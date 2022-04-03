Снежное прикосновение: как едва не сорвалось московское дерби в РПЛ

Субботнюю встречу 23-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» многие ждали как центральный матч выходных. Но в итоге все игровые моменты ушли в тень на фоне глобального организационного аврала, преследовавшего это мероприятие.

Беспрецедентная для апреля метель едва не привела к срыву встречи. Снег окутал большую часть столицы и Подмосковья еще за несколько дней до матча, но в субботу осадки обрушились на регион с еще большей силой. Уже днем возникли сомнения, что игра состоится.

Матч должен был начаться в 19:30. Но уже за два с лишним часа до предполагаемого стартового свистка стало ясно, что судьи, работавшие на VAR, не смогут использовать офсайдные линии, так как всё замело снегом. Поначалу было неясно, удастся ли сохранить белые линии на газоне, отделявшие штрафную, вратарские площади и половины поля.

Работники стадиона массово взяли лопаты и грузили снег в небольшие самосвалы. Также на поле появились бульдозеры, разгребавшие завалы. Но усиленный снегопад сводил все эти усилия на нет. За час с лишним до начала представители «Спартака» заявили, что отказываются играть.

Вскоре стало ясно, что начало матча переносится на 20:00. Всё напоминало коллапс ноября 2002 года, когда матч «Спартак»–ЦСКА, проходивший на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, также оказался на грани срыва из-за снегопада. В итоге тогда его удалось провести, и армейцы победили 2:1.

В начале девятого вечера бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым вышла на поле и стала смотреть его состояние. После этого провела совещание с организаторами встречи и делегатом. В это время две трибуны (южная и восточная) были заполнены почти до отказа болельщиками «Локо». Люди развлекались и играли в снежки. Дважды диктор стадиона попросил не бросать их на поле.

В 20:09 Карасев и два его линейных арбитра пошли на противоположную от выхода из подтрибунного помещения часть газона, а по арене объявили, что матчу быть и начнется он в 20:30. Судьи начали делать пробежки. Чуть позже началась разминка и у игроков.

— Я видел матчи, когда в жуткий ливень все играли как в бассейне, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — А снег... Да, скользко, но надо смотреть регламент или прописывать его так четко, чтобы было понятно, при какой норме осадков можно проводить игры, при какой — нет.

Впрочем, футбол должен быть при любой погоде, уверен он.

— Вопрос в том, почему заранее не почистили поле, хотя снег в Москве шел с утра. Да и в прошлые дни он выпадал, поэтому можно было догадаться, что есть риски его выпадания. Когда в 2002 году случился коллапс у нас с ЦСКА, ситуация была другая, поскольку стадион не принадлежал нам, была куча организационных сложностей, по части того же привлечения снегоуборочных машин, — вспомнил Андрей Червиченко. — А стадион «РЖД Арена» принадлежит «Локо». И почему не позаботились заранее? У меня в этот день около дома с утра дворник три раза убирал дороги. Что мешало клубу позаботиться об этом? Но в любом случае хорошо, что матч провели. И главное, чтобы никто из игроков и болельщиков не заболел после игры.

Сам матч прошел в очень хаотичной манере. Мяч постоянно непредсказуемо отскакивал у обеих команд, поэтому они мало что смогли сделать в атаке. Лишь в середине первого тайма Квинси Промес вышел один на один с вратарем и забил, но гол не был засчитан из-за офсайда.

К перерыву снег прекратился. Команды создали несколько опасных моментов. Был близок к голу «Спартак», но Дмитрий Живоглядов вытащил мяч из пустых ворот. А ближе к концу встречу Вильсон Изидор открыл счет и принес победу своей команде — матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Локо». Теперь команда вышла на пятое место, но может оказаться ниже, если в воскресенье «Краснодар» обыграет дома московское «Динамо». «Спартак» опустился на 10-ю строчку в таблице.