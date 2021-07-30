Первый десяток: Рылов и Бацарашкина стали двукратными олимпийскими чемпионами

Сразу два российских спортсмена 30 июля стали двукратными олимпийскими чемпионами и заодно установили олимпийские рекорды в своих дисциплинах. Евгений Рылов не оставил никому шансов в заплыве на 200 м на спине, а Виталина Бацарашкина вытащила финал в перестрелке с кореянкой Ким Мин Чжун. Теперь в неофициальном медальном зачете у нас десять наград высшего достоинства. Близка была к золоту и Елена Осипова в стрельбе из лука, но в нервном финале она уступила первому номеру рейтинга Ан Сан. Великолепно выступила Анна Пракатень, завоевавшая серебро в гребле на своих первых же Играх. С бронзовой медалью Токио покидает и другой наш дебютант, дзюдоист Тамерлан Башаев, который боролся в самой конкурентной весовой категории — свыше 100 кг. Еще одну медаль в копилку сборной принесли российские шпажисты — Сергей Ходос, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Бида. Они сенсационно дошли до финала, но там уступили хозяевам.

Новый суперчемпион

Евгений Рылов прервал американскую гегемонию, которая продолжалась 29 лет. Пловцы из США всегда брали золото в 200-метровке на спине после Барселоны-1992, когда лучшим оказался испанец Мартин Лопес-Суберо. Отрадно, что Евгений считался фаворитом и сумел оправдать свой статус. Вместе с трехкратным олимпийским чемпионом американцем Райаном Мерфи и японцем Риосуке Ирие россиянин показал лучшую стартовую реакцию. С первых метров он вышел в лидеры, был первым на полтиннике — и больше никого вперед не пустил. Хотя последние 50 м дались ему ценой невероятных усилий.

Рылов установил олимпийский рекорд, но сам он не в восторге от своего выступления.

— Два золота — это хорошо, — признался журналистам спортсмен. — Но не могу сказать, что я прямо доволен. Какой результат у меня был на отсечке 150 м? Нормальный. А потом — всё. Доплывал как мог. А я мировой рекорд хотел.

Мыслить такими категориями — удел самых первоклассных спортсменов. Действительно, после Токио Рылова можно смело назвать звездой национального масштаба. Он оказался в элитной компании отечественных чемпионов, выигравших больше одной личной дисциплины на Олимпиадах. По два золота есть в активе Евгения Садового и Дениса Панкратова, три — у Владимира Сальникова, четыре — у великого «Царя воды» Александра Попова.

Первый десяток3 Стрелок Виталина Бацарашкина Фото: REUTERS/Ann Wang

Режим терминатора

Стрелки традиционно приносили сборным СССР и России множество олимпийских медалей. Но после Афин-2004 — как отрезало. 17 лет у нас не было золотых медалей в стрельбе. А в Лондоне в 2012-м, например, россияне заработали в этом виде спорта вообще только одну награду — бронзовую: ее завоевал Василий Мосин (стендовая стрельба).

Но теперь российские стрелки снова в топе. А лицом нового поколения стала Виталина Бацарашкина, в первой части турнира настрелявшая из пневматического пистолета на золото и серебро в команде с Артемом Черноусовым, а в пятницу, 30 июля, ставшая двукратной олимпийской чемпионкой.

В квалификации (малокалиберный пистолет 25 м) россиянка была третьей, позади опытной болгарки Антоанеты Костадиновой и юной китаянки Сяо Цзяжуйсюань. Кроме того, в финал попали и действующая чемпионка в этом виде программы гречанка Анна Коракаки, и призеры ЧМ-2018 немка Дорен Феннекамп и кореянка Ким Мин Чжун.

Лидерство в решающей стадии сразу захватила именно Ким. А вот Виталина первые две серии отстреляла не лучшим образом и шла пятой. Но не зря все отмечают хладнокровие Бацарашкиной — она не задергалась, а два следующих раунда отстреляла идеально. И к моменту, когда начали отцеплять отстающих, россиянка была уже не просто далеко от зоны вылета, а в лидерах. К седьмой из девяти серий стало понятно, что золото должны разыграть между собой Бацарашкина и Ким. Китаянка подобралась близко, но провалила восьмой раунд. В нем не всё получилось и у Виталины, которая снова пропустила Ким вперед.

Принести золото на этом этапе могла только стрельба без промаха. И Бацарашкина в самый ответственный момент включила режим терминатора. По мишеням она палила как машина. А вот Ким, удержавшись вровень с россиянкой в последней серии, не выдержала в решающей перестрелке. 4:1 — фантастика от уроженки Омска.

Первый десяток2 Гребец Анна Пракацень Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Удачная натурализация

Анна Пракатень вышла в финал со вторым временем, уступая три секунды только Эмме Твигг из Новой Зеландии. Именно она и считалась главным фаворитом. На сайте международной федерации академической гребли более половины участников признались, что будут болеть за Твигг. За Пракатень, для сравнения, отдали всего около 10% голосов. Новозеландка — живая легенда своего вида спорта. Игры в Токио для нее уже четвертые в карьере, и дважды подряд — в Лондоне и в Рио — она занимала четвертые места. А после Бразилии ушла из спорта и устроилась в Международный олимпийский комитет. Но три года назад поняла, что все-таки не сказала своего последнего слова, уволилась с престижной работы и последние два года почти не вылезала из лодки.

Пракатень, напротив, в одиночке абсолютный новичок. Первый сезон, как Анна вышла из более крупных экипажей — четверки и восьмерки. И с ходу выиграла чемпионат Европы и отборочную предолимпийскую регату. Правда, финальный старт выдался для нее начала обескураживающим — долгое время 28-летняя россиянка шла последней. Но уже к середине дистанции стало понятно, что всё отнюдь не плохо. Пракатень одну за другой догоняла соперниц, и за 500 м до финиша впереди оставалась одна только Твигг. Она сделала какой-то фантастический отрыв почти в два корпуса лодки. Анна очевидно догоняла, но дистанции для реальной борьбы за золото не хватило. Но второе место тоже очевидный успех.

Стоит добавить, что Прокатень — натурализованная спортсменка. Ранее она выступала за сборную Белоруссии и продолжает жить в Минске.

— С белорусами у меня остались хорошие отношения, — отметила в разговоре с «Известиями» серебряный призер Игр-2020. — Отпустили в Россию вообще без претензий. В федерации сказали так: «У нас всё хорошо, пусть и у тебя будет всё хорошо». И так в итоге и вышло! Не знаю, может, они сейчас там локти кусают. Но не факт, что, если бы я осталась, всё бы получилось. Я им благодарна, что отпустили.

Первый десяток1 Лучница Елена Осипова Фото: Global Look Press/Xinhua/Yang Le

Два миллиметра до победы

Еще ближе к победе, чем Пракатень, была Елена Осипова. В стрельбе из лука Елена Осипова, посеянная только под 22-м номером, сенсационно добралась до финала. Причем в 1/16 она проигрывала немке Кроппен 2:4 и была в одном очке от вылета, но сумела переломить ход борьбы в свою пользу. А затем как прорвало — 6:0 с британкой Питман и 7:1 с третьим номером рейтинга кореянкой Кан и 6:0 с итальянкой Лучиллой Боари.

В финале же пришлось биться с другой кореянкой — Ан Сан. Победить кореянок в луке — примерно то же самое, что китайцев в настольном теннисе . То есть практически невозможно. Но Осипова была близка к суперуспеху. Россиянка вела 5:3, но Ан Сан перевела игру в так называемый шут-офф (5:5). Что-то похожее на серию пенальти в футболе. Там кореянка попала в 10, а 28-летняя уроженка Таганрога — в 8. В итоге у Елены серебро, но как же было близко золото!