диего Шварцмана. Соперники взяли по сету, а в решающей партии москвич просто смял аргентинца (6:1). Теперь Карена ждет матч с французом Уго Умбером, который в трехсетовом матче справился с третьим сеяным Стефаносом Циципасом. Если Хачанов и Медведев выиграют свою четвертьфиналы, то сыграют друг с другом в 1/2 финала.

А вот в женском одиночном разряде наших представителей больше не осталось. Первая ракетка страны Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале проиграла сильной швейцарке Белинде Бенчич. Зато в парном разряде Елена Веснина/Вероника Кудерметова уверенно прошли в полуфинал, а Елена следом выиграла еще и первый круг микста с Асланом Карацевым. И все это в немыслимую жару. Как только 34-летней чемпионке Рио хватает сил на такое количество матчей!