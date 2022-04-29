Голевой порог: сможет ли «Зенит» обыграть «Локо» на пути к чемпионству

В центральном матче 27-го тура чемпионата России по футболу (РПЛ) «Зенит» 30 апреля дома сыграет с «Локомотивом», который Сергей Семак накануне назвал главным соперником питерцев последних четырех лет. У «Локо» есть шанс обострить интригу в борьбе за чемпионство. Сине-бело-голубые идут с отрывом в шесть очков от «Динамо», которое сыграет в этом туре дома с «Уралом». Москвичам нужно побеждать и ждать осечки от питерской команды, чтобы вернуться в борьбу за золото. А вот «Спартак» в год своего столетия решает другие задачи. Москвичам надо брать очки в матче с «Крыльями Советов», чтобы не закончить сезон стыковыми матчами.

Голов на всех хватит

Впрочем, в возрождение чемпионской интриги верится с трудом. Даже праймовый «Локомотив» в прошлом сезоне получал в Санкт-Петербурге шесть мячей (6:1). А от нынешнего еще труднее ждать, что он сможет зацепиться в Северной столице хотя бы за ничью. К тому же в последних шести матчах против питерцев «Локо» выиграть не смог: три ничьи и три поражения.

«Железнодорожники» идут на пятом месте и могут впервые за пять лет финишировать без медалей в РПЛ. В последние годы клуб стабильно заканчивал чемпионат в тройке, но затеянная перестройка, безусловно, должна была сказаться на результатах.

— У «Зенита», конечно, мощная мотивация, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Победа над «Локомотивом» фактически гарантирует им чемпионство, хотя, я думаю, «Зенит» сейчас уже чемпион. Плюс они играют на своем поле, впервые при полном стадионе после снятия ограничений. Для игроков «Зенита» это дополнительный стимул. Уверен, что игра будет очень интересной. Как правило, в последние годы матчи игры между этими двумя командами заканчиваются с крупным счетом. Думаю, так будет и в этот раз. «Локомотиву» нечего терять, игроки будут раскрепощены. В этом сезоне уже ничего нельзя исправить. Ну станут они не шестыми, а четвертыми. Это ничего не меняет, поэтому ребята будут действовать в свое удовольствие. Тот же Исидор, который набрал хорошую форму и хочет доказать своим французским коллегам, что он чего-то стоит. Наверняка хочет вернуться в один из топ-5 чемпионатов Европы. Поэтому игра будет очень интересной, я предвкушаю много голов, а победу одержит «Зенит».

Спасется ли «Спартак»

1 мая «Крылья Советов» в гостях сыграют против «Спартака» в статусе если не фаворита, то как минимум — более цельной и стабильной команды. Самарцы выше в таблице: на седьмом месте с 38 очками, красно-белые — десятые с 31 очком. Весной после рестарта «Спартак» набрал 8 очков — меньше, чем «Нижний Новгород» (9), «Краснодар» без легионеров (10) «Химки» (14), «Ростов» (16) и идет почти по графику бедствующего «Рубина» Слуцкого (7 очков).

Кошмарный сезон «Спартака» теоретически еще может закончиться стыковыми матчами — до этой зоны всего три очка, а в спину дышат «Рубин», «Нижний Новгород» и «Химки», которые по динамике идут лучше. «Спартаку» крайне нужны очки, чтобы не превращать концовку сезона в страшный сон. Интересно, что последние шесть матчей между командами заканчивались победами «Спартака». В ближайшей встрече в пользу красно-белых может сработать то, что «Крыльям» в оставшейся части сезона турнира ничего не нужно: они обезопасили себя от «стыков» и идут далековато от лидирующей группы.

— У «Крыльев Советов» очень симпатичная команда, где четко и ясно прослеживается игровая направленность, — рассказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Игорь Ониськин проделал отличную работу, молодые игроки заметно прибавляют под его руководством. Однако в команде я не вижу человека, который способен взять на себя бремя лидерства. Если бы в «Крыльях» было бы пару опытных бойцов, то самарцы были бы еще выше. Но их концепция — давать шанс молодым — заслуживает уважения. От «Спартака» же мы всегда ждем борьбы за чемпионство. Это флагман нашего футбола. Столько победных регалий за плечами этой команды! Но постоянные смены тренеров и спортивных директоров привели к такой нестабильности. Да, Каррера вернул красно-белых на вершину, но через сезон его убрали. Что-то похожее было в «Динамо» до прихода Шварца и Бувача. Всё это привело к вылету команды из РПЛ. Надеюсь, что «Спартак» до этого не дойдет. Их болельщики точно не заслуживают такой участи. В игре с «Крыльями» спартаковцы выйдут максимально заряженными. Лидерские качества Жиго, Джикии и Промеса должны помочь хозяевам одержать важную победу.

ЦСКА и «Сочи» в борьбе за бронзу

Армейцы в прошлом туре обыграли «Динамо» и прервали серию без побед. ЦСКА отстает от команды Сандро Шварца на пять очков и сохраняет шансы на серебро, но важно не упустить хотя бы место в тройке, ведь «Сочи» — на расстоянии одного балла. В этом туре ЦСКА ждет непростой выезд в Грозный к «Ахмату».

У ЦСКА феноменальная серия в матчах с грозненцами: восемь последних матчей армейцы выиграли с общим счетом 20:0. «Ахмат» последний раз обыгрывал ЦСКА в 2017 году. Шансов прервать эту серию немного. «Ахмат» не побеждает уже семь матчей подряд (две ничьи, пять поражений) и не может выбраться из трясины плохих результатов, несмотря на неплохую игру.

— Мне представляется, что ЦСКА будет сильнее «Ахмата», — продолжил Борис Игнатьев. — При своих болельщиках армейцы должны продлить удачную серию с грозненцами и продолжить борьбу за серебро. У Алексея Березуцкого собрался качественный состав, руководство очень хорошо поработало на трансферном рынке. Но просто с грозненцами не будет. При Андрее Талалаеве это очень организованная команда со своим узнаваемым игровым почерком.

«Сочи» же сыграет в Казани с «Рубином», который в прошлом туре обыграл дома «Арсенал» и идет на 11-м месте, претендуя на попадание в стыковые матчи. Казанцы могут пустить вперед себя «Нижний Новгород» и «Химки», которым уступают по личным встречам, если не продолжат набирать очки.

А «Сочи» идет к своему лучшему достижению в РПЛ — в прошлом сезоне команда Владимира Федотова закончила чемпионат на пятом месте, в этом идет четвертой и претендует на бронзу. Чтобы продолжать борьбу с ЦСКА, нужно обыгрывать кризисный «Рубин».

— Судьба «Рубина» меня очень тревожит, но мне кажется, что даже если клуб попадет в стыковые игры, то всё равно не вылетит, — считает Николай Наумов. — Слуцкий очень опытный тренер, с победным опытом. Он столкнулся с беспрецедентными проблемами с составом, но должен выбраться из этой ситуации. Думаю, даже в матче с «Сочи» они могут взять очки.

«Химки» в погоне за «Спартаком»

Сенсация весенней части сезона «Химки» сыграют дома с «Уфой» и теоретически могут сравняться по очкам со «Спартаком». С приходом Сергея Юрана у подмосковной команды невероятная динамика по набору очков: весной они набрали 14 баллов — больше, чем «Ахмат», «Урал» и «Арсенал» вместе взятые. Даже у «Локомотива» за этот отрезок на очко меньше. Команда спасла себя от прямого вылета и теперь пытается выбраться из зоны стыковых матчей.

«Уфа» же набрала лишь 6 очков весной и претендует на прямой вылет в ФНЛ, если не улучшит результаты. Команда из столицы Башкортостана вряд ли догонит «Химки» (отрыв 6 очков), их главный конкурент за прописку — «Урал», который идет с отрывом в два очка. Победа поможет «Уфе» оттолкнуться от дна, учитывая, что «Урал» сыграет в этом туре с «Динамо». Иначе выбраться с предпоследнего места будет тяжело.