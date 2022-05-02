УЕФА отстранила сборную России по футболу от участия в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций не разрешил российским клубам участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2022/23. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба УЕФА.
«Российских клубов не будет в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23», — сказано в сообщении.
Таким образом, российских команд не будет в будущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Лиге конференций УЕФА, Лиге чемпионов УЕФА среди женщин и в Юношеской лиге УЕФА.
В таблице коэффициентов УЕФА Россия получит количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла, пишет «Спорт-Экспресс».
Кроме того, УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.
28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ в Донбассе.
7 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на данное решение. РФС назвал нелегитимным отстранение российских футболистов от соревнований и заявил о намерении оспорить это решение, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.
4 марта Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Тинькофф Российскую премьер-лигу и Олимп Футбольную национальную лигу из состава организации.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.
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