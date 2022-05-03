Поход в бан: как скажется на российском футболе отстранение от мировых турниров

На время отстранения национальной сборной от международных турниров Российский футбольный союз сосредоточится на развитии этого вида спорта внутри страны . Об этом «Известиям» заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он уточнил, что соответствующая программа у союза уже есть. При этом из-за решения УЕФА российские клубы, вероятно, захотят покинуть легионеры, поскольку не смогут выступать на международных турнирах, указали эксперты. Впрочем, сборные ряда государств пропускают еврокубки и это значительно не отражается на мастерстве спортсменов, отметили специалисты.

Год паузы

УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23, включая Лигу наций . Хотя раньше в союзе говорили, что сообщат о принятом решении относительно сборной РФ 11 мая, его озвучили 2-го.

В Лиге наций сезона 2022/23 наша команда должна была сыграть в группе с Исландией, Израилем и Албанией, но автоматически займет там последнее место . Российские клубы исключены и из всех еврокубков в новом сезоне : Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференций, женской и юношеской лиг чемпионов. И для расчета клубного рейтинга на сезон-2022/23 России будет начислено наименьшее количество баллов, набранных ее клубами за последние пять сезонов — 4,333 балла в мужском футболе и 1,75 балла в женском.

Поход в бан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Женская сборная РФ в июле должна была сыграть на чемпионате Европы в Англии, но исключена — ее место займет команда Португалии, которая проиграла россиянкам в стыковых матчах. Отбор к женскому ЧМ-2023 наша команда тоже пропустит.

Мужская молодежная сборная не сыграет на ЧЕ-2023 и исключена из отбора, в котором претендовала на выход (шла второй в группе и обыгрывала Испанию). В оставшихся матчах Россия не поучаствует, а все результаты в отборе аннулированы.

В футзале также большой пакет санкций: исключение из женского Евро-2022, футзальной Лиги чемпионов 2022/23, квалификации мужской сборной к ЧМ-2024, чемпионата Европы 2022/23 для команд женских и мужских команд до 17 и 19 лет. Также Россия отстранена от Кубка регионов 2022/23 — турнира лучших любительских команд Европы.

Кроме того, УЕФА отклонил и заявку России на проведение Евро-2028/32 , которую РФС направил в марте.

« УЕФА будет оставаться в готовности к проведению дополнительных заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решения, если это потребуется », — сказано в заявлении союза.

В РФС сообщили, что будут оспаривать уже принятые меры.

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — заявили в организации.

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Отметим, что санкции пока не добрались дальше 2023 года: Россию не исключают из отбора на Евро-2024 и пока не отобрали матч за Суперкубок УЕФА-2023, который должна принять Казань.

— В европейском футболе турниры под эгидой УЕФА важны, потому что клубы благодаря участию в них зарабатывают, — отметил в беседе с «Известиями» бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. — В России попадание в еврокубки возвели в неимоверное достижение. Смешно, что наши клубы тратят на попадание в эти турниры больше, чем получают от них. Англия не играла в еврокубках пять лет, так что мы год переживем. Хорошо, если это будет год. Думаю, что в результате всех судов все клубы получат серьезную компенсацию. Никаких легитимных оснований для их отстранения нет .

Время перемен

С учетом решений УЕФА можно ожидать реформ в отечественном футболе. Расширение РПЛ до 18 команд, переход на систему проведения чемпионата «весна-осень», создание дополнительного кубкового турнира — самое обсуждаемое из того, о чем говорили футбольные чиновники и руководители клубов в последние несколько недель.

Вероятно, решения последуют скоро, ведь клубам нужно понимание, как выстраивать стратегию и формировать бюджеты. Актуален вопрос с лимитом на легионеров, который в новых реалиях нуждается в пересмотре и реформе.

— РФС уже определил пути развити я по оптимальному сценарию и по негативному, — пояснил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Второй сценарий предусматривает концентрацию на развитии футбола в России: в школах, интернатах, академиях и институтах. Такая программа у РФС уже есть . Ничего неожиданного в данном решении для нас нет. Все программы у нас намечены. Осталось их реализовать. Никто не знает, как долго мы еще будем отстранены. Три дня назад [глава УЕФА Александер] Чеферин говорил, что футболисты в данной ситуации ни при чем. Говорили, что УЕФА рассмотрит вопрос о возможности участия нашей сборной и клубов. Но решение абсолютно противоположное.

Поход в бан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Стоит отметить, что в релизе УЕФА ничего не сказано насчет контрактов легионеров . Ранее иностранцам, выступающим в клубах РПЛ, разрешили приостанавливать соглашения до конца сезона и уезжать в другие клубы на правах аренды. Лигу покинули легионеры из «Краснодара», «Рубина», «Ростова», а также других команд.

— Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в РПЛ, — отметил бывший тренер «Спартака» и киевского «Динамо» Рауль Рианчо. — Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты.