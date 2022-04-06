Звездная боль: почему наши футболисты проводят слабый сезон в Европе

Этот сезон в европейских чемпионатах сложно назвать успешным для российских футболистов. Только вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин и защитник турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов сполна оправдывают доверие руководства клуба. Если говорить про топ-лиги, то Александр Кокорин, Денис Черышев и Алексей Миранчук проводят на поле совсем мало минут. Хотя хавбеку «Аталанты» и принадлежит один из рекордов Европы. Лидер сборной России Александр Головин также не впечатляет в «Монако» после смены тренера.

Сорванный переход

Второй сезон в Серии А для полузащитника Алексея Миранчука складывается неважно: он пока так и не стал в «Аталанте» игроком основы, хотя прибавил в статистике. В этом чемпионате у хавбека два гола и пять голевых передач, а за весь прошлый было четыре плюс две.

При этом Алексей реже появляется на поле: лишь 16 матчей в Серии А (только пять из них начинал в старте). Из-за отсутствия постоянной практики зимой Алексей мог уйти из «Аталанты»: предметный интерес к игроку был у «Дженоа» и «Лацио». Но из-за травмы и позиции руководства Миранчук так никуда и не ушел.

— «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах, — рассказал «Известиям» агент игрока Вадим Шпинев.

Несмотря на статус игрока скамейки, Миранчук неплохо себя проявляет: россиянин — лидер в топ-5 лиг Европы по голевым передачам после выхода на замену (пять ассистов). Очевидно, что в «Аталанте» у Алексея по-прежнему есть потенциал, чтобы закрепиться в основе. Многое определит концовка сезона. «Аталанта» идет на седьмом месте в таблице и борется за попадание в еврокубки с «Лацио» и «Ромой». Если Алексей поможет команде набирать очки, он способен стать для клуба более значимой фигурой.

Без практики

Чего не скажешь о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине — нападающий с января не выходит на поле в официальных матчах, а трансфер россиянина для итальянского клуба превратился в предмет шуток и подколов. Второй сезон Кокорин проводит в основном в роли зрителя — пять игр в сезоне Серии А. За два сезоне у него всего девять матчей за клуб в чемпионате Италии и ни одного результативного действия.

Логично, что летом «Фиорентина» намерена продать игрока. Обсуждался и вариант разрыва контракта с Кокориным, но для клуба это невыгодно с финансовой точки зрения. Сам Александр, судя по всему, не сильно переживает. «У Кокорина всё нормально. Работает, тренируется. Он в команде», — говорил его агент Тимофей Бердышев в марте.

В январе сообщалось о варианте перехода в «Химки», куда до этого перебрался Павел Мамаев — близкий друг Кокорина. Но 30-летний форвард не захотел покидать Италию. Вероятно, летом это придется сделать: вряд ли «Фиорентина» согласится сжигать зарплату за такой бесполезный актив, а спроса на 31-летнего игрока в Италии нет. В России же Кокорину будут рады несколько клубов из середины и подвала таблицы РПЛ.

Cнова травмы

Для Александра Головина сезон во Франции тоже складывается трудно: он пропустил 13 матчей «Монако». Из-за травмы бедра, растяжения приводящей мышцы и коровируса хавбек пропускал по несколько недель. Так тяжело набрать игровой ритм. Раньше такой высокой травматичности у полузащитника не было. По результативным действиям это также худший сезон Головина в Лиге 1: два гола и два ассиста, хотя в прошлом сезоне было пять плюс девять.

В этом году у Александра только одно результативное действие — голевая передача в игре с «Брагой» в Лиге Европы. При этом в 2022-м Головин пока лишь дважды выходил в старте и ни разу не проводил полный матч. Команда по ходу сезона сезона сменила тренера: Нико Ковача в январе уволили, пригласив на его место бельгийца Филиппа Клемана, который пытается спасти сезон для «Монако». Сейчас команда занимает шестое место и пока не попадает в зону еврокубков.

При этом новый тренер доверяет Головину: в последних двух матчах Лиги 1 россиянин играл в стартовом составе и поучаствовал в громкой победе над «ПСЖ» — 3:0. Александр провел на поле больше часа, а в игре с «Метцом» в прошлом туре сыграл 87 минут — самый большой игровой отрезок в этом году.

— Стоит ли Головину и Миранчуку возвращаться в Россию? Если они недовольны своим положениям в командах, но готовы продолжать борьбу, то надо оставаться, — отметил в разговоре с «Известиями» Дмитрий Хохлов, успешно поигравший в чемпионате Испании и Нидерландов. — Все-таки в Серии А и Лиги 1 можно продолжать свое футбольное развитие. В России они уже достигли своего максимума, при этом они еще довольно молоды. Но если Александр и Алексей не чувствуют себя там счастливыми и не понимают, как доказать тренерам свою пользу, то можно и вернуться. Это каждый должен определять для себя сам. Понятно, что в полной мере они не могут быть довольны игровым временем, которого могло быть гораздо больше. На мой взгляд, и Головин, и Миранчук способны быть лидерами в своих клубах.

Возможное возвращение

Другой россиянин, Денис Черышев, в этом сезоне в Испании пропустил только шесть матчей «Валенсии» из-за повреждения колена и коронавируса. При этом у Черышева всего 12 матчей в чемпионате Испании: в этом году он десять матчей подряд провел на скамейке, не выходя на поле. Хотя 2022-й год начал удачно: забил победный гол в 1/16 финала Кубка на 93-й минуте против «Картахены».

Это единственный гол Черышева за последние два года в «Валенсии» — до этого он забивал аж в феврале 2020-го. Низкая результативность и травматичность — одна из причин, почему летом Черышев может покинуть клуб. По данным испанских СМИ, его контракт истекает летом и не будет продлен. Отец игрока Дмитрий Черышев допустил, что сын может продолжит карьеру в России.

В хорошей компании

Защитник Федор Кудряшов проводит свой третий сезон в «Антальяспоре». В этом розыгрыше клуб буксует в середине таблицы. Турецкая команда занимает девятое место после 31-го тура. Зимой клуб из Антальи пытался исправить ситуацию, подписав еще двух экс-игроков «Спартака»: Фернандо и Луиса Адриано. Но пока это не приносит плодов.

Что до Кудряшова, то он по-прежнему один из игроков обоймы команды. Но после автогола и поражения сборной России от Хорватии, вероятно, переживал самый трудный период в личной жизни. Федор в феврале сообщил о расставании с женой Анастасией, с которой был вместе с 16 лет. А в марте у сына футболиста Никиты диагностировали сахарный диабет. Несмотря на проблемы, Федор весной провел пять полных матчей и даже забил — в матче с «Фатих Карагюмрюк» (3:0).

Очередное чемпионство

Вратарь Никита Хайкин переживает самое успешное время в карьере в Норвегии. В декабре он стал двукратным чемпионом страны с «Буде-Глимт». В 13 из 29 игр сезона он отыграл на ноль. Это позволило россиянину войти в символическую сборную года норвежского футбола, куда также попали звезды национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд и Мартин Одегард.

Новый сезон чемпионата Норвегии стартовал в минувшие выходные: «Буде-Глимт» сыграл вничью 2:2 с «Русенборгом», а российский голкипер провел весь матч. Команда Хайкина также ждет матчей в Лиге конференций, где успешно продвигается по плей-офф. В стыковых матчах «Буде-Глимт» прошел «Селтик», в 1/8 финала — «АЗ Алкмаар». В четвертьфинале норвежская команда сыграет с «Ромой», которую на групповом этапе разгромила 6:1 и сыграла вничью на выезде 2:2.