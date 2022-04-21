Кубок противоречий: «Зенит» лишился шансов сделать золотой дубль

Стали известны все участники полуфинала Кубка России по футболу. Особняком стояло московское дерби ЦСКА и «Спартака» — в нем отчасти неожиданно победили красно-белые (1:0). В остальных парах клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) устроили нелегкую жизнь соперникам из Российской премьер-лиги (РПЛ). Владикавказская «Алания» выбила из турнира безоговорочного фаворита — петербургский «Зенит». После ничьей в основное время (2:2) коллектив из Северной Осетии взял верх в серии одиннадцатиметровых — 6:5. Дошло до послематчевой серии и в Калининграде, где местная «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). По пенальти бело-голубые победили 5:4. Наконец, красноярский «Енисей» одолел дома казанский «Рубин» (3:1).

ЦСКА против «Спартака»

Еще в марте армейцев назвали бы однозначным фаворитом этого матча. Не только из-за того, что «Спартак» весь сезон влачит жалкое существование в чемпионате России, за пять туров до финиша занимая лишь 10-е место. Но и благодаря блестящей игре ЦСКА в первый месяц после зимней паузы. Удачно усилившийся легионерами клуб выиграл четыре подряд матча в РПЛ, а в Кубке победил в гостях неуступчивый «Сочи» (2:1).

Однако в апреле у красно-синих началась черная полоса. Они потеряли очки в чемпионате с тремя командами из низов таблицы: ничья дома с «Уралом» (2:2), поражение в гостях от «Химок» (2:4) и ничья на выезде с «Уфой» (1:1).

Это привело к тому, что ЦСКА фактически лишился шансов на первое и второе место, а может и упустить третью строчку, на которую претендует «Сочи». Для команды важно было реабилитироваться за это в Кубке. Как и для «Спартака», уже провалившего чемпионат.

Оба клуба достаточно давно не выигрывали Кубок России. И в следующем году их неудачные серии могут стать юбилейными. «Спартак» не брал трофей с 2003 года, ЦСКА — с 2013-го.

Команда Паоло Ваноли создала несколько очень опасных моментов в первом тайме, но армейцев спасал вратарь Игорь Акинфеев. Однако и он был бессилен на 21-й минуте, когда Зелимхан Бакаев реализовал пенальти. Ко всему прочему, перед самым перерывом Жан-Филипп Гбамен получил вторую желтую карточку и оставил ЦСКА в меньшинстве.

Это не помешало красно-синим создать во втором тайме два опасных момента с попаданиями в штангу после ударов Хорхе Карраскаля и Георгия Щенникова. Но и «Спартак» несколько раз мог удвоить счет, чему вновь помешал Акинфеев. Красно-белые удержали минимальное преимущество и прошли в полуфинал.

— Результат закономерен, — поделился с «Известиями» своим мнением бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов. — Красно-белые играли неплохо, энергозатратно, цельно. Мне кажется, еще до штанг после ударов ЦСКА полное преимущество было на стороне «Спартака». К сожалению, реализация моментов подвела. Но в целом команда Ваноли объективно была сильнее по всем фронтам. Высоко встречала соперника, действовала плотно. Мне понравился высокий прессинг, который «Спартак» показывал на зимних сборах, но мало использовал в весенних матчах. Сейчас его применили, что и принесло результат. Хочется, чтобы «Спартак» перенес это и на другие матчи.

ФНЛ против РПЛ

19 апреля в Калининграде «Балтика» играла с преимуществом, но из-за одного нелепого отскока пропустила в середине первого тайма — отличился Денис Макаров. Тем не менее подопечные Сергея Игнашевича не сломались, продолжали гнуть свою линию и в самом конце основного времени сравняли за счет гола Ишхана Гелояна.

В серии пенальти вратарь «Динамо» Игорь Лещук взял первый же удар Олега Олейника. Остальные игроки в обеих командах били успешно, поэтому одного сэйва хватило для того, чтобы подопечные Сандро Шварца прошли дальше.

Терпящий бедствие в РПЛ «Рубин» провалился и в Кубке. В Красноярске в матче с «Енисеем» команда Леонида Слуцкого горела 0:3 после первого тайма. И лишь в конце встречи отыграла один гол, что ей не особо помогло.

«Алания» из-за несоответствия высоким критериям стадиона во Владикавказе играет домашние матчи в Грозном. И это не помешало ей повести в счете на 55-й минуте, когда отличился Батраз Гурциев. На 71-й Дуглас Сантос сравнял, а на 82-й Иван Сергеев вывел «Зенит» вперед. Казалось, на этом всё для подопечных Спартака Гогниева закончилось, но перед самым финальным свистком Николай Гиоргобиани перевел встречу в серию пенальти.

Там вратарь гостей Михаил Кержаков отбил удар Батраза Хадарцева. Но дальше себя показал голкипер владикавказцев Ростислав Солдатенко. Сначала он и сам забил, переиграв своего визави, а затем отразил два удара питерцев — в исполнении Алексея Сутормина и Данила Кругового.

— Считаю, что такие сенсации — результат фарта команд ФНЛ, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — «Балтика» и «Алания» могут сказать спасибо обстоятельствам за то, что на флажке вытаскивали ничьи в основное время в матчах с «Динамо» и «Зенитом». В результате Питеру это аукнулось вылетом, а москвичи всё же проскочили дальше. У «Енисея» всё более закономерно: в марте он разгромил кризисный «Локомотив» (4:0), сейчас прошел терпящий бедствие «Рубин». Но думаю, в полуфиналах и финале таких сенсаций не будет. Сейчас команды РПЛ недооценили соперников, а начиная с полуфинала, они обычно максимально серьезно относятся к любым матчам.

В четверг состоится жеребьевка полуфинала Кубка России, матчи пройдут 11–12 мая.