Прямой эфир
Спорт
УЕФА отстранила сборную России по футболу от участия в Лиге наций
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили 36 военных объектов Украины
Экономика
В Германии заявили о невозможности продержаться без российского газа
Экономика
В Италии предложили временно разрешить компаниям платить за газ в рублях
Мир
Грузия потребовала от Украины доказательств на фоне обвинений в помощи РФ
Армия
ВС РФ перехватили пять реактивных снарядов «Смерч» ВСУ
Общество
Авиакомпании массово задерживают рейсы в Сочи
Экономика
Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania до 30 сентября
Экономика
Министры стран ЕС не будут обсуждать санкции против России на совете 2 мая
Мир
В Пентагоне рассказали о планах добиться стратегического провала спецоперации РФ
Происшествия
Режим ЧС объявили из-за лесных пожаров в Минусинском районе Красноярского края
Сюжет:

УЕФА отстранила сборную России по футболу от участия в Лиге наций

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз европейских футбольных ассоциаций не разрешил российским клубам участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2022/23. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба УЕФА.

Счет в свою пользу: что изменят новые правила финансового fair play
Клубам РПЛ будет непросто, но у них есть три года на адаптацию

«Российских клубов не будет в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23», — сказано в сообщении.

Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и в Юношеской лиге УЕФА.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия получит количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ в Донбассе.

7 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. РФС назвал нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.

4 марта Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Тинькофф Российскую премьер-лигу и Олимп Футбольную национальную лигу из состава организации.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022