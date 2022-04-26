Дело рук спасающих: как Карпин и Юран возрождают свои клубы

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), вероятно, прекратилась чемпионская гонка. «Динамо» оступилось в матче с ЦСКА, а «Зенит» одержал дежурную победу над ослабленным «Краснодаром», потерявшим всех легионеров. В оставшихся четырех турах сине-бело-голубым достаточно одержать две победы, чтобы оформить четвертый чемпионский титул. Зато интрига обострилась в нижней части таблицы. «Уфа» и «Арсенал» борются за 14-е место, которое позволит сыграть в стыковых матчах с командой ФНЛ. Еще одним участников стыковых игр может упасть «Спартак», вновь проигравший в самом скандальном матче выходных.

«Зенит» — почти чемпион

В ключевом с турнирной точки зрения матче выходных ЦСКА обыграл дома «Динамо» благодаря единственному голу Чидеры Эджуке. Нигериец помог армейцам удержаться на третьем месте, не пустив вперед «Сочи», а также сократить отставание до «Динамо». Теперь между второй и третьей командой чемпионата разница в пять очков.

А вот в чемпионской гонке интриги стало заметно меньше. Поражение в московском дерби позволило «Зениту» уйти в отрыв. После выездной победы «Краснодаром» (3:1) команда Сергея Семака оторвалась от москвичей на шесть очков. Голы у победителей забили Иван Сергеев, Малком и Магомед Оздоев.

— Давно было понятно, что у «Динамо» есть всего 5%, чтобы навязать борьбу «Зениту», — сказал «Известиям» бывший форвард сборной России и бело-голубых Игорь Колыванов. — Для этого команде Шварца надо было демонстрировать стабильность, и чтобы питерцы теряли очки. Этот сценарий не сработал. Да, команда Семака сыграла вничью с «Крыльями» и «Сочи», но в остальных встречах хладнокровно демонстрировала свое превосходство. Динамовцы заслуживают высоких оценок за этот сезон, но бороться за чемпионство им рановато.

На прошлой неделе сине-бело-голубые вылетели из Кубка России, проиграв по пенальти «Алании», и оставшаяся цель на сезон — удержать лидерство в таблице и взять четвертое чемпионство подряд. «Динамо» остается надеяться, что в оставшихся четырех турах «Зенит» подарит очки кому-то из соперников: «Локомотиву» (дома), «Химкам» (дома), «Спартаку» (в гостях), «Нижнему Новгороду» (в гостях).

— Выбыло ли «Динамо» из борьбы за чемпионство? Насчет чемпионства не знаю, главное — второе место и Кубок России, — заявил «Известиям» член совета директоров бело-голубых Сергей Степашин. — Верю, что можем взять кубок.

У «Динамо» на финише сезона остались матчи с «Уралом» (дома), «Крыльями Советов» (в гостях), «Локомотивом» (в гостях) и «Сочи» (дома). А между ними еще и полуфинал Кубка России с той же «Аланией».

«Спартак» — скандал

В наиболее событийном матче 26-го тура «Спартак» уступил в гостях «Ростову» (2:3), хотя по игре мог рассчитывать минимум на ничейный результат. Самым обсуждаемым участником матча стал рефери Виталий Мешков, назначивший в ворота красно-белых два пенальти и отменивший два гола гостей. После игры «Спартак» в своих соцсетях назвал судью «героем матча».

— «Спартак» просто в агонии, — отметил в беседе с «Известиями» бывший капитан сборной России, экс-полузащитник красно-белых Роман Широков. — А так, какие вопросы к Мешкову? В первом случает пенальти был, а во втором — не так очевидно, но повод для назначения 11-метрового был. Что касается отмененных голов москвичей, то всё по делу.

На претензии к судейству ответил Валерий Карпин, который сказал, что «Спартаку» должно быть стыдно винить в неудачах судей, имея такие ресурсы: «Если «Спартак» с бюджетом в €100 млн или больше и иностранцами за 10–12 млн не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей», — заявил тренер «Ростова» на послематчевой пресс-конференции.

Ему тут же ответила супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова: «Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка». И кто у него там дети в команде — Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» — задалась она вопросом в разговоре с «Чемпионатом».

Скандал вокруг судейства, недовольный спич супруги Федуна — традиционные атрибуты матчей «Спартака» в этом сезоне. Напряжения добавляет положение в таблице: команда Паоло Ваноли находится в трех очках от зоны стыковых матчей.

Юран и Карпин спасают

Команда Сергея Юрана после рестарта в полном порядке: ни разу не уступила и выиграла три встречи, забив по четыре мяча ЦСКА и «Крыльям», еще три — «Рубину». В 26-м туре «Химки» обыграли самарцев, которые рассыпались после двух удалений — в конце первого и начале второго тайма. Хозяева пропустили первыми, но выиграли 4:1 и идут уже на 13-м месте. Хотя до прихода Юрана безнадежно замыкали турнирную таблицу.

Аутсайдер чемпионата «Арсенал» проиграл в гостях «Рубину» (0:1), который не побеждал шесть матчей подряд и с трудом набирал очки. Тульская команда отстает от «Уфы», идущей предпоследней, на одно очко и на три — от «Урала», который расположился в зоне «стыков». Эта тройка будет бороться за 14-е место, которое позволит избежать прямого вылета.

«Урал» в этом туре обыграл дома «Уфу» (2:1). Это первая победа екатеринбургской команды в 2022 году. А клуб из Башкортостана не побеждает уже три игры подряд и снова опустился в зону вылета.

«Рубин» (29 очков), «Нижний Новогород» (28 очков) и «Химки» (28 очков) в оставшихся турах будут бороться за то, чтобы не попасть в стыковые матчи. «Спартак» (31 очко) и «Ахмат» (32 очка) тоже рядом с опасной зоной.

«Ростов» же своей победой над «Спартаком» почти обеспечил себе спокойную концовку сезона. С 34 очками команда Валерия Карпина идет уже восьмой, хотя до прихода тренера находилась на 12-м месте в одном очке от зоны «стыков».