«Спартак» и сезон: сумеют ли красно-белые начать подъем в РПЛ

После двухнедельной паузы на игры сборных возобновляется чемпионат России по футболу. Главным событием предстоящего 23-го тура станет субботнее московское дерби «Локомотив»–«Спартак». Также обращают на себя внимание два матча с участием клубов из лидирующей тройки, которые отправятся в гости к командам с юга страны. В воскресенье, 3 апреля, петербургский «Зенит» сыграет на выезде с «Сочи», а столичное «Динамо» встретится с «Краснодаром».

«Локомотив»–«Спартак»

После непростой выездной победы над грозненским «Ахматом» (3:2) в прошлом туре «Локомотив» на время закрыл вопрос о перспективах скатиться в середину таблицы и продолжает идти шестым, отставая от замыкающего еврокубковую пятерку «Краснодара» на два очка. А от занимающего третью строчку ЦСКА «железнодорожников» отделяет восемь очков при одной игре в запасе. Пока российские клубы не отстранены от выступлений в континентальных соревнованиях следующего года, поэтому борьба за зону еврокубков остается очень важной для команд.

— Матч достаточно равных соперников, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — В принципе, обе команды уже провалили сезон, и я сильно сомневаюсь, что они смогут побороться за высокие места в чемпионате даже в случае победы одной из них в очном противостоянии. Но сама игра обещает быть боевой, поскольку в обоих клубах собраны качественные футболисты, которые захотят доказать случайность всех неудач последних месяцев. Ну и принципиальный характер, конечно, никто не отменял. Предсказать результат трудно. На «Спартаке» может негативно сказаться потеря уезжающего в Бразилию Айртона — очень качественный игрок, которого явно будет не хватать, ему сложно найти замену. Хотя на его место есть неплохой Хлусевич, который мне очень нравился, когда играл в тульском «Арсенале». Пока он еще не вписался в игру «Спартака», но со временем может показать себя с лучшей стороны.

«Локо» необходимо побеждать «Спартак» в дерби, чтобы сохранить шансы побороться за медали. У красно-белых же всё меньше и меньше возможностей выбраться из середины таблицы. Сейчас они девятые с отставанием от «Локомотива» на семь баллов. При этом команда Паоло Ваноли сыграла на один матч больше. Если «Спартак» снова оступится, то практически лишится шансов высоко подняться в таблице.

— Две команды с очень похожими проблемами в виде игрового дисбаланса, не совсем понятной ставкой на иностранных игроков и тренеров второго сорта и неразберихой в руководстве, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — И их текущие места в таблице закономерны. Вопрос только в том, кто выступит хуже. И исход ближайшего очного матча, на мой взгляд, будет зависеть от того, кто допустит больше ошибок. Не жду очень качественного футбола, но интрига и борьба будет обеспечена, поскольку хорошие игроки есть в обеих командах, а принципиальный характер противостояния и желание порадовать своих болельщиков заставят их биться на максимуме своих возможностей.

«Сочи»–«Зенит»

С момента выхода сочинцев в РПЛ в 2019 году из-за обилия в их составе игроков, недавно выступавших за «Зенит», вокруг южной команды создался шлейф неформального фарм-клуба питерцев. Поскольку в первые два сезона в элите «Сочи» неизменно проигрывал сине-бело-голубым, многие болельщики и специалисты считали, что это неслучайно.

Однако осенью в первом круге нынешнего чемпионата подопечные Владимира Федотова сумели взять верх над «Зенитом» в гостях (2:1). «Сочи» сейчас идет четвертым и может превзойти свой успех прошлого сезона, когда команда закончила турнир на пятом месте.

Сохраняются шансы и на медали. Правда, отставание от идущего вторым «Динамо» составляет уже пять очков, а от занимающего третью строчку ЦСКА — четыре. Во многом это было вызвано неудачами в последних двух турах, когда «Сочи» сначала не смог обыграть в гостях аутсайдера РПЛ «Химки» (0:0), а затем уступил дома «Крыльям Советов» (2:3). При этом последнее поражение не испортило впечатление от игры сочинцев, которые смогли в последние десять минут отыграться в меньшинстве со счета 0:2 и лишь на последней минуте встречи позволили «Крыльям» забить победный гол.

«Зенит» продолжает лидировать и идет к четвертому подряд чемпионству. Питерцы имеют отрыв в пять очков от «Динамо» и в шесть — от ЦСКА. Учитывая то, как динамовцы в последнее время допускают осечки, команда Семака может их особо не опасаться. Правда, ей угрожает резкий подъем армейцев, выигравших шесть последних матчей чемпионата.

— Матч крайне непредсказуемый, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Зенита» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — После осенней игры, когда «Сочи» обыграл питерцев на выезде, вокруг южан уже нет таких активных разговоров о фарм-клубе, поэтому, надеюсь, публика сосредоточится только на футбольной составляющей. А там не исключаю осечки «Зенита». Мы все знаем, что «Сочи» — очень организованная команда, по игре не провалившая почти ни одного официального матча за два года работы Федотова. И даже последние осечки не должны обманывать: качество игры всё равно было достаточно приличное. Поэтому «Зенит», особенно на фоне потерь в обороне в виде ухода Ярослава Ракицкого и травмы Деяна Ловрена, может испытать проблемы. Но в целом у питерцев есть хороший очковый запас. Не думаю, что они упустят чемпионство.

«Краснодар»–«Динамо»

Обе команды не обошли стороной события последнего месяца. Тренерский штаб «Динамо» покинул украинский тренер Андрей Воронин. Его соотечественник, центральный защитник Иван Ордец формально еще в клубе, но после зимней паузы ни разу не вышел на поле. Зато бело-голубым удалось сохранить остальных легионеров и немецкий тренерский штаб во главе с Сандро Шварцем.

Чего не скажешь про его соотечественника и коллегу Даниэля Фарке, который вместе со своими помощниками в начале марта покинул «Краснодар». Он возглавил команду в январе и так и не провел ни одного официального матча. Уехали и все легионеры «быков».

Это не помешало импортозамещенному «Краснодару» взять семь из девяти очков в РПЛ после перерыва — домашняя победа над «Уралом» (2:1), выездная над «Спартаком» (2:1) и выездная ничья с «Уфой» (1:1), сравнявшей счет в концовке встречи. Это позволяет клубу идти пятым и сохранять шансы на медали.

«Динамо» же в марте притормозило, хотя к зимнему перерыву минимально отставало от «Зенита» и считалось его главным конкурентом в борьбе за золото. Но поражение от «Спартака» (0:2) и ничья с «Ростовом» (1:1) в предыдущем туре не только увеличили отставание бело-голубых от питерцев, но и поставили под вопрос сохранение ими второго места, так как ЦСКА отстает уже всего на одно очко.

Стоит добавить, что из-за закрытого воздушного сообщения над Краснодаром динамовцам придется добираться к месту проведения матча на автобусе после прилета в Ставрополь. Аналогичным образом приходится ездить на свои выезды и «Краснодару», частично используя автобус или поезд. В той же ситуации и «Ростов», а также его гости.

— Не думаю, что подобный выезд негативно скажется на «Динамо», — сказал «Известиям» бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — Все в равных условиях. «Краснодар» также ездил к «Спартаку» и набирал очки, «Ростов» недавно сыграл вничью с «Динамо», а «Сочи» обыгрывал «Ростов» (1:0). Надо преодолевать эти трудности. Проблемы бело-голубых сейчас в другом: такое впечатление, что нет той свежести, которая в прошлом году помогала добиваться успеха при Шварце. Сейчас ее хватает для побед над «Химками» и «Арсеналом», но в играх с более сильными соперниками вроде «Спартака» и «Ростова» уже недостает. А кадровых ресурсов, чтобы прибавить в тяжелые отрезки, видимо, нет. Надеюсь, за время двухнедельной паузы удалось подготовиться так, чтобы эту свежесть вернуть. Во многом это определит матч с «Краснодаром», который очень хорош даже при потере легионеров. Видно, что молодые российские ребята могут ошибаться и быть нестабильными, но резерв у этого клуба есть, и сейчас он доказал свою дееспособность, позволив хотя бы на первых порах безболезненно пережить отъезд иностранцев. И это наводит на размышление, нужны ли вообще РПЛ такие легионеры. На мой взгляд, они нужны, только если на две головы сильнее российского игрока. Но не в ситуации, когда сидят на лавке, так как хуже или примерно того же уровня, что и местный футболист. И тем более не нужны нам ребята, которые сразу же убегают, в отличие от тех же легионеров «Динамо».

В рамках 23-го тура РПЛ пройдет еще пять матчей. В пятницу казанский «Рубин» примет «Химки». В субботу тульский «Арсенал» сыграет дома с грозненским «Ахматом», самарские «Крылья Советов» — с «Уфой», а «Ростов» — с «Нижним Новгородом». В воскресенье московскому ЦСКА предстоит встретиться на своем поле с екатеринбургским «Уралом».