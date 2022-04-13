Не сами, с усами: как Черчесов ведет «Ференцварош» к успеху

Станислав Черчесов проводит великолепный сезон в Венгрии. Под руководством бывшего главного тренера сборной России «Ференцварош» с большим отрывом лидирует в чемпионате и уверенно идет к титулу. Также клуб из Будапешта претендует на победу в Кубке страны, который не выигрывал с 2017 года. В марте Черчесова признали лучшим тренером месяца в местном чемпионате. А в следующем сезоне он станет одним из немногих россиян, за которыми мы будем следить в еврокубках.

Шаг до чемпионства

После расставания со сборной России Станислав Черчесов не раскис, а нашел себя в новой стране. Накануне специалист абсолютно по делу получил награду лучшему тренеру месяца в чемпионате Венгрии. Его «Ференцварош» никому не проигрывает c 6 февраля (6 побед и 3 ничьих), а отрыв от второй строчки составляет 9 очков.

Черчесов возглавил команду в декабре прошлого года после ухода Петера Штегера. Австрийца уволили из-за провала в еврокубках: в группе Лиги Европы с «Байером», «Селтиком» и «Бетисом» его команда заняла последнее место. В чемпионате «Ференцварош» лидировал, но не доминировал — лишь одно очко отрыва на момент смены тренера. Руководство хотело большего от команды, которая обладает самыми серьезными ресурсами в лиге — состав оценивается почти в €45 млн (с запасом самый дорогой в чемпионате Венгрии). В команде выступают Марко Марин (экс-игрок «Челси» и «Вердера»), Роберт Мак («Зенит»), Адам Богдан («Ливерпуль», «Уиган» и «Болтон») и несколько игроков сборной Венгрии.

Поначалу у Черчесова складывалось не очень: из первых четырех матчей он проиграл два — «Академии Пушкаша» (главному конкуренту в таблице) и «Пакшу». «Ференцварош» даже упускал лидерство в таблице.

Но в марте команда Черчесова выглядела отлично: обыграла всех, кроме «Академии Пушкаша», сыграв с конкурентами вничью 2:2. По ходу этого матча «Ференцварош» вел в счете. Тренер был недоволен: «Футбол таков, что, ведя 2:0, ты думаешь, что этого достаточно, но сегодня мы увидели, что это не так. К сожалению, после своего второго гола мы потеряли концентрацию, соперник это почувствовал и забил дважды. Нам нужно извлечь урок и сбалансировать игру», — отмечал он.

В минувшем туре «Ференцварош» разгромил «Дебрецен» 3:0, а «Академия Пушкаша» в новом году выиграла лишь один матч и отстала.

— Меня не удивляет, что Черчесов добивается успехов с «Ференцварошем», — отметил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Он же не человек с улицы. Он всю жизнь был выдающимся спортсменом, затем тренером. Где бы ни работал, везде добивался успехов, везде ставил игру, его команды всегда мотивированы. На сегодняшний день Черчесов подтвердил свой высокий тренерский уровень.

Шанс на дубль

«Ференцварош» близок к четвертому подряд чемпионскому титулу в истории: ранее команда брала золото в 2019-м, 2020-м и 2021-м под руководством Сергея Реброва. Черчесов также имеет опыт победы в иностранном чемпионате. Ранее он выигрывал национальные трофеи в Польше с «Легией» — чемпионат и Кубок в 2016 году.

В этом году российский тренер тоже претендует на два титула — помимо золота лиги, еще и на Кубок Венгрии, который «Ференцварош» не выигрывал с 2017 года. Команда четыре года подряд не добиралась даже до финала, хотя за всю историю трофея выигрывала его чаще всех в Венгрии — 23 раза.

20 апреля Черчесов со своей командой в полуфинале турнира сыграет против «Дьера» из второго дивизиона. Ранее тренер успешно прошел стадии 1/8 и 1/4 Кубка. В случае выхода в финал соперником станет победитель пары «Уйпешт» (5-е место в чемпионате) – «Пакш» (7-е место в чемпионате).

Так что Черчесов в дебютном сезоне вполне может сделать золотой дубль. Тренер доволен своей работой в новом клубе. «Мы хотим демонстрировать одинаковое качество и одинаковую эффективность на протяжении всех матчей без каких-либо значительных колебаний. Нам еще предстоит над этим поработать, но в целом я абсолютно доволен проделанной нами работой, хотя я постоянно хочу еще и еще большего», — сказал он после очередной победы.

Единственный наш тренер в еврокубках?

«Ференцварош» в случае победы в чемпионате получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В прошлом году пройти отбор венгерский клуб не смог: обидно проиграл «Янг Бойз» оба матча со счетом 2:3, хотя до этого прошел три стадии отбора. Обыграли «Приштину», «Жальгирис» и «Славию», но добрались только до группового этапа Лиги Европы.

В этом сезоне шанс пробиться в главный европейский турнир попробует использовать Черчесов. Из-за санкций в отношении РФС и бан наших команд Станислав Саламович может стать единственным российским тренером в еврокубках.

Несмотря на санкционную политику Европы, в «Ференцвароше» полностью доверяют Черчесову и оказывают поддержку. «Каждый сотрудник, спортсмен и менеджер «Ференцвароша» верит в мир, поскольку спорт — в частности, футбол — играет важную роль в установлении мира. В связи с этим футбольный клуб «Ференцварош» не намерен заниматься политическими вопросами», — сказали в клубе в начале марта на вопрос о возможном уходе тренера из-за политической обстановки.

— «Ференцварош» может стать ступенькой перед переходом в более топовый клуб, — отметил «Известиям» экс-капитан сборной России Александр Мостовой. — Если Черчесов здорово проявит себя в следующем сезоне в еврокубках, то его вполне могут позвать в ту же немецкую бундеслигу или чемпионат Франции.

С болельщиками у Черчесова, судя по всему, дела тоже складываются отлично: во время последней паузы на сборные он встретился с активной группой фанатов «Ференцвароша». Те на фанатском сайте в опросе, стоит ли расставаться с Черчесовым из-за давления на Россию, проголосовали против — так ответили 92% опрошенных. То есть местные болельщики заступаются за тренера и просят руководство клуба не поддаваться давлению. Черчесов отвечает им победами, и всё идет к тому, что в конце сезона вместе с ними будет отмечать победу на чемпионском параде.