Снежные чувства: в РПЛ началась жесткая борьба за золото и выживание

По итогам 23-го тура в чемпионате России по футболу резко обострилась интрига внизу турнирной таблицы, где последние пять команд идут практически вровень друг с другом. В зоне прямого вылета и переходных матчей оказалась «Уфа», тульский «Арсенал», «Химки» и екатеринбургский «Урал» имеют одинаковое количество очков, а «Ростов» опережает их всего на один балл. При этом к ним скоро могут присоединиться команды, увидеть которых в такой компании мало кто ожидал, — казанский «Рубин» и московский «Спартак». Клуб из Татарстана опережает аутсайдеров на четыре очка, а красно-белые — на шесть. Последние в субботу проиграли столичное дерби «Локомотиву» (0:1). Эта встреча запомнилась как тем, что едва не сорвалась из-за аномального снегопада, так и очередным спорным судейским решением.

Впрочем, в воскресенье в ряде других ключевых матчей к арбитрам также были вопросы. Касаются они, например, пенальти, благодаря которому московское «Динамо» победило в гостях «Краснодар» (1:0), а московский ЦСКА спасся дома от поражения в матче с «Уралом» (2:2). Бело-голубым победа над «быками» позволила обострить гонку за чемпионство, так как в воскресенье вечером лидирующий петербургский «Зенит» сыграл в гостях вничью с «Сочи» (0:0).

«Локомотив»–«Спартак»

Из-за небывалого снегопада, поразившего Москву в субботу, дерби в Черкизово началось на час позже, чем предполагалось. В итоге сугробы с горем пополам удалось разгрести, но первый тайм прошел в очень сложных условиях, не позволивших командам показать приличный футбол. Лишь Квинси Промес отметился выходом один на один и голом в ворота «Локомотива», но судья Сергей Карасев после просмотра VAR его не засчитал, увидев офсайд. Арбитрам не помешало зафиксировать нарушение, даже невзирая на отсутствие офсайдных линий из-за снегопада.

Также вызвало вопросы со стороны «Спартака» отсутствие красной карточки полузащитнику «железнодорожников» Алексису Бека-Бека за фол, который части представителей красно-белых показался очень грубым. Ближе к перерыву снегопад прекратился, и во втором тайме поле позволяло командам создавать моменты. Сначала удар Александра Соболева по пустым воротам «Локо» с линии ворот отбил Дмитрий Живоглядов, а затем его же навес с фланга ударом головой чуть неточно замкнул Ян Кухта.

Однако буквально через минуту с передачи Бека-Бека Вильсон Изидор открыл счет. Шла 85-я минута, и отыграться «Спартак» уже не успел. Итог: красно-белые опускаются на десятое место, а «Локо» завершает тур на пятой строчке.

— Результат вполне закономерный, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — «Железнодорожники» показали характер, были более заряженными на борьбу, что особенно важно при таких погодных условиях. И заслужили эту победу. Хотя небольшое игровое преимущество было у «Спартака». Но «Локо» использовал свой момент и добился победы. А гол Промеса правильно отменили. Там было метровое вне игры, что видно даже без офсайдной линии. Поэтому Карасев абсолютно верно не засчитал этот мяч.

«Краснодар»–«Динамо»

После зимней паузы динамовцы оказались на небольшом спаде, потеряв очки в играх со «Спартаком» (0:2) и «Ростовом» (1:1). Это не позволило им приблизиться к лидирующему «Зениту». Также команда Сандро Шварца позволила ЦСКА подобраться к себе вплотную. Но в минувшие выходные бело-голубые укрепили свои позиции.

Они пережили непростой выезд к «Краснодару», куда ехали автобусом из Ставрополя, так как в городе на Кубани не работает воздушное сообщение. Однако, как показывает практика, это не очень мешает тем командам, которые сталкиваются с подобным. Почти во всех случаях в марте они добивались или побед, или ничьих. Не стало исключением «Динамо», победившее 1:0.

Единственный гол возник в конце первого тайма в результате спорного пенальти, когда Александр Черников держал за футболку Федора Смолова. Многим показалось, что это случилось за пределами штрафной площади, но после просмотра VAR судья Алексей Сухой решил, что это было внутри, и назначил одиннадцатиметровый, реализованный Даниилом Фоминым. «Динамо» сокращает отставание от «Зенита» до трех очков и наращивает отрыв от ЦСКА до трех баллов. «Краснодар» опустился на шестую строчку.

— Очень спорный пенальти, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Не скажу, что его совсем нельзя было ставить. Но, на мой взгляд, назначение было возможно только при очень большом желании судей. Тем не менее надо поздравить «Динамо» с в целом заслуженной победой. Игра была равная, видно, что ту игру динамовцев, которая позволяла побеждать осенью, сейчас все разобрали и подстроились под нее, поэтому ребятам стало сложно. Но они молодцы — бьются, добиваются результата и пока не выпадают из чемпионской гонки.

ЦСКА–«Урал»

Армейцы после зимнего перерыва набрали серьезный ход, не потеряв ни одного очка в последних четырех матчах, а также выйдя в полуфинал Кубка России. Казалось, что они легко возьмут верх и над находившимся после субботы на последнем месте «Уралом».

Поначалу всё вроде бы шло по сценарию ЦСКА. Уже на третьей минуте Игорь Дивеев ударил со штрафного, и мяч рикошетом от спины игрока гостей отскочил в ворота. Но через четыре минуты подопечные Игоря Шалимова сравняли счет. Андрей Егорычев разогнал атаку, отдал вправо Рамазану Гаджимурадову, который сделал прострел в центр штрафной, но Яка Бийол срезал мяч в свои ворота.

К перерыву обе команды по разу попали в перекладину, а после случились навес Гаджимурадова и скидка Егорычева — и Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперед. В середине второго тайма Жан-Филипп Гбамен жестко сфолил против Олега Шатова. Игроки гостей требовали удаления, но армеец получил только желтую карточку.

Всё шло к сенсационной победе «Урала», но вышедший на 56-й минуте вместо получившего травму Дивеева 19-летний дебютант РПЛ Егор Ушаков в самом конце игры вынудил фолить на линии штрафной Рафала Аугустыняка. Судья Игорь Панин пошел смотреть VAR и решил, что фол был внутри штрафной, что вызвало претензии со стороны гостей. Пенальти в итоге реализовал Юсуф Языджи.

Еще большие вопросы вызвало решение судьи, когда через минуту он решил не ставить одиннадцатиметровый, когда тот же Ушаков держал за футболку в своей штрафной Лео Гогличидзе. В итоге команды сыграли вничью (1:1), а президент «Урала» Григорий Иванов после матча жестко раскритиковал арбитра. ЦСКА остается на третьем месте, а «Урал» поднимается на 13-е.

— Признаю, ЦСКА играл неважно, — заявил «Известиям» болельщик красно-синих, бывший министр обороны РФ Сергей Иванов. — И на фоне предыдущей выигрышной серии команда смотрелась достаточно уныло. Давление было, остроты не было. Ну и какой матч в РПЛ заканчивается без судейского скандала? Я не знаю. Меня больше всего удивило решение судьи, который показал пять минут добавленного времени, а из них в футбол играли одну-полторы. Остальное время — минут семь — смотрели VAR. Это меня возмущает как зрителя. Правильные ли были решения по пенальти, сказать не могу — далеко сидел, не видел точно. Я не судья и плохо видел эти моменты.

«Сочи»–«Зенит»

Репутация «Сочи» как негласного фарм-клуба «Зенита» стала покидать южный клуб после осенней выездной победы над питерцами (2:1). Однако разговоры на эту тему могли возникнуть вновь. Но «Сочи» в итоге добился нулевой ничьей и остается на четвертом месте, отставая от первой тройки на четыре очка.

— Очень вязкая игра получилась, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Зенита» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — «Сочи» больше оборонялся, искал моменты в контратаках. «Зенит» давил и имел преимущество, но в итоге не довел до забитого мяча, хотя моменты у питерцев были. Но и сочинцы могли забить в конце, когда защитник соперника выбил из пустых ворот. В целом же за «Зенитом» было территориальное преимущество, но в целом «Сочи» хорошо играл в защите и заслуженно добился этой ничьей.

Также в прошедшем туре состоялось еще четыре матча. В пятницу казанский «Рубин» проиграл дома «Химкам» (2:3). В субботу самарские «Крылья Советов» уступили на своем поле «Уфе» (1:2), тульский «Арсенал» сыграл в родных стенах вничью с грозненским «Ахматом» (0:0), а «Ростов» потерпел домашнее поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2).