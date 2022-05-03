Поход в бан: как скажется на российском футболе отстранение от мировых турниров
На время отстранения национальной сборной от международных турниров Российский футбольный союз сосредоточится на развитии этого вида спорта внутри страны. Об этом «Известиям» заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он уточнил, что соответствующая программа у союза уже есть. При этом из-за решения УЕФА российские клубы, вероятно, захотят покинуть легионеры, поскольку не смогут выступать на международных турнирах, указали эксперты. Впрочем, сборные ряда государств пропускают еврокубки и это значительно не отражается на мастерстве спортсменов, отметили специалисты.
Год паузы
УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23, включая Лигу наций. Хотя раньше в союзе говорили, что сообщат о принятом решении относительно сборной РФ 11 мая, его озвучили 2-го.
В Лиге наций сезона 2022/23 наша команда должна была сыграть в группе с Исландией, Израилем и Албанией, но автоматически займет там последнее место. Российские клубы исключены и из всех еврокубков в новом сезоне: Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференций, женской и юношеской лиг чемпионов. И для расчета клубного рейтинга на сезон-2022/23 России будет начислено наименьшее количество баллов, набранных ее клубами за последние пять сезонов — 4,333 балла в мужском футболе и 1,75 балла в женском.
Женская сборная РФ в июле должна была сыграть на чемпионате Европы в Англии, но исключена — ее место займет команда Португалии, которая проиграла россиянкам в стыковых матчах. Отбор к женскому ЧМ-2023 наша команда тоже пропустит.
Мужская молодежная сборная не сыграет на ЧЕ-2023 и исключена из отбора, в котором претендовала на выход (шла второй в группе и обыгрывала Испанию). В оставшихся матчах Россия не поучаствует, а все результаты в отборе аннулированы.
В футзале также большой пакет санкций: исключение из женского Евро-2022, футзальной Лиги чемпионов 2022/23, квалификации мужской сборной к ЧМ-2024, чемпионата Европы 2022/23 для команд женских и мужских команд до 17 и 19 лет. Также Россия отстранена от Кубка регионов 2022/23 — турнира лучших любительских команд Европы.
Кроме того, УЕФА отклонил и заявку России на проведение Евро-2028/32, которую РФС направил в марте.
«УЕФА будет оставаться в готовности к проведению дополнительных заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решения, если это потребуется», — сказано в заявлении союза.
В РФС сообщили, что будут оспаривать уже принятые меры.
«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — заявили в организации.
Отметим, что санкции пока не добрались дальше 2023 года: Россию не исключают из отбора на Евро-2024 и пока не отобрали матч за Суперкубок УЕФА-2023, который должна принять Казань.
— В европейском футболе турниры под эгидой УЕФА важны, потому что клубы благодаря участию в них зарабатывают, — отметил в беседе с «Известиями» бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. — В России попадание в еврокубки возвели в неимоверное достижение. Смешно, что наши клубы тратят на попадание в эти турниры больше, чем получают от них. Англия не играла в еврокубках пять лет, так что мы год переживем. Хорошо, если это будет год. Думаю, что в результате всех судов все клубы получат серьезную компенсацию. Никаких легитимных оснований для их отстранения нет.
Время перемен
С учетом решений УЕФА можно ожидать реформ в отечественном футболе. Расширение РПЛ до 18 команд, переход на систему проведения чемпионата «весна-осень», создание дополнительного кубкового турнира — самое обсуждаемое из того, о чем говорили футбольные чиновники и руководители клубов в последние несколько недель.
Вероятно, решения последуют скоро, ведь клубам нужно понимание, как выстраивать стратегию и формировать бюджеты. Актуален вопрос с лимитом на легионеров, который в новых реалиях нуждается в пересмотре и реформе.
— РФС уже определил пути развития по оптимальному сценарию и по негативному, — пояснил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Второй сценарий предусматривает концентрацию на развитии футбола в России: в школах, интернатах, академиях и институтах. Такая программа у РФС уже есть. Ничего неожиданного в данном решении для нас нет. Все программы у нас намечены. Осталось их реализовать. Никто не знает, как долго мы еще будем отстранены. Три дня назад [глава УЕФА Александер] Чеферин говорил, что футболисты в данной ситуации ни при чем. Говорили, что УЕФА рассмотрит вопрос о возможности участия нашей сборной и клубов. Но решение абсолютно противоположное.
Стоит отметить, что в релизе УЕФА ничего не сказано насчет контрактов легионеров. Ранее иностранцам, выступающим в клубах РПЛ, разрешили приостанавливать соглашения до конца сезона и уезжать в другие клубы на правах аренды. Лигу покинули легионеры из «Краснодара», «Рубина», «Ростова», а также других команд.
— Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в РПЛ, — отметил бывший тренер «Спартака» и киевского «Динамо» Рауль Рианчо. — Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты.
Соглашения приостановлены до 1 июня, и после этой даты клубы ожидают новых решений. Сценариев не так много: либо иностранцы должны будут вернуться и соблюдать контракты, либо получат возможность приостанавливать их еще на сезон, либо смогут расторгнуть договоры без последствий. Но исключение из еврокубков, вероятно, и так сыграет свою роль — часть легионеров наверняка захочет уехать, потеряв возможность выступать в Европе.