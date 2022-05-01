Четвертое усмирение: как «Зенит» снова стал чемпионом России

Петербургский «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу. 30 апреля он оформил золото сезона 2021/2022 домашней волевой победой над московским «Локомотивом» (3:1). Все четыре чемпионства выиграны «Зенитом» за явным преимуществом. Они оформлены за три-четыре тура до финиша. Но чемпионский «покер» — не рекорд российских турниров. В 1996-2001 годах московский «Спартак» побеждал в чемпионате шесть раз подряд. Впрочем, эксперты не исключают, что с нынешним составом и тренером клуб из Санкт-Петербурга может замахнуться и на это достижение.

Рождение и смерть интриги

То, что победы в матче с «Локомотивом» хватит «Зениту» для чемпионства, стало понятно за несколько часов до игры, когда московское «Динамо» проиграло дома екатеринбургскому «Уралу» 2:3. Именно бело-голубые были главными конкурентами «Зенита», и еще две недели назад казалось, что они могут побороться за первое место. Но две подряд осечки (в предыдущем туре был проигрыш ЦСКА 0:1) оставили «Динамо» в шести очках от питерцев.

Победа над «Локо» увеличивала отрыв лидера от второго места до девяти баллов за три тура до конца, что лишает динамовцев возможности догнать сине-бело-голубых, так как по личным встречам команда Сергея Семака опережает москвичей (4:1; 1:1).

Мало кто сомневался, что «Зенит» дойдет до золота. Не ясно было лишь, сможет питерский коллектив оформить все уже в игре с «Локомотивом», или этот момент придется отложить на неделю, когда ему предстоит принимать дома «Химки». Если бы не получилось и в Подмосковье, у «Зенита» был бы шанс отпраздновать чемпионство в предпоследнем туре, в матче со своим заклятым врагом московским «Спартаком» на его поле в Тушино.

В матче «Зенита» и «Локомотива» сначала появился шанс на сохранение интриги. Шла 4-я минута, когда ошибся вратарь хозяев Михаил Кержаков, и Гирано Керк открыл счет. Но быстрый гол лишь отсрочил неизбежное. В середине первого тайма Иван Сергеев счет сравнял. А перед перерывом Малком вывел хозяев вперед. Окончательно убил интригу Андрей Мостовой, на 77-й минуте забив третий гол в ворота Маринато Гильерме.

Всего второй раз в истории советских и российских чемпионатов одна команда выиграла турнир четыре раза подряд. Ранее это удавалось сделать только московскому «Спартаку» в 1999 году. Всего в ту эпоху красно-белые выиграли шесть золотых медалей подряд — с 1996 по 2001 год.

Чемпионства имени Семака

Все четыре чемпионства выиграны «Зенитом» за явным преимуществом. Они оформлены за три-четыре тура до финиша. В этих успехах нельзя не отметить роль главного тренера Сергея Семака. Да, по финансовым и кадровым возможностям питерцы все это время были выше остальных команд РПЛ. Но не настолько, как на других отрезках истории. В 2002-2008 годах, при Дике Адвокате, когда были взяты первое постсоветское чемпионство-2007, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы-2008, за команду выступали Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Игорь Денисов, Павел Погребняк. Во времена двух чемпионств Лучано Спаллетти в 2010 и 2012 годах в команде играли Александр Кержаков, Владимир Быстров, Доменико Кришито. А чемпионство 2015 года было добыто под руководством Андре Виллаша-Боаша с помощью суперзвездных легионеров Халка, Акселя Витцеля, Хави Гарсии и Эзекьеля Гарая.

Но перед приходом Сергея Семака, даже при самом большом бюджете, «Зенит» три года не мог не только взять золото, но даже попасть в Лигу чемпионов. А провал 2018 года в виде пятого места под началом Роберто Манчини вынудил клуб впервые за долгие годы назначить российского главного тренера.

Нынешнее чемпионство Семака несколько отличается от трех предыдущих, так как команда уже не настолько зависела от основного форварда Артема Дзюбы и его связки с Сердаром Азмуном, который зимой уехал в леверкузенский «Байер». Была сделана ставка на бразильскую диаспору в лице Малкома, Клаудиньо, Вендела и Дугласа Сантоса. Впрочем, и Дзюба был достаточно результативен при не самом большом игровом времени.

Мартовский отъезд украинца Ярослава Ракицкого и травма хорвата Деяна Ловрена создали кадровые проблемы в центре обороны. А год назад команду покинул вратарь Андрей Лунев, отыгравший большую часть матчей в предыдущих трех чемпионских сезонах. Но все это не помешало взять четвертое подряд золото.

— «Зенит» вновь был убедителен на внутренней арене, — заявил «Известиям» бывший главный тренер питерцев Анатолий Бышовец. — Очень ровно прошли чемпионат по дистанции и заслуженно победили. Опять Семак проявил высокие тактические способности и искусство управлением коллектива, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств. Думаю, это еще не последнее чемпионство команды в ее нынешнем виде.

Нынешнее чемпионство стало девятым в истории «Зенита». Ранее он брал золото чемпионата СССР 1984 года. В России он побеждал в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 годах.