Потерянные связки: гандболистки неудачно начали защиту титула в Токио

На Олимпиаде в Токио Россию представляют сразу семь сборных в игровых видах спорта. В Рио было всего четыре, а с медалями Игры-2016 покидали женские команды по гандболу (золото) и водному поло (бронза). В Лондоне-2012 был идентичный показатель. На шесть команд — золото мужском волейболе и бронза у баскетболистов. В этот раз есть все шансы взять больше двух подиумов, хотя не у всех получился яркий старт. Например, гандболистки начали защиту титула с ничьей против Бразилии и оглушительного поражения от Швеции. Зато радуют баскетбольные дружины. В новом олимпийском виде — баскетболе 3х3 — мужская и женская команды добрались до полуфиналов.

Долго запрягая

Неудачный старт гандболисток стал неприятным сюрпризом. Казалось, что команда во главе с Анной Вяхиревой, Дарьей Дмитриевой и Анной Сень стала только сильнее за прошедшие пять лет. Да, неудачное выступление на чемпионате Европы-2020, где девушки под руководством Амброса Мартина не смогли выйти в полуфинал, немного насторожило. Но уверенная победа в олимпийской квалификации вновь вернула россиянкам статус одних из главных фавориток турнира.

Но пока в Токио не складывается. Неожиданную ничью с Бразилией (24:24) можно было списать на стартовую нервозность и огромное количество нереализованных моментов. А вот разгром от Швеции — это уже очень тревожно. Минус шесть в первом тайме (9:15), а дальше становилось только хуже, и в какой-то момент разница стала двузначной. Больше всего расстроило то, с каким смирением девушки и тренерский штаб воспринимали эту победу шведок. Как будто это норма.

Пока наша команда неубедительна в защите и совсем не феерит в атаке. Возможно, тренеры перебрали с нагрузками. Если так, то девушки должны разбегаться ближе к решающим матчам. Главное теперь — попасть туда. Потому что сейчас с одним набранным баллом мы в самом хвосте группы. Каким-то утешением может быть то, что лидируют наши обидчицы. Шведки разгромили испанок, а теперь вот и сборную России. Они явно на самом пике уже сейчас.

В оставшихся матчах надо обязательно обыгрывать Венгрию, а также брать очки с Францией и Испанией. Сделать это будет непросто. Француженки — финалистки последнего Евро, а испанки — последнего ЧМ. А нам ведь в идеале нужно выходить из группы не с четвертого места. Иначе почти наверняка попадем под главного фаворита — Норвегию — уже в четвертьфинале. По тому, как всё пока складывается, этого совсем не хочется.

В авангарде 3х3

Гораздо лучше складываются дела в баскетболе 3х3 — новой олимпийской дисциплине. Российские девушки гарантировали себе место в топ-2 по итогам группового этапа (все восемь участников турнира уже сыграли друг с другом) и получили прямую путевку в полуфинал. Там мы сыграем с китаянками, которых уже один раз разгромили в Токио (19:9).

— Китаянки мощно выглядят в Токио, — подчеркнул в интервью «СЭ» генеральный менеджер сборной России Игорь Кочарян. — Чуть не обыграли США, это очень обученная команда, действующие чемпионки мира. Но последний день соревнований есть последний день. У нас амбициозные девушки, горячие. Попробуем удачно выступить. По большому счету, нам неважно с кем играть. Япония, Франция, Китай, США. Главное заботиться о своем психическом и физическом состоянии. С тренером проведем скаутинг будущего соперника, подумаем над взаимодействиями. Мы еще не всё показали в Токио. Постараемся удивить.

Путь мужской сборной был гораздо сложнее. На групповом этапе мы заняли только пятое место (3 победы/4 поражения). За попадание в топ-4 нам пришлось играть дополнительный матч с Нидерландами, которыми мы уже проигрывали в Токио (15:18). Причем делать это пришлось через несколько часов после разгрома от Сербии. Но подопечные Владимира Агабабьяна вырвали победу у топ-сборной и продолжают сражаться за медали. Правда, в полуфинале вновь придется встретиться с Сербией, в составе которой выступает лучший игрок мира по баскетболу 3х3 Душан Булут.

— Хочу снять корону с головы сербов, — признался журналистам Владимир Агабабьян. — На мой взгляд, они себя ведут неправильно. За игру с сербами стыдно. Получилось как получилось. Бились, старались, но не получилось. Завтра другой день и другая игра. Будем исправляться. Нидерланды победили тупо за счет характера и желания. Мы хотели. Для этого мы все умирали на тренировках. Столько людей положило силы, чтобы мы здесь оказались. Мы не можем их подвести. Главное — биться и умирать за каждый миллиметр этой площадки.

Реабилитация Бузато?

В водном поло россиянки выиграли у Китая в суперрезультитивном матче (18:17), а во вторник сыграли вничью с Венгрией (10:10). В целом впечатления от игры команды пока неоднозначные. Хотя еще в Москве наставник команды Александр Гайдуков обещал использовать групповой этап как полигон для подготовки к четвертьфиналу, который назвал главным матчем на турнире. Впереди у нас самая сложная игра в группе — против США (30 июля) — безоговорочных фавориток.

Женская волейбольная сборная остается непредсказуемой. После сухого поражения от Италии россиянки одолели аргентинок с тем же счетом, проиграв в трех сетах всего 47 очков. Главными действующими лицами на площадке были многоопытная Наталия Гончарова (17 очков) и 17-летняя Арина Федоровцева (12).

Правда, выйти из группы подопечным Серджио Бузато будет очень непросто. Надо постараться выиграть два матча из трех. В соперниках Китай, Турция и США. В последние годы в очных играх китаянки практически не оставляли нам шансов, но в первом туре безусловные фаворитки сенсационно были биты Турцией (0:3). С американками мы очень неплохо провели игру в Лиге наций и на первом турнире Серджио Бузато, Кубке мира-2019. Те матчи мы уступили, но в равной борьбе. Пришло время брать реванш.

Российские волейболисты взяли уверенный старт в столице Японии — Максим Михайлов и компания добились уверенных побед над Аргентиной и США с одинаковым счетом 3:1.