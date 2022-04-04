«С учетом количества снега поле во втором тайме было идеальным»

Небывалый для этого времени снегопад 2 апреля едва не привел к срыву центрального матча 23-го тура чемпионата России — столичного дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Встречу пришлось начинать на час позже изначально назначенного времени. С газона «РЖД Арены» несколько машин и служащих с совковыми лопатами выгребали целые сугробы. Тем не менее матч состоялся. В условиях продолжавшегося большую часть первого тайма снегопада командам тяжело было показывать вразумительный футбол. Несмотря на это, «Локомотив» после перерыва создал несколько голевых моментов и вырвал победу, забив гол в конце матча. Но в середине второго тайма игра могла пойти совершенно по-другому, когда едва не открыл счет нападающий «Спартака» Александр Соболев, бивший по пустым воротам. Но защитник «Локо» Дмитрий Живоглядов сумел выбить мяч с линии ворот. После матча он дал интервью «Известиям», в котором рассказал об этом эпизоде и оценил условия, в которых прошла встреча.

— Как команда провела час, на который отложили начало матча?

— Никак. Мы сидели в раздевалке, ждали. Как только поступила первая информация, пошли в тренажерный зал и постепенно готовились ко всему — в первую очередь, к игре.

— Пришлось особенным образом разминаться в этот период?

— Да нет. Надо было просто поддерживать тонус, который мы до этого поддерживали на разминке.

— В первый раз сталкивались с такими условиями игры?

— Такими? Нет. Мне кажется, в России вы сами такое вспомните, чтобы в последние годы игру так задерживали из-за непогоды. Мне приходит в голову только какой-то матч Лиги чемпионов.

— Во втором тайме одним из ключевых моментов стал удар Александра Соболева по пустым воротам, когда вы выбили его с ленточки. Как это удалось?

— Это просто игровой момент. Так получилось, что выбил. Но это могло быть и не на линии ворот, а в другом месте в штрафной. Так что ничего особенного — просто повезло.

— В команде не вспоминали, как ваш предшественник и бывший конкурент на позиции правого защитника «Локомотива» Владислав Игнатьев в 2018 году тоже при снегопаде в Черкизово выбил головой мяч из пустых ворот в матче со «Спартаком» (0:0) в чемпионский сезон, принеся команде очень важную в борьбе за золото ничью?

— Нет, потому что тут из тех, кто играл с Владом Игнатьевым, осталось столько, что по пальцам можно пересчитать. Почти все, кто сейчас играл, были новенькие. Они вообще, наверное, не знают ту историю. А те, кто мог знать, поскольку тогда играл, либо травмированы (Дмитрий Баринов. — «Известия»), либо пропускали матч из-за дисквалификации (Рифат Жемалетдинов. — «Известия»).

— Вообще, можно говорить о какой-то тактике на этот матч в условиях снегопада? Или можно было действовать только по формуле «биться-бороться»?

— Конечно, тут погода влияет очень сильно. И не только погода, еще и качество поля в первом тайме. Во втором, как мне кажется, оно было вообще идеальное, учитывая, сколько снега выпало.

— У вас в команде были разговоры в раздевалке о том, что лучше бы перенести матч на другую дату? Или все были настроены любой ценой отыграть именно в этот день?

— Ну а как? Мы приехали на игру, и это всё зависит не от нашего желания или хотений. Мы приезжаем, официальные лица нам говорят, будет игра или нет.

— У вас в следующем туре выездная игра с «Ростовом». Готовы к тому, что часть расстояния туда придется проехать автобусом или поездом, как это делали другие команды, в марте проводившие гостевые матчи в Ростове-на-Дону?

— Ничего страшного. Сейчас такие обстоятельства сложились. Все с этими обстоятельствами будут как-то справляться. И мы справимся. Ничего здесь особенного нет.