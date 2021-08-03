Игровые коррективы: нашим сборным придется тяжело в плей-офф Олимпиады

На Олимпиаде в Токио завершился групповой этап во всех игровых дисциплинах. Наши сборные по волейболу (мужская и женская), а также российские гандболистки и ватерполистки шагнули в плей-офф. Не все пока впечатляют стабильностью, но хочется верить, что предварительная стадия была потрачена на эксперименты. Российская команда в регби-7 не смогла вмешаться в борьбу за медали, но само попадание подопечных Андрея Кузина в восьмерку лучших в мире и дебютная победа на Играх (над Кенией) — уже весомое достижение.

Споткнулись на Турции

Женская сборная по волейболу ехала в Токио в статусе андердога. Провал в недавней Лиге наций, странное решение лидера Татьяны Кошелевой отказаться от поездки в столицу Японии, сложная группа, недопонимание девушек с главным тренером Серджо Бузато, который плохо говорит по-русски, оптимизма не добавляли. Но, несмотря на все это, наша сборная сначала выгрызла победу у Китая (3:2), а затем и вовсе разгромила одного из фаворитов — США (3:0).

Перед последним туром у сборной России были все шансы занять первое место в группе. Для этого надо было побеждать Турцию с любым счетом. Это бы гарантировало легкую жизнь в первом матче навылет — Доминикана либо Япония. Проигрываем — падаем на четвертое место в группе и попадаем в четвертьфинале на очень сильную Бразилию.

Россиянки начали очень эмоционально — 24:17. Потом подпустили соперниц к себе в счете, но партию забрали более чем уверенно (25:21). Все хорошо было и во второй. Наши девушки вели 17:11. Плюс шесть! Но в «лучших» традициях растеряли все преимущество. С 21:19 доигрались до 21:23. Потом забили дважды подряд, но дожать не смогли. До слез обидно проигранный сет (23:25).

Ключевым моментом стала невыразительная игра нападающих — та самая составляющая, которая в матче с США была невероятно хороша. Увы, на этот раз откровенно заигрывалась Евгения Старцева. А Наталия Гончарова и Ирина Воронкова не спасали: у первой по итогам двух партий девять результативных атак из 24, у второй — восемь из 20.

Выправить ситуацию удалось за счет стабильности 17-летней Арины Федоровцевой, которая практически в одиночку разгромила турчанок в четвертой партии (25:15). Казалось, что после такого подъема мы легко добьем соперника на тай-брейке, да только силы девушек куда-то улетучились. Проблеск надежды был, когда при 9:11 подавать пошла Федоровцева. Но соперницы сумели принять — и забили. После этого они на бешеном кураже устремились к заветной победе. Не остановило порыв даже страшное столкновение головами двух турчанок, в результате которого губы одной из них разбились в кровь (10:15).

Теперь предстоит надеяться на очередное чудо в матче с Бразилией. Игра в среду, 4 августа. Кто проигрывает — едет домой.

А уже во вторник утром по Москве наши волейболисты сыграют в плей-офф с Канадой. Канадцы — откровенные середняки. У них есть парочка локальных звезд. Особенно выделяется Шерон Вернон-Эванс — нападающий с сумасшедшим прыжком. А капитан сборной Джон Перрин представляет «Уфу». Но по именам это совершенно точно не тот подбор, который наводит ужас. Вместе с тем удивить канадцы способны. Здесь, в Токио, они внезапно проиграли Японии, но зато затащили на тай-брейк итальянцев и хлопнули Иран Алекно — 3:0. Так что просто против них не будет совершенно точно.

Неправильное разделение

Наши гандболистки — действующие чемпионки Игр — пока выступают в Токио с перепадами. Не стал исключением и последний матч группового этапа с Испанией. Начали хорошо, но затем наставник команды Алексей Алексеев выпустил на площадку второй состав — и от отрыва «+5» не осталось и следа. 17:12 превратились в 18:17 на перерыве. Не выдержал даже президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, который искал логику в тренерских решениях и после матча пообещал наставнику «дать по мозгам»: мол, разделил команду на первый и второй сорт — первую и вторую шестерки.

После перерыва наши гораздо слаженнее действовали в защите, а концовку затащила лидер команды Анна Вяхирева (34:31). В четвертьфинале россиянкам, скорее всего, играть с крепкой Черногорией (4 августа). Конечно, мы однозначные фавориты. Но с такой игрой и кучей проблем, о которых говорит Шишкарев, произойти может что угодно.

Очень интересно складывается ситуация в женском ватерпольном турнире. Россия в воскресенье обыграла японок в очередном валидольном матче — 20:16 и вышла на австралиек в 1/4 финала. Тренер сборной Андрей Белофастов даже пожаловался на будущих соперниц: мол, они специально подбирали россиянок для спарринга в плей-офф. Система настолько запутанная, что, кажется, в ней до конца не разобрались ни тренеры, ни журналисты. Но мы все равно попробуем.

Россиянки заняли в своей группе третье место и должны были попасть на вторую команду из другого квинтета. В нем Испания, Австралия и Нидерланды набрали по шесть очков. При этом ранжир этих сборных должен был идти по очкам в матчах между тремя командами (у всех по два), а далее по разности мячей в этих играх. У Испании +5, у Нидерландов –2, у Австралии –3. Второе место и четвертьфинал с Россией должны были получить голландки. Однако в официальных протоколах на второй позиции оказалась Австралия. Судя по всему, дело в очень мудреном регламенте турнира. Правила (их без ссылки уточняет англоязычная «Википедия») таковы: сначала была определена по разности мячей лучшая команда из тройки — Испания, а затем в расчет брался очный матч, который выиграла Австралия, поэтому она и стала соперником России.

— Нам по-любому надо победить любую команду в четвертьфинале, если мы хотим побороться за медали, — подчеркнул «Известиям» Андрей Белофастов. — Хорошо, что это не Америка. С ней есть возможность встретиться в полуфинале.

С Австралией сборная России сыграет 3 августа. Начало встречи в 12:20 по московскому времени.