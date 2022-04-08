Счет в свою пользу: что изменят новые правила финансового fair play

Исполком УЕФА на своем заседании 7 апреля внес поправки в правила финансового fair play для футбольных клубов. В нем два ключевых изменения. Во-первых, порог допустимых убытков за последние три сезона повышен с €30 млн до €60 млн. Во-вторых, теперь клубы смогут тратить на трансферы, зарплаты и выплаты агентам не более 70% от своих доходов. Это очень важный пункт, который может повлиять на распределение сил в европейском футболе, а также негативно отразиться на российских ФК. Не секрет, что заработки отечественных команд крайне низкие. Особенно в последние два года — на фоне пандемии коронавируса.

Из рекомендации в правило

Новые положения вступят в силу в июне 2022 года. Однако ключевые поправки будут внедряться постепенно, в течение трех лет, дабы у клубов было время на адаптацию. С этим согласились все заинтересованные стороны, отметил глава УЕФА Александр Чеферин.

— Первые финансовые ограничения УЕФА, введенные в 2010 году, сработали успешно. Они помогли вытащить финансы европейских футбольных клубов с края пропасти, — пояснил сайту УЕФА Чеферин. — Однако эволюция футбольной индустрии наряду с неизбежными финансовыми последствиями пандемии показала необходимость масштабных реформ и новых правил финансовой устойчивости . УЕФА работал вместе со всеми заинтересованными сторонами в европейском футболе, чтобы разработать новые меры и помочь клубам справиться с новыми проблемами. Эти правила помогут нам защитить игру и подготовить ее к любым потенциальным будущим потрясениям, одновременно поощряя рациональные инвестиции и создавая более устойчивое будущее для футбола.

Эксперты и участники футбольного процесса давно признали, что меры, введенные в 2010 году, не до конца сработали. Топ-клубы научились их обходить . Вот всего несколько примеров.

Счет в свою пользу Глава УЕФА Александр Чеферин Фото: ТАСС/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Например, расследование в итальянском футболе, которое началось в конце прошлого года. Следствие намерено доказать, все гранды во главе с «Интером», «Ювентусом» и «Миланом» проводят фиктивные трансферы, существенно завышая стоимость футболистов. Так, списывались расходы на амортизацию, а в отчеты вносились данные о полученной прибыли. Другой способ — де-факто обмены игроками.

Или случаи с самыми богатыми командами мира — ПСЖ и «Манчестер Сити». УЕФА наказал французов и англичан за завышенные и сомнительные спонсорские контракты, но до поры до времени наказание было чисто символическим. Вроде ограничения заявки на Лигу чемпионов. А когда «Сити» вроде бы удалось поймать на махинациях в соблюдении fair play и выписать бан на два года, то владельцы манчестерского клуба подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и дисквалификация была снята.

Как будут работать нововведения УЕФА, покажет только время, тем более что европейский союз дает клубам три года, чтобы вписаться в новые рамки. Порог в 70% от доходов на зарплаты, трансферы и комиссии агентам — это не что-то новое. УЕФА ежегодно публикует отчеты о финансовом состоянии клубов, и именно эта цифра давно считается экспертами организации своеобразным рубежом, заходить за который не следует, поскольку на операционную деятельность в среднем уходит от 33 до 40% доходов. Теперь это из рекомендации превратилось в правило.

Если говорить о России, то особые опасения вызывают крупные выплаты агентам.

Счет в свою пользу Игроки ФК ПСЖ Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

— Я одно могу сказать: нам надо пристально заняться регулированием агентской деятельности, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший спортивный директор «Динамо», чемпион СССР Дмитрий Галямин. — Агентское влияние у нас очень большое, клубы тратят сумасшедшие средства на их вознаграждения. Порой эти траты выглядят просто немыслимыми . Особенно когда речь идет про клубы, которые финансируются во многом за счет бюджетов регионов. Если сократить эти траты, то всем будет легче.

Минус семь миллиардов евро

УЕФА же называет главной угрозой финансовой стабильности постоянное увеличение зарплат. Например, в 2018 году доходы клубов выросли на 4,9%, а зарплаты — на 9,4%. В том же отчете говорится, что в половине из 20 ведущих футбольных стран доля зарплат превышает 70% доходов, а значит, эти лиги номинально убыточны или близки к отрицательному балансу.

И это еще допандемийное время. Уже согласно отчету за сезон-2020/21, вышедшему в феврале 2022-го, за полтора года пандемии клубы недосчитались €7 млрд доходов. Что, разумеется, сказывается на доле доходов клубов, идущей на зарплаты, — она предсказуемо растет. Например, во Франции этот показатель равен 83%, в Португалии — 80%, в Италии — 78%, в Швейцарии — 75%, в Англии — 73%. В среднем за пределами топ-20 лиг — пугающий 81%.

Пока российские клубы вписываются в лимит, пусть и балансируют на грани. В отчете, вышедшем два года назад, доля доходов, идущих на зарплаты, была равна 70%. В последнем отчете она снизилась до 68% — то есть всё равно рядом с опасной чертой. Хотя, вероятно, эти цифры не соответствуют действительности, считает бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

Счет в свою пользу Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— У нас точно будут определенные трудности, если сейчас не произойдут серьезные изменения, — сказал эксперт «Известиям». — В российском футболе в среднем на зарплаты и трансферы уходит примерно 80% бюджета, у некоторых клубов доходило и до 90%. С другой стороны, мы эти санкции всегда очень легко обходили. В УЕФА закрывали глаза на такие моменты . Всегда есть дополнительные бонусы, которые не входят в заработную плату, еще какие-нибудь выплаты. В других странах делают точно так же. Не думаю, что новые правила что-то критично поменяют. Вряд ли всех станут наказывать направо и налево.