Прямой эфир
Интернет
Эксперты дали советы владельцам снятых с производства смартфонов
Мир
В Белом доме рассказали о планах США ввести против России новые санкции
Мир
Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией Москвы
Мир
Великобритания передаст Киеву самоходные установки Stormer с ракетами Starstreak
Мир
Aftonbladet сообщила о гарантиях безопасности для Швеции со стороны Запада
Мир
Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона
Мир
Польша передала Украине танки
Мир
Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт
Мир
Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья
Спорт
Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения во время шоу
Экономика
Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний

Дело рук спасающих: как Карпин и Юран возрождают свои клубы

«Ростов» и «Химки» одерживают очередные победы, «Зенит» — без пяти минут чемпион
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), вероятно, прекратилась чемпионская гонка. «Динамо» оступилось в матче с ЦСКА, а «Зенит» одержал дежурную победу над ослабленным «Краснодаром», потерявшим всех легионеров. В оставшихся четырех турах сине-бело-голубым достаточно одержать две победы, чтобы оформить четвертый чемпионский титул. Зато интрига обострилась в нижней части таблицы. «Уфа» и «Арсенал» борются за 14-е место, которое позволит сыграть в стыковых матчах с командой ФНЛ. Еще одним участников стыковых игр может упасть «Спартак», вновь проигравший в самом скандальном матче выходных.

«Зенит» — почти чемпион

В ключевом с турнирной точки зрения матче выходных ЦСКА обыграл дома «Динамо» благодаря единственному голу Чидеры Эджуке. Нигериец помог армейцам удержаться на третьем месте, не пустив вперед «Сочи», а также сократить отставание до «Динамо». Теперь между второй и третьей командой чемпионата разница в пять очков.

Табличные обстоятельства: как усилилась интрига в РПЛ
В чемпионате России по футболу обостряется борьба за медали и сохранение прописки в элите

А вот в чемпионской гонке интриги стало заметно меньше. Поражение в московском дерби позволило «Зениту» уйти в отрыв. После выездной победы «Краснодаром» (3:1) команда Сергея Семака оторвалась от москвичей на шесть очков. Голы у победителей забили Иван Сергеев, Малком и Магомед Оздоев.

— Давно было понятно, что у «Динамо» есть всего 5%, чтобы навязать борьбу «Зениту», — сказал «Известиям» бывший форвард сборной России и бело-голубых Игорь Колыванов. — Для этого команде Шварца надо было демонстрировать стабильность, и чтобы питерцы теряли очки. Этот сценарий не сработал. Да, команда Семака сыграла вничью с «Крыльями» и «Сочи», но в остальных встречах хладнокровно демонстрировала свое превосходство. Динамовцы заслуживают высоких оценок за этот сезон, но бороться за чемпионство им рановато.

На прошлой неделе сине-бело-голубые вылетели из Кубка России, проиграв по пенальти «Алании», и оставшаяся цель на сезон — удержать лидерство в таблице и взять четвертое чемпионство подряд. «Динамо» остается надеяться, что в оставшихся четырех турах «Зенит» подарит очки кому-то из соперников: «Локомотиву» (дома), «Химкам» (дома), «Спартаку» (в гостях), «Нижнему Новгороду» (в гостях).

— Выбыло ли «Динамо» из борьбы за чемпионство? Насчет чемпионства не знаю, главное — второе место и Кубок России, — заявил «Известиям» член совета директоров бело-голубых Сергей Степашин. — Верю, что можем взять кубок.

У «Динамо» на финише сезона остались матчи с «Уралом» (дома), «Крыльями Советов» (в гостях), «Локомотивом» (в гостях) и «Сочи» (дома). А между ними еще и полуфинал Кубка России с той же «Аланией».

«Спартак» — скандал

В наиболее событийном матче 26-го тура «Спартак» уступил в гостях «Ростову» (2:3), хотя по игре мог рассчитывать минимум на ничейный результат. Самым обсуждаемым участником матча стал рефери Виталий Мешков, назначивший в ворота красно-белых два пенальти и отменивший два гола гостей. После игры «Спартак» в своих соцсетях назвал судью «героем матча».

Свести счет: как матч ЦСКА–«Динамо» повлияет на итоги чемпионата
Во что для бело-голубых может вылиться проигрыш в московском дерби

— «Спартак» просто в агонии, — отметил в беседе с «Известиями» бывший капитан сборной России, экс-полузащитник красно-белых Роман Широков. — А так, какие вопросы к Мешкову? В первом случает пенальти был, а во втором — не так очевидно, но повод для назначения 11-метрового был. Что касается отмененных голов москвичей, то всё по делу.

На претензии к судейству ответил Валерий Карпин, который сказал, что «Спартаку» должно быть стыдно винить в неудачах судей, имея такие ресурсы: «Если «Спартак» с бюджетом в €100 млн или больше и иностранцами за 10–12 млн не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей», — заявил тренер «Ростова» на послематчевой пресс-конференции.

Ему тут же ответила супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова: «Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка». И кто у него там дети в команде — Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» — задалась она вопросом в разговоре с «Чемпионатом».

Скандал вокруг судейства, недовольный спич супруги Федуна — традиционные атрибуты матчей «Спартака» в этом сезоне. Напряжения добавляет положение в таблице: команда Паоло Ваноли находится в трех очках от зоны стыковых матчей.

Юран и Карпин спасают

Команда Сергея Юрана после рестарта в полном порядке: ни разу не уступила и выиграла три встречи, забив по четыре мяча ЦСКА и «Крыльям», еще три — «Рубину». В 26-м туре «Химки» обыграли самарцев, которые рассыпались после двух удалений — в конце первого и начале второго тайма. Хозяева пропустили первыми, но выиграли 4:1 и идут уже на 13-м месте. Хотя до прихода Юрана безнадежно замыкали турнирную таблицу.

Не сами, с усами: как Черчесов ведет «Ференцварош» к успеху
В первом же сезоне российский специалист способен сделать золотой дубль

Аутсайдер чемпионата «Арсенал» проиграл в гостях «Рубину» (0:1), который не побеждал шесть матчей подряд и с трудом набирал очки. Тульская команда отстает от «Уфы», идущей предпоследней, на одно очко и на три — от «Урала», который расположился в зоне «стыков». Эта тройка будет бороться за 14-е место, которое позволит избежать прямого вылета.

«Урал» в этом туре обыграл дома «Уфу» (2:1). Это первая победа екатеринбургской команды в 2022 году. А клуб из Башкортостана не побеждает уже три игры подряд и снова опустился в зону вылета.

«Рубин» (29 очков), «Нижний Новогород» (28 очков) и «Химки» (28 очков) в оставшихся турах будут бороться за то, чтобы не попасть в стыковые матчи. «Спартак» (31 очко) и «Ахмат» (32 очка) тоже рядом с опасной зоной.

«Ростов» же своей победой над «Спартаком» почти обеспечил себе спокойную концовку сезона. С 34 очками команда Валерия Карпина идет уже восьмой, хотя до прихода тренера находилась на 12-м месте в одном очке от зоны «стыков».

456456

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022