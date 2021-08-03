Золотой бросок: Муса Евлоев позволил России удержаться в топ-5

Очередной день Олимпиады в Токио запомнился российским болельщикам не только блистательной победой борца Мусы Евлоева, новой медалью гимнаста Никиты Нагорного, но и великолепным выступлением наших ватерполисток . Австралийки очень хотели в четвертьфинале именно Россию, но наши девушки заставили их плакать, победив без лишних нервов. Самым грустным событием вторника стала травма легкоатлета Сергея Шубенкова. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами во время разминки испытал резкую боль в ахилле левой ноги и был вынужден сняться с соревнований. Олимпийские игры для уроженца Барнаула — злой рок.

Браво, Муса!

Последняя пара дней на Олимпиаде сложилась для наших спортсменов неоднозначно. С одной стороны, много наград и мы уже достигли минимальной планки в 50 медалей, объявленной накануне Игр-2020 главой ОКР Станиславом Позняковым. С другой — мы пока находимся всего лишь на пятой строчке командного зачета (при амбициях занять третье место), а по ходу вторника пропустили вперед и сборную Великобритании.

Вернуть нас в топ-5 удалось Мусе Евлоеву, который победил в олимпийском турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финал наш спортсмен пробился довольно легко, а там его ждал самый ожидаемый соперник — армянин Артур Алексанян, бронзовый призер Лондона, олимпийский чемпион Рио, трехкратный чемпион мира (2014, 2015, 2017). До этого соперники провели между собой два поединка и обменялись победами. Третья схватка Евлоева и Алексанян должна была состояться на ЧМ-2019, но в полуфинале армянин сломал ребро, и россиянин получил золото без боя. В полуфинале Олимпиады-2020 Алексанян тоже получил травму — в самом конце схватки с иранцем Мохаммадхади Сарави, но все же нашел в себе силы выйти на решающий поединок. Реальной конкуренции нашему борцу он предложить не смог.

Золотой бросок Спортсмен команды ОКР Муса Евлоев (в центре), завоевавший золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Евлоев уверенно выиграл первый период, а второй спокойно засушил. Представитель Ингушетии спас сборную России по греко-римской борьбе от полного провала на Олимпиаде. Это ее первое и последнее золото в Токио. На пяти предыдущих Олимпийских играх российские борцы-классики привозили домой минимум по две золотые медали (максимум три — в Пекине-2008).

— Как только медаль Олимпиады-2020 в Токио появилась в интернете, я сразу же поставил себе ее на заставку телефона, — отметил в разговоре с «Известиями» Муса Евлоев. — Я просыпался и каждое утро на нее смотрел. Начиная с 2018 года. Думаю, теперь уже поменяю на парижскую медаль 2024 года. Я всегда вхожу в турнир чуть-чуть сложновато, соперники непредсказуемые. Но благодаря своей команде вышел на пик формы. Сегодня мы доказали, что самые сильные. Спасибо команде.

Сильный пол

В игровых видах у наших сборных тоже сложился отличный день. Волейболисты уверенно прошли Канаду в четвертьфинале (3:0) и продолжают борьбу за медали. Следующая цель в борьбе за золото — действующие олимпийские чемпионы бразильцы. Наше соперничество с ними — главное дерби мирового волейбола. И про эпичную победу в группе (3:0) нужно забыть. В четверг, 5 августа, будет абсолютно другой матч.

Тяжелее дорога в полуфинал далась женской сборной по водному поло. Перед игрой наши тренеры были уверены: Австралия специально уступила Испании в группе, чтобы попасть в четвертьфинале на Россию. Наших девушек это сильно разозлило. Они сразу же захватили инициативу и повели в два мяча. Россиянки играли очень собранно в защите, по-настоящему спасала голкипер Анна Карнаух, а нападение терзало австралиек быстрыми атаками. В итоге мы постоянно вели в два-три мяча. Даже обычной нервотрепки, присущей женскому спорту, не было. В какой-то момент разница выросла до плюс четырех. А вплотную австралийки приблизились только за 16 секунд до конца. Оставшиеся четверть минуты россиянки просто держали мяч и довели дело до уверенной (не столько по счету, сколько по игре) победы (9:8). Идя через микст-зону, австралийки ревели навзрыд. Они просто не могли поверить, что вот так придется остаться без полуфинала. В Австралии водное поло — один из главных национальных видов спорта.

Золотой бросок Спортсменки команды ОКР Евгения Иванова (слева) и Надежда Глызина радуются победе в матче 1/4 финала соревнований по водному поло среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио между сборными командами Австралии и ОКР Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Откровенно говоря, если отталкиваться от нашей игры на групповом этапе, то все логично, — заметила «Известиям» капитан сборной Екатерина Прокофьева. — Любой мог подумать, что мы не особо готовы. Но извините-подвиньтесь. Вы знаете, из какой мы страны. Из той самой, где женщины коней на скаку останавливают!

Еще два финала

В заключительный день соревнований по спортивной гимнастике Никита Нагорный стал третьим в упражнениях на перекладине, уступив только японцу Даики Хасимото и хорвату Тину Србичу. Это уже третья медаль ростовчанина в Токио: ранее было золото в команде и бронза в личном многоборье, где Нагорный получил травму и выступал на перекладине через боль.

— Выступлю ли в Париже? Жизнь покажет, — отметил в беседе с журналистами Никита Нагорный. — Это же спорт, тут загадывать нельзя. Я не ухожу никуда, буду тренироваться, готовиться к следующим стартам, а насколько останусь, я не знаю. Загадывать в этом плане не люблю.

Золотой бросок Спортсмен, член команды ОКР Никита Нагорный выполняет упражнения на перекладине в финале соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх Фото: «Спорт-Экспресс»/Дарья Исаева

Отличные новости пришли и с олимпийского боксерского турнира. Тяжеловес Муслим Гаджимагомедов решением судей выиграл полуфинальный бой у новозеландца Дэвида Ньики. Через несколько часов аналогичного успеха в полулегком весе добился и Альберт Батыргазиев. Перед решающим раундом с опытным кубинцем Лазаро Альваресом была ничья, но заключительный отрезок полностью остался за русским. Альварес получит третью бронзу Олимпиады подряд, а Батыргазиев теперь сразится за золото с американцем Дьюком Рэганом (5 августа). На следующий день Гаджимагомедов встретится в финале с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом.

— Бой с Альваресом был тяжелым, — признался Альберт Батыргазиев в микст-зоне. — Тренер ставил задачу стараться не пропускать, не терять концентрацию, как я порой делаю — опускаю руки. Что касается соперника по финалу, то перворазрядники туда не попадают. Бой будет еще тяжелее. И подготовимся к нему мы еще серьезнее. Не буду врать, ждал в финале Миразизбека Мирзахалилова — узбекского боксера. Но получилось по-другому.

Трагедия Шубенкова

Продолжилась черная полоса российских легкоатлетов в Токио. Несколько дней назад во время квалификации в прыжках в длину Дарья Клишина совершила два заступа, на разбеге в третьей попытке спортсменка захромала и не смогла продолжить выступление. Со стадиона ее увезли на коляске. Во вторник та же участь постигла Сергея Шубенкова. Наш титулованный атлет получил травму на разминке.

Золтой бросок Спортсмен легкоатлет Сергей Шубенков Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев