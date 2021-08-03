«Теперь мой порванный кроссовок поставят в музей»

На прошлой неделе две российские команды выиграли серебряные медали Игр в Токио в баскетболе 3х3. Этот вид спорта впервые представлен в олимпийской программе. Женская и мужская сборные России дошли до финалов. В четверг наши мужчины неожиданно победили в полуфинале Сербию (21:10), но в тот же день проиграли финал Латвии (18:21), ведя в счёте 9:4.

В ходе решающего матча случился курьёзный момент. У нашего баскетболиста Ильи Карпенкова оторвалась подошва у кроссовка, а так как сменной пары обуви не оказалось, подошву пришлось приматывать пластырем. В такой экипировке россиянин и доигрывал встречу.

После возвращения в Москву 24-летний спортсмен дал интервью «Известиям», в котором рассказал о судьбе пострадавшего кроссовка, специфике нового олимпийского подвида баскетбола и его отличиях от традиционного формата.

— Как ваша обувь?

— Сами видите (показывает на кроссовки, в которых прилетел в Москву). Всё, это теперь вселенский гэг будет (улыбается).

— Сохранили себе те порванные в финале кроссовки?

— Я не сохранил, но, возможно, кто-нибудь из наших забрал себе чисто на память. Не знаю, я их просто скинул в раздевалке и побежал другие дела делать. Но вроде Олег Олегович Ушаков (руководитель департамента сборных команд РФБ. — «Известия») сказал, что забрал его. Теперь, видимо, в музей поставят бедный кроссовок мой порванный.

— Себе не будете в коллекцию забирать?

— Ну а на кой мне порванные кроссовки? У меня есть медалька, которая поценнее (улыбается).

— Почему не стали менять порванный кроссовок, а доиграли в нём финал?

— Во-первых, не было на это времени. Во-вторых, вторая пара кроссовок у меня была в Олимпийской деревне. Туда за пять минут не сбегаешь. Поэтому экстренными мерами, экстренным ремонтом починили, как смогли.

— В следующий раз будете приезжать на матч с двумя парами?

— Да.

— Ситуация с кроссовком повлияла на то, что упустили победу в финале?

— Возможно, чуть-чуть смазало, сбило настрой. Но могли по итогу реабилитироваться. К сожалению, всё равно немного не получилось. Чуть-чуть не хватило, чтобы отыграться.

— Что сейчас перевешивает? Упущенное золото или завоеванное серебро?

— Грусть и досада были непосредственно после поражения. А на самом награждении было уже радостно и весело. Как и сейчас, когда, наконец, вернулись домой, увиделись со всеми друзьями, товарищами. Всем спасибо за поддержку и за то, как нас встретили.

— Как попали в такую разновидность баскетбола, как 3х3?

— Вообще не ожидал там оказаться, тем более, выиграть медаль. Когда я ещё был в «Химках», пару лет назад ближе к концу сезона 5х5 Владимир Владимирович Агабабьян (тренер мужской сборной России. — «Известия») меня позвал: «Илюх, не хочешь поиграть 3х3?» Я думал, что ладно, займу лето чем-нибудь, потренирую обыгрыш, потренирую трёхочковый. В итоге не только потренировал, но и медаль Олимпиады выиграл.

— Тяжело перестраиваться на 3х3 с обычного баскетбола?

— Да, должно пройти определённое время. В самом начале физически было тяжело. И голова долго перестраивалась. А сейчас, когда я уже поиграл какое-то время, нынешний перестрой перед Олимпиадой был только по голове. Ноги, руки, дыхалка нормально работали, а вот голова немножко запаздывала.

— В плане скорости и борьбы сильное различие?

— Да, больше контакта, больше динамики. Нужна большая скорость реакции. А в плане тактики и техники особых различий нет. В 3х3 нужно выбирать правильный угол заслона, чаще смотреть за соперником, пропускает он «за уши» мяч или нет. В 5х5 это тоже присутствует.

— Для успеха в 3х3 необходим опыт большого баскетбола?

— Необязательно. Вот у нас в команде есть Стасик Шаров, который с самого начала в 3х3 выступает. В 5х5 нигде не был замечен, только по студентам выступал. А теперь олимпийский вице-чемпион.

— Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в 5х5 Антон Понкрашов тоже был в вашей команде, но не прошёл в окончательный состав на Игры в Токио. Получается, даже звёздам большого баскетбола место в 3х3 не гарантировано?

— Никому ничего не гарантировано. Мастерам в 5х5 не гарантировано место в 3х3. Мастерам в 3х3 не гарантировано место в 5х5. Всё зависит от человека, его умений и способности перестраиваться.

— Вы бы посоветовали идти людям в 3х3? Или всё же лучше начинать с 5х5?

— К чему у вас больше лежит душа, туда и надо идти. Кому-то нравится умная комбинационная игра. А кому-то быстрый дерзкий проход и провалы под кольцом. Надо выбирать согласно своим ощущениям.

— Как вы думаете, будет в программе Олимпиады ещё какой-нибудь формат баскетбола?

— Ну, не знаю. На моей памяти есть четыре формата баскетбола. Классика 5х5, есть 3х3. В МГАФК, когда я там учился, декан нашей кафедры продвигал необычный баскетбол с кольцом без щита. Есть ещё несколько интересных новых штук, но не знаю, приживутся ли они.