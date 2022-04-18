«Рубин» с плеча: почему казанский клуб приближается к вылету из РПЛ

Прошедший 25-й тур чемпионата России по футболу сохранил остроту борьбы за выживание в турнирной таблице РПЛ. Субботняя домашняя ничья московского «Спартака» с казанским «Рубином» (1:1) привела к тому, что угроза вылета клуба из Татарстана стала еще больше. Впрочем, и красно-белые пока не могут чувствовать себя спокойно. Московское «Динамо» в пятницу одержало тяжелую домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:0) и продолжает преследовать лидирующий петербургский «Зенит», который в субботу на своем поле без особых проблем одолел екатеринбургский «Урал» (3:1). Можно почти с уверенностью говорить, что московский ЦСКА выбыл из борьбы за первые два места после того, как в субботу упустил выездную победу над «Уфой» (1:1). Из первой тройки армейцев мог выбить «Сочи», но в воскресенье южный клуб не смог одолеть в родных стенах московский «Локомотив» (2:2).

«Спартак» — «Рубин»

Обе команды называют главными разочарованиями сезона. Закончив прошлый чемпионат в зоне еврокубков, сейчас «Спартак» с «Рубином» то и дело заставляют публику рассуждать о кажущейся пока невероятной перспективе вылета в ФНЛ. Прошедший очный матч должен был в значительной степени обезопасить победителя.

«Рубин» повел в первом тайме благодаря голу впервые вышедшего в стартовом составе за казанцев Владислава Игнатьева. Но большую часть второй половины встречи гости пробыли в обороне, пытаясь защитить победный счет. Это им не помогло — за 20 минут до конца основного времени Александр Соболев сравнял.

Домашняя ничья опустила «Спартак» на десятое место. В случае поражения в следующем туре команда лишится формальных шансов на медали и прямое попадание в еврокубки через четвертое место (через пятое возможно попадание в случае победы в Кубке России кого-то из клубов первой четверки РПЛ). При этом за пять туров до финиша от зоны переходных матчей красно-белые оторвались всего на шесть очков. И до сих пор формально не застрахованы от прямого вылета из премьер-лиги — от двух последних мест команду Паоло Ваноли отделяет 10 баллов.

«Рубин» в еще худшем положении. Сейчас он находится на 12-м месте — последнем из тех, что дают право сохранить «прописку» в РПЛ без переходных матчей. От зоны переходных встреч с командами ФНЛ казанцев отделяет всего одно очко. От зоны прямого вылета — пять.

— Качество игры было сообразно месту в таблице обеих команд, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Они примерно одинаково серо провели матч. «Рубин» выглядел лучше в первом тайме, имел три хороших момента, реализовал один. Во втором тайме в основном отбивался, и «Спартак» сравнял. В целом ничья по игре. Казанцы могут быть довольны этим ничейным результатом, поскольку смотрелись по игре не хуже, хотя лишились всех уехавших из клуба легионеров, тогда как у красно-белых все остались. В целом игра и тех, и других оставляет желать лучшего, но не думаю, что им грозит вылет или игра в переходных матчах. Состав и запас прочности у них достаточный, чтобы этого избежать.

«Динамо» — «Ахмат»

Бело-голубые после зимнего перерыва не без труда набирают очки, но даже при не самой выразительной игре продолжают идти на втором месте и преследовать «Зенит». Вот и игра с «Ахматом» выдалась для динамовцев крайне сложной. Лишь в середине второго тайма после ошибки грозненцев Федор Смолов открыл счет. А ближе к концу встречи Константин Тюкавин удвоил преимущество. «Динамо» продолжает отставать от «Зенита» на три очка. «Ахмат» не может выиграть уже шесть матчей подряд. И идет на восьмом месте.

— Матч с «Ахматом» был непростой, но победа по делу, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший защитник и экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Этой весной команда играет тяжеловато, но за счет самоотдачи стабильно набирает очки, бьется в каждом матче от начала до конца, что приносит успех. Если так продолжится дальше, то «Динамо», если не выиграет чемпионат, то будет претендовать на золото до последнего тура.

«Зенит» — «Урал»

Петербуржцы быстро повели в счете за счет гола Клаудиньо, который сыграл на добивании после того, как сам же не реализовал пенальти, а ближе к перерыву Юри Альберто удвоил преимущество хозяев. За 12 минут до конца основного времени матча мячом в ворота «Урала» отметился Артем Дзюба, вышедший на замену всего пятью минутами ранее. Он не забивал с конца февраля, когда отличился в первом матче Лиги Европы против «Бетиса» (2:3). А в РПЛ не приносил команде голов с конца ноября. Гости отметились лишь голом Юрия Железнова. «Зенит» продолжает лидировать, а «Урал» делит последнее место с тульским «Арсеналом».

— Команда Сергея Семака сильнее и по составу, и по организации игры, — заявил «Известиям» чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев. — Пусть у нее не все игроки в лучшей своей форме, но они взяли свое на классе. «Урал» мог зацепиться за эту игру, если бы сыграл в свой лучший футбол, как против ЦСКА (2:2), но в итоге уже в первом тайме стало ясно, что в этот день шансов у команды нет.

«Уфа» — ЦСКА

После четырех подряд побед армейцев после зимней паузы казалось, что ЦСКА включится в борьбу за чемпионство или хотя бы составит «Динамо» конкуренцию в борьбе за второе место. Но в апреле красно-синие резко притормозили и стали систематически терять очки с командами из низа таблицы.

Сначала они с трудом спаслись от поражения в концовке домашнего матча с «Уралом» (2:2), затем проиграли в гостях «Химкам» (2:4). А в субботу упустили с трудом добытое преимущество в Уфе. На последней минуте основного времени Марио Фернандес открыл счет, но в концовке компенсированного времени Алексей Никитин сравнял и спас башкирский клуб от поражения. ЦСКА теперь отстает на 11 очков от «Зенита» и на восемь от «Динамо». Идущий четвертым «Сочи» подопечные Алексея Березуцкого опережают всего на один балл. «Уфа» выбралась из зоны прямого вылета, оторвавшись от нее на одно очко.

— Очень рад тому, что ребята бились до конца и не опустили руки, — сказал «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Было непросто, считаю, что ничья — логичный результат. Поэтому для нас было тяжелым ударом пропустить в конце, но игроки оправились от него и сумели забить ответный гол. Продолжаем биться за выживание, впереди крайне важный матч с «Уралом».

«Сочи» — «Локомотив»

После выездного разгрома от «Ростова» (1:4) казалось, что «Локомотиву» ничего не светит в гостевой встрече с «Сочи». И хозяева контролировали большую часть матча, дважды вели в счете, но сначала в середине первого тайма на ровном месте привезли себе пенальти, с которого забил Вильсон Изидор. А в начале второй половины встречи он же сделал дубль. Новичок «Локо» забил седьмой гол в шестом официальном матче.

В конце игры Кристиан Нобоа вновь забил, но судья не засчитал сочинский мяч из-за офсайда. К работе арбитра Василия Казарцева у хозяев после матча вообще было много вопросов. При этом они могли проиграть на последних секундах, но удар Дмитрия Рыбчинского по пустым воротам отбил головой защитник Ванья Дркушич. Ничья не позволила «Сочи» выйти на третье место, а «Локомотив» остается шестым, но его догнали по очкам «Крылья Советов».

— Боевой матч получился, с преимуществом «Сочи», — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Команда Владимира Федотова в организации игры превзошла соперника и может быть недовольна этой ничьей. «Локо» же проявил характер, за счет этого добился ничьей, но по-прежнему не видно работы тренерского штаба: в игре жуткий хаос, а в обороне вообще бардак.

Также в прошедшем туре прошли еще три матча. Тульский «Арсенал» проиграл на своем поле «Ростову» (1:2), самарские «Крылья Советов» обыграли дома «Краснодар» (2:0), «Нижний Новгород» закончил вничью домашний матч с «Химками» (0:0).