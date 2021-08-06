«На охоте дед взял две утки, я — три»

Двумя главными российскими героями Олимпиады в Токио стали стрелок Виталина Бацарашкина и пловец Евгений Рылов. Они выиграли по три медали — два золота и одно серебро. Бацарашкина стала первой в стрельбе из пневматического пистолета сначала с 10 м, потом с 25 м . Также она завоевала серебро в смешанном командном первенстве по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Это четвертая олимпийская медаль 24-летней уроженки Омска. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она взяла серебро.

Во вторник, 3 августа, Бацарашкина одним рейсом с Рыловым вернулась в Москву. Виталина во время Олимпиады запомнилась медальоном «Школы кота» из компьютерной игры «Ведьмак», который висел у нее на шее. После прилета в Шереметьево она дала интервью «Известиям», в котором рассказала об этой символике, оценила ажиотаж от своих побед и поделилась планами на следующую Олимпиаду, которая пройдет в 2024 году в Париже.

— Откуда взялся этот медальон?

— Я просто люблю котиков. Покажите мне, кто их не любит! Медальон миниатюрный с прикольным изображением. Поднимает настроение.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня Спортсменка, член команды ОКР Виталина Бацарашкина в финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

— Видели, как Евгений Рылов перед заплывами выходил в маске с котиком?

— Да-да-да, я всё это видела и оценила. Но с ним это обсуждать не пришлось (смеется).

— Не хотите в подобной маске пострелять?

— Нет, мы не стреляем в масках.

— Ажиотаж в аэропорту при прилете домой впечатляет?

— Да, очень неожиданно. И непривычно. Надеюсь, сумеем сделать стрельбу настолько популярным видом спорта, что такая реакция будет не только после олимпийских медалей.

— Эмоционально отошли от Олимпиады?

— Нет, пока еще не до конца осознала, чего добилась. Все-таки, это были очень сложные и долгие соревнования. И подготовка к ним далась непросто. Проделана большая и долгая работа как всеми нами спортсменами, так и нашей командой тренеров и специалистов. Было тяжело, поэтому еще надо отдохнуть и переварить то, что было в Токио.

— Ожидали такого количества медалей?

— Нет. Можно сказать, что ожидали медаль в командной стрельбе, упражнении микст. Считали, что можем побороться там за место в тройке. А вот то, что выиграю столько личных наград, не предполагала.

— Большая разница стрелять при болельщиках в Рио и при пустых трибунах в Токио?

— В Токио они не были пустыми, потому что было очень много специалистов, тренеров, спортсменов. Так что тишины там не было — это точно. Всё то же самое, как и на других соревнованиях.

на охоте Спортсменка, член команды ОКР Виталина Бацарашкина в финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: REUTERS/Ann Wang

— То есть без болельщиков было нормально?

— А те, кто был в Токио, — тоже болельщики. Они тоже кричат, хлопают в ладоши. Разницы почти не было.

— Правда, что стрелять вас в 10 лет научил дедушка, давший в руки винтовку?

— Да. Один мой дедушка подарил мне пневматическую винтовку. Я из нее стреляла по баночкам в гараже. Другой дед заметил, что я хорошо стреляю, отстреливаю всех его знакомых (смеется). И отвел меня на стрельбу .

— Уже в 10 лет легко давалась стрельба?

— Ну да. В 12 лет пришла в профессиональную стрельбу. Могу сказать, что дед меня вел на пневматическую винтовку. Мы пришли, и нам сказали, что тренера по винтовке нет, она на соревнованиях. И поэтому меня взяли попробовать на пистолет. Через месяц вернулась тренер по винтовке, но было поздно. Работавшая со мной на пистолете Наталья Ивановна Кудрина сказала: «Нет, не отдам!» Так я и закрепилась в пневматическом пистолете.

— В детстве ходили с дедом на охоту?

— В шесть лет ходила. Но тогда, конечно, не стреляла (смеется).

— А когда научились стрелять?

— Один раз получилось сходить, но не более того. После этого никогда не ходила, потому что не было времени из-за тренировок и соревнований.

— Кого-то удавалось подстрелить?

— В тот единственный раз, когда я стреляла на охоте, дед взял две утки, я — три. Вот такой у нас счет (смеется).

на охоте Призеры соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио на церемонии награждения (слева направо): Ким Минджон (Республика Корея) — серебряная медаль, спортсменка, член команды ОКР Виталина Бацарашкина — золотая медаль, Сяо Цзяжуисюань (КНР) — бронзовая медаль Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Вы живете в Омске. Следите за хоккейным «Авангардом», ходили на его матчи в Омске?

— Нет, прямо регулярно не ходила. Лишь один раз там появилась. В 2016 году, после серебра на Олимпиаде в Рио меня пригласили сделать символическое стартовое вбрасывание. Я его сделала, мы с тренером посмотрели игру, «Авангард» победил. Мы были довольны, но больше времени ходить на хоккей не было. И пока нет.

— Нацелены на поездку на Олимпиаду в Париж?

— Пока что не собираюсь останавливаться. У нас будет сейчас отдых. И потом снова тренировки. Будем готовиться к Парижу.

— В декрет не планируете уходить?

— Пока нет.

— В Париже будете планировать столько же медалей взять?

— Не буду загадывать на будущее (улыбается).