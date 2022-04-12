Табличные обстоятельства: как усилилась интрига в РПЛ

Прошедший 24-й тур российской футбольной Премьер-лиги существенно обострил ситуацию внизу турнирной таблицы, а наверху оставил чемпионскую гонку без одного из претендентов. Главное событие произошло в субботу, когда один из аутсайдеров РПЛ — «Химки» — неожиданно обыграл дома идущий третьим московский ЦСКА (4:2). Допустив осечку, армейцы позволили увеличить отрыв от себя лидирующему петербургскому «Зениту» и идущему вторым московскому «Динамо». «Химки» же выбрались из зоны вылета и вскоре могут вылезти из зоны переходных матчей. Зато там вполне может оказаться казанский «Рубин», что вряд ли кто-то мог предположить перед началом сезона.

Верх таблицы

«Зенит» еще к зимней паузе позволил вплотную приблизиться к себе московскому «Динамо». В весенней части оба коллектива стали терять очки. Динамовцы своими осечками несколько раз давали питерцам шанс оторваться далеко вперед, но клуб из Северной столицы сам оступался. По итогам 24 туров расстояние между двумя лидерами составляет всего три очка.

В субботу «Динамо» сумело вырвать непростую победу в гостях над «Нижним Новгородом» (1:0). Подопечные Сандро Шварца почти ничего не создали в атаке, дело шло к ничьей, но досадный автогол Кирилла Гоцука в концовке встречи принес три очка бело-голубым.

— Эта была крайне тяжелая и, я бы сказал, шальная победа, — поделился мнением с «Известиями» заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. — «Нижний Новгород» не отличался яркими атакующими действиями, но грамотно оборонялся. Динамовцы ничего бы не смогли добиться, не случись этого автогола. В позиционной игре они испытывали большие проблемы, но счастливый случай в концовке помог. Такие случаи, конечно, сопутствуют сильным. И «Динамо» владело инициативой, но нельзя сказать, что оно доминировало.

Выезд в Грозный не сулил «Зениту» простой победы. «Ахмат» в нынешнем сезоне идет в верхней половине таблицы и неоднократно доказывал, что может отобрать очки у кого угодно. Тем не менее подопечные Сергея Семака уверенно победили (2:0), и продолжают поход к четвертому подряд чемпионству.

— Думаю, есть основания говорить о закономерности победы «Зенита», — подчеркнул Бышовец. — Уровень игроков позволяет команде лидировать. Питерцы почти не потеряли лидеров и, не снижая темпа, идут к цели. Команда Семака играет несколько академично, владеет инициативой в середине поля. Неуступчивость «Ахмата» создавала определенные проблемы за счет большого количества обороняющихся игроков и неплохих контратакующих выпадов. Но класс футболистов «Зенита» сказался, а возможность усилить игру за счет замен оказалась решающим фактором.

Еще недавно казалось, что ЦСКА может вклиниться в борьбу за золото. После зимней паузы армейцы набрали ход и одержали четыре победы подряд в чемпионате. Но в апреле они допустили осечки в матчах с аутсайдерами. Сначала случилась домашняя ничья с екатеринбургским «Уралом» (2:2), а в субботу команда Алексея Березуцкого проиграли в гостях «Химкам» (2:4). Отставание от «Зенита» выросло до девяти очков, а снизу армейцев уже подпирает «Сочи», отстающее всего на одно очко.

— Можно сказать, что ЦСКА выбыл из чемпионской гонки, если вообще в нее включался, — считает Бышовец. — Не думаю, что «Зенит» и «Динамо» допустят столько осечек, чтобы позволить догнать себя армейцам, которые сами вряд ли пройдут оставшуюся часть сезона без очковых потерь. Так что судьба золотых медалей, уверен, будет решаться между динамовцами и питерцами, у которых примерно одинаковый по сложности календарь. И борьба за чемпионство нас ждет очень увлекательная.

Вылет

«Химки» одержали три победы подряд, включая субботнюю над ЦСКА. Теперь они находятся на 13-м месте в таблице, всего в одном балле от выхода из зоны переходных матчей. Хотя еще месяц назад подмосковный клуб считался безнадежным аутсайдером. На 14-м, 15-м и 16-м местах расположились «Урал», «Уфа» и тульский «Арсенал» соответственно. Все они отстают от химчан на три очка, имея в своем активе по 21.

Казанский «Рубин», год назад ставший четвертым и вышедший в еврокубки, сейчас только на один балл опережает «Химки». Подопечные Леонида Слуцкого семимильными шагами движутся к борьбе за выживание. В субботу они потерпели обидное домашнее поражение от «Краснодара» (0:1) из-за гола Сергея Волкова после рикошета в концовке игры.

Недалеко от зоны вылета и переходных матчей был до прошедших выходных и московский «Спартак». Но воскресная домашняя победа над тульским «Арсеналом» (3:0) позволила красно-белым нарастить отрыв от «Химок» до шести очков и перевести дух. Многое решит их домашняя игра в ближайшем туре именно с «Рубином».

Еще не до конца решили вопрос своего выживания «Ростов» и «Нижний Новгород». Хотя ростовчане с возвращением на пост главного тренера Валерия Карпина набрали хороший ход и в воскресенье устроили дома яркий разгром московскому «Локомотиву» (4:1). Сейчас они опережают «Химки» на четыре очка. На три балла подмосковный клуб опережает «Нижний Новгород». Но для подопечных Александра Кержакова нахождение вне зоны вылета и переходных матчей за шесть туров до финиша — уже успех с учетом того, как они с минимальным бюджетом аврально комплектовались незадолго до старта сезона. Тогда считалось, что у них нет шансов избежать вылета.

— Очень увлекательная борьба за выживание нас ждет этой весной, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. — Как мы видим, сегодня ты можешь быть на последнем месте, а завтра — вне зоны переходных матчей. И так случалось почти со всеми клубами из низа таблицы в этом сезоне — были жесткие спады у «Ростова», «Химок», «Уфы», «Урала», «Арсенала», но все они демонстрировали и успешные отрезки. Сейчас нет ни одной безнадежной команды вроде прошлогоднего «Тамбова». Все имеют свой рисунок игры, ярких футболистов в составе. И за счет максимальной самоотдачи каждый из этих клубов уже успел отнимал очки у топ-клубов. Поэтому предугадать исход этой борьбы трудно. Удивительно, как среди аутсайдеров оказался «Рубин». Да, были объективные причины вроде травм игроков или отъезда легионеров, но у кого их не было? Про «Спартак» и вовсе говорить не хочется — я не особо верил, что команда будет всем подряд проигрывать. И с «Арсеналом» она заслуженно добилась победы. Не сомневаюсь, что им не грозит ни вылет, ни переходные матчи, ни вообще какая-то серьезная борьба за выживание.

Еще в двух воскресных матчах прошедшего тура «Урал» проиграл дома самарским «Крыльям Советов» (0:1), а «Уфа» уступила на своем поле «Сочи» (1:2). Сочинцы продолжают погоню за идущим третьим ЦСКА, отставая от него на одно очко. Южный клуб опережает на два балла «Краснодар» и на три «Локомотив». При этом «быки» и «железнодорожники» имеют в запасе матч друг с другом, перенесенный из-за проблем с авиасообщением в Краснодаре. В середине таблицы застряли «Крылья Советов» и «Ахмат», которым почти не грозит вылет, но и за медали они уже вряд ли поборются.

25 тур РПЛ пройдет с 15 по 17 апреля.