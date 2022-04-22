Призовой квест: ЦСКА и «Динамо» сыграют один из ключевых матчей весны

До конца розыгрыша чемпионата России среди команд РПЛ осталось пять туров, но ясности с лучшими и худшими командами турнира пока нет. Многое определит предстоящий 26-й тур. Вечером 24 апреля в его рамках состоится московское дерби ЦСКА — «Динамо» — команд, находящихся в первой тройке. На следующий день, в понедельник лидер национального первенства петербургский «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром». Кроме того, в воскресенье «Ростов» примет московский «Спартак».

ЦСКА — «Динамо»

В марте армейцы набрали невероятный ход, выигрывая матч за матчем, а четыре новичка клуба — Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль, Жан-Филипп Гбамен и Хесус Медина — были настолько результативны, что заставляли оценивать зимнюю селекцию ЦСКА как лучшую в лиге. Команда Алексея Березуцкого вплотную приблизилась к идущему вторым «Динамо». Казалось, что вскоре она может побороться и с «Зенитом» за золото.

Но в апреле — как отрезало. Систематические потери очков в чемпионате в матчах с аутсайдерами отдалили ЦСКА от лидеров. Сейчас красно-синие отстают на восемь баллов от «Динамо» и на 11 — от «Зенита». К тому же, армейцы могут упустить и бронзу — им на пятки наступает «Сочи», отстающий всего на одно очко.

Ко всему прочему в среду ЦСКА вылетел из Кубка России. Особенно болезненным это обстоятельство делает тот факт, что в четвертьфинале армейцы проиграли своему заклятому врагу — московскому «Спартаку» (0:1). При том, что красно-белые и сами сейчас находится в серьезном кризисе.

У «Динамо» тоже не лучший период после зимы. От искрометного атакующего футбола с высоким прессингом, за который команду Сандро Шварца полюбили в прошлом году, осталось немного. Но характер и определенное везение помогают бело-голубым пока с трудом набирать очки и идти недалеко от «Зенита». Непросто было и пройти во вторник в Кубке России выступающую в ФНЛ калининградскую «Балтику». После ничейного результата в основное время (1:1) бело-голубые добились в гостях победы только в серии пенальти (5:4).

— ЦСКА в последнее время серьезно сдал, что привело к потерям очков в чемпионате и вылету из Кубка, — заметил в беседе с «Известиями» бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Трудно сказать, что случилось с армейцами. Вероятно, мартовские победы во многом были добыты на эмоциях. Особенно сказалась яркая игра новичков, которые только пришли и хотели себя проявить. Сейчас соперники их изучили, приноровились, отсюда и проблемы. Обрести стабильность пока не получается. Динамовцы тоже не всегда демонстрируют классный футбол, но за счет характера и самоотдачи добиваются побед. Думаю, они уже не отдадут ЦСКА второе место, но в ближайшем туре главным остается вопрос, смогут ли они победить и продолжить погоню за «Зенитом». Тут могут быть проблемы, но, если исходить из того, что команды показывают в апреле, «Динамо» выглядит фаворитом.

«Краснодар» — «Зенит»

Плохо закончился кубковый четвертьфинал и для «Зенита». Питерцы тоже играли с командой ФНЛ, упустили в гостях победу в основное время над владикавказской «Аланией» (2:2), а затем проиграли в серии пенальти (6:7). В чемпионате все пока гораздо лучше, хотя чувствовать себя спокойно подопечные Сергея Семака не могут, так как «Динамо» всего в трех очках.

«Краснодар» продолжает с переменным успехом справляться с последствиями отъезда иностранных футболистов и тренеров. С момента экстренного импортозамещения «быки» провели шесть матчей — три победы, одна ничья, два поражения. Сейчас они замыкают первую пятерку и могут оказать сопротивление кому угодно.

— «Краснодар» смотрится неплохо, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — Если брать футбольную часть, то это происходит безболезненно. То есть, нет провала после отъезда легионеров, поскольку выстроена целая вертикаль в клубе, со второй командой, с академией, где все играют по одной системе. В итоге молодежь быстро адаптируется к игре в основе. Другое дело, что поначалу они побеждали на эмоциях, как это было в игре со «Спартаком» (2:1), например. А на дистанции в пять-шесть туров уже тяжело регулярно выигрывать, что мы и видим в последних матчах, как с теми же «Крыльями Советов» (0:2). Но оказать сопротивление «Зениту» «Краснодар» может. Если это получилось у «Алании», которая играет в примерно похожий футбол с поправкой на исполнителей, то почему подобное не сработает и у «Краснодара»? Питеру будет крайне тяжело на этом выезде.

«Ростов» — «Спартак»

Катастрофа «Спартака» в весенней части чемпионата — всего две победы в семи матчах — обернулась близостью клуба к повторению собственного антирекорда в российской истории (11-е место в 2003-м году). Сейчас красно-белые десятые. Но в среду они частично реабилитировались победой в дерби над ЦСКА и выходом в полуфинал Кубка России.

Теперь им предстоит выезд к «Ростову», который после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера выиграл четыре матча из шести, проиграл всего один, а в выездном ничейном с «Динамо» (1:1) упустил победу лишь на последних минутах.

— Пока превозносить победу «Спартака» в кубковом дерби не стоит, — сказал «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Такое бывает, когда ты настраиваешься на отдельный матч. Все игроки оказываются максимально мобилизованы, желая реабилитироваться за многочисленные неудачи. Особенно, когда можно хорошо себя показать перед принципиальным соперником, который и сам не в лучшем состоянии. Но с «Ростовом» такое не прокатит. Не та мотивация, а ростовчане более заряжены сейчас, организованы. И молодежь, которой Карпин дает шанс, выглядит поживее. Лично я «Ростов» считаю фаворитом предстоящего матча.

В 26 туре РПЛ пройдет еще пять матчей. В субботу произойдет крайне важная битва двух команд из низа таблицы. Екатеринбургский «Урал» сыграет у себя дома с «Уфой». В этот же день московский «Локомотив» примет на своем поле «Нижний Новгород», а «Сочи» встретится дома с грозненским «Ахматом». В воскресенье казанский «Рубин» проведет в родных стенах матч с тульским «Арсеналом», а «Химки» сыграют у себя с самарскими «Крыльями Советов».