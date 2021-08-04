Судье назло: Ромашина и Колесниченко взяли золото вопреки трудностям

Сборная России в среду, 4 августа, завоевала две медали на Играх в Токио: синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко ожидаемо выиграли золото в соревновании дуэтов, а боксер Имам Хатаев получил бронзовую награду в категории до 81 кг. Зато в финал в турнире по вольной борьбе (до 57 кг) вышел Заур Угуев, который будет сражаться за золото с индусом Рави Кумаром 5 августа. Яркие события произошли в игровых видах спорта: наши гандболистки уверенно вышли в полуфинал, в эту же стадию шагнули и Вячеслав Красильников/Олег Стояновский в пляжном волейболе . А вот волейболистки не смогли переиграть Бразилию в 1/4 финала, но покидают столицу Японии с высоко поднятой головой.

Величие Ромашиной

Золото двух Светлан — Ромашиной и Колесниченко — действительно стало особенным. Да, вы наверняка усмехнетесь — все его ожидали, чего радоваться, если Россия побеждает в синхронном плавании уже шесть Олимпиад подряд. Но девушкам пришлось бороться с внешними обстоятельствами: лишиться костюмов за три недели до начала (нашему дуэту запретили выступать в купальниках с изображением медведя), долго согласовывать музыку. Плюс вернуться после родов (в случае Ромашиной) и пройти через все ограничения и карантины и в итоге выиграть в 31 год.

судье назло Спортсменки, члены команды ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина в центре, завоевавшие золотые медали с произвольной программой в соревнованиях по синхронному плаванию дуэтов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем более что для Ромашиной — это шестое золото в карьере. Теперь она официально самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Российский дуэт, безусловно, выделялся на общем фоне. Скоростью, динамикой, цельностью. По оценкам экспертов, программа «Пауки» — сложнейшая за последнее десятилетие. За сложность наши получили наивысшую оценку — 29,6 (у китаянок 29,1), за артистизм — 39,6 (38,8 у соперниц), за исполнение — 29,6 (29,0). То есть опередили по всем параметрам. Некоторых наших элементов у других соперниц просто не было. Как, находясь под водой, россиянки умудряются находить друг друга кончиками пальцев ног в воздухе — уму непостижимо! И, судя по всему, другим командам тоже. По крайней мере украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, в итоге ставшие третьими, в среду признались, что всем очень далеко до российского дуэта.

судье назло Спортсменки, члены команды ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выступают с произвольной программой в соревнованиях по синхронному плаванию дуэтов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы фанаты своего дела, и мы идем к своей цели, не преследуя мысли о призовых, деньгах, — отметила на пресс-конференции Светлана Колесниченко. — Даже не думаем об этом. Главное находится сейчас на наших шеях. Теперь начинаем готовиться к выступлениям в группах.

Они состоятся 6 и 7 августа. В них наша сборная также очевидный фаворит.

Чудо от Заура

Великий день в среду получился и у борца Заура Угуева. Уроженец Хасавюрта выиграл два чемпионата мира (2018, 2019), Кубок мира (2020) и приехал в Токио в статусе фаворита турнира в весовой категории до 57 кг. Уже в 1/8 финала его соперником стал серебряный призер ЧМ-2018 Томас Гилман — очень маститый противник.

Первый период закончился со счетом 1:1. Второй начался для дагестанца удачно — он захватил ногу Гилмана, повалил, перевернул на живот и взял два балла. Затем уже Гилман провел две успешные атаки. За первую (выпихнул Угуева за ковер) получил балл, за вторую — два балла. Когда до конца схватки оставалось десять секунд, американец вел 4:3, причем находился в атакующей позиции — держал Угуева за шею. Что сделал Заур? Подхватил правую ногу соперника и исполнил контрприем. 5:4 в пользу Угуева!

судье назло Слева направо: спортсмен, член команды ОКР Заур Угуев и Реза Атринагарчи (Иран) во время полуфинального поединка на соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 57 кг на XXXII Олимпийских играх в Токио Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Следующая схватка получилась еще драматичнее. 22-летний узбек Гуломжон Абдуллаев боролся так, словно это его последний выход на ковер в жизни. До конца второго периода было десять секунд, Угуев проигрывал 4:6, пошел в атаку, сделал зацеп, повалил Абдуллаева и сравнял счет. Угуев прошел дальше за счет того, что сделал последнее результативное движение в схватке. Две нервные, но очень красивые схватки, два великолепных приема на последних секундах. В общем, это было потрясающе.

В полуфинале Угуев встретился с иранцем Резой Атри — главной сенсацией в категории до 57 кг. Угуев забрался за спину оппоненту, повел 2:0, в итоге на перерыв борцы ушли при счете 2:2. Но затем россиянин не дал усомниться в своем превосходстве (7:4) и уверенно вышел в финал. Там он встретится с двукратным чемпионом Азии индийцем Руви Кумаром. Схватка состоится в четверг 5 августа.

Другой наш вольник Артур Найфонов добрался до полуфинала, но там уступил чемпиону Рио-2016 Хасану Яздани (Иран). В четверг он будет бороться за бронзу.

Повторение полуфинала Рио

Женская сборная России по гандболу потихоньку разгоняется в Токио. В четвертьфинале Анна Вяхирева и компания вынесли Черногорию. Девушки начали матч на каких-то сумасшедших эмоциях. 4:0, 7:1! Причем пять голов забила Вяхирева — все ее броски достигли цели. После этого судьи крепко придавили россиянок — десять минут удалений только за первый тайм. Притом не сказать что играли наши грубее соперниц. В итоге к концу первой половины балканские девушки приблизились на расстояние всего двух мячей.

Но это оказалось их максимумом. С 22:20 Россия улетела на 28:22! Потащила вратарь Анна Седойкина, которая за несколько минут оформила пять сейвов, а подруги по команде отблагодарили ее в нападении. После этого наша команда довела матч до уверенной победы (36:32). В полуфинале играть с Норвегией. Пять лет назад в Бразилии мы прошли скандинавскую сборную в тяжелейшей концовке (38:37). Надо повторить.

судье назло Спортсменка, член команды ОКР Анна Вяхирева (пятая справа) в матче 1/4 финала соревнований по гандболу среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио между сборной Черногории и командой ОКР Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Порадовал и наш дуэт в пляжном волейболе — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский. В четвертьфинале они одолели немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Именно эту пару Красильников и Стояновский обыграли в финале чемпионата мира 2019 года, добившись пока что самого высокого достижения в карьере своего дуэта.

В первой партии россияне выиграли без вариантов (21:16), а во второй на зубах вырвали нервную концовку (21:19). В полуфинале нас ждут лидеры текущего рейтинга FIVB — катарцы Шериф Юнусс и Ахмед Тиян, в двух партиях победившие итальянский дуэт.

Победную серию в игровых видах не удалось поддержать нашим волейболисткам. Команда Серджо Бузато играла против одного из главных фаворитов женского турнира — бразильянок. Когда мы выиграли первый сет (25:23), то захотелось поверить в чудо, но три последующие партии остались за соперницами.