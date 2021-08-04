«Думал, что в греко-римской борьбе у нас будет пять золотых медалей»

Россиянин Муса Евлоев (категория до 97 кг) стал обладателем золотой медали в греко-римской борьбе на Играх в Токио. На Олимпиаду он приехал в качестве главного претендента на победу и на ковре доказал, что находится в отличной форме. В 1/8 финала он победил венгра Алекса Секе (6-2), в 1/4 — Георгия Мелию (3-1), в 1/2 — поляка Тадеуша Михалика (7-1). В решающей схватке ему противостоял армянин Артур Алексанян — олимпийский чемпион Рио-2016, трехкратный чемпион мира (2014, 2015, 2017). Елоев уверенно забрал первый период, а во втором спокойно засушил бой, не дав усомниться в своем преимуществе. Хотя Алексанян так расстроился поражению, что даже не стал надевать серебряную медаль на шею. Его не устроил уровень судейства в финале.

Таким образом, Муса спас сборную России по греко-римской борьбе от фиаско на Олимпиаде. Это — ее первое и последнее золото в Токио. С пяти предыдущих Олимпийских игр наши борцы-классики привозили домой минимум две золотых медали. Что же касается общего числа наград сборной в Токио, то пока их три (золото и две бронзы). В среду за бронзу поборется Артем Сурков, но даже если он выиграет, общий результат команды все равно будет неудовлетворительным. На Олимпиаде от наших классиков традиционно ждали фурора. Но его произвел только Евлоев. В общении с журналистами 28-летний спортсмен рассказал о своих первых эмоциях, отношению к соцсетям и подходе к тренировкам.

— Как бы вы описали свои чувства после победы над Алексаняном?

— Я абсолютно счастлив. Я приехал сюда, чтобы забрать свою олимпийскую медаль. Эмоции нет никаких, если честно. Я всегда думаю, что будут какие-то сумасшедшие переживания после выступлений, но пока ничего не ощущаю. Я всегда вхожу в турнир чуть-чуть сложновато, все соперники непредсказуемые. Но благодаря своей команде я вышел на пик формы. В итоге мы доказали, что мы — самые сильные. Спасибо команде! Как только медаль Олимпиады-2020 появилась в интернете, я сразу поставил себе ее на заставку телефона. Просыпался и каждое утро на нее смотрел. Я из-за этого с 2018 года не меняю телефон. Думаю, теперь поменяю только на парижскую медаль 2024 года.

— Ваш соперник по финалу остался недоволен уровнем судейства. Что думаете?

— У меня был долгий путь на эту Олимпиаду. Я приехал сюда взять золото, что и сделал. Остальное не так важно.

— Повлиял ли на вас перенос Олимпиады? Все-таки еще один год подготовки...

— Для меня не сыграло никакой роли, что Олимпиаду перенесли на один год. В 2020-м я побеждал всех соперников, которые выступали и тут. Я получаю удовольствие от борьбы. У меня нет каких-то целей. Для меня лично подготовка — это самое сложное. Очень легко выйти на бой и отбороться. Я выхожу и получаю удовольствие, вот и все.

— Какой самый нелюбимый элемент в тренировке?

— Нелюбимого элемента нет, просто я люблю тренироваться. Но когда ты в этом процессе каждый день, три раза в день тренируешься, то устаешь. Надо вовремя ложиться, есть, вставать. С друзьями не пойдешь гулять. В этом плане чуть сложновато. А так после соревнований получаешь удовольствие от того, что подошел к ним в хорошей форме. В подготовке тяжело, а вот в борьбе нормально.

— Перед боем виделись со своим другом Абдулрашидом Садулаевым (лидер сборной России по вольной борьбе — «Известия»)?

— Нет, не виделись. У него другая подготовка, они попозже приехали. У каждой команды свой план, поэтому мы виделись, общались, прикалывались, но на ковре вместе не были.

— Что-то интересное он вам сказал?

— Он мне сказал: «Мы с тобой приедем с золотыми медалями». Сейчас я получил золотую медаль, будем надеяться, что наши братья выступят достойно».

— Кубинец Михайн Лопес в Токио стал уже четырехкратным чемпионом. Вы чувствуете в себе силы еще на три олимпийских турнира?

— Загадывать не хочу пока. Надо достойно пройти этот цикл. У меня только начинается подготовка к другим Олимпийским играм. Моя первая задача сейчас — восстановиться и готовиться к чемпионату мира, а там уже видно будет.

— Какой встречи вы ждете в родной Ингушетии?

— Я пока ничего не могу говорить. Нас после каждых соревнований хорошо встречают. Все близкие, друзья, знакомые и просто люди приезжают встречать, радуются.

— В Instagram читаете поздравления?

— Нет, я не люблю там сидеть. Это меня отвлекает. Но сейчас я зайду в телефон, посмотрю — думаю, очень много сообщений и поздравлений. Всем постараюсь ответить.

— На соревнованиях с вами рядом всегда находился родной брат. Сюда он не приехал из-за ковидных ограничений. Не переживали, что в его отсутствие что-то может пойти не так?

— Рядом не было, это ощущалось. Мы с ним всегда на связи. До финальной встречи разговаривали с ним. Мои тренеры для меня делают все, также как и семья. Мы всегда вместе.

— Есть чувство, что выручили сборную России? Если бы не ваше золото, то наград высшего достоинства в греко-римской борьбе не было бы вообще.

— Я думал, когда мы сюда приехали, что у нас будет пять золотых. Каждый участник должен был забрать медаль. У меня получилось. Я не знаю, почему. Мы соберемся командой, с тренерами поговорим, сделаем работу над ошибками.