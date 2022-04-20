«Игроки «Спартака» выложатся на 110%, чтобы пройти ЦСКА в год столетия»

В среду, 20 апреля, состоится долгожданный четвертьфинал Кубка России с участием ЦСКА и «Спартака». Обе команды предельно мотивированы. Красно-белые жаждут обыграть принципиального соперника через два дня после празднования столетия клуба. Армейцы, конечно, намерены испортить ему торжество и оформить своеобразный хет-трик — в третий раз за сезон победить «Спартак». Предыдущее дерби было не так давно — 26 февраля в РПЛ подопечные Алексея Березуцкого обыграли оппонентов со счетом 2:0. После этого главный тренер красно-белых Паоло Ваноли подчеркнул на пресс-конференции, что перед его командой поставлена цель выиграть Кубок России.

С тех пор «Спартак» не улучшил результаты в премьер-лиге, а в кубковом турнире без труда прошел «Кубань» (6:1). Сейчас у команды в чемпионате нет никакой мотивации, поэтому у них будет особый настрой на кубковое дерби. ЦСКА прекрасно начал год — обыграл «Спартак», а следом и «Сочи» в 1/8 финала Кубка. Но пятиматчевая победная серия неожиданно оборвалась. В трех последних турах премьер-лиги армейцы встречались с аутсайдерами, но не смогли обыграть ни «Химки», ни «Урал», ни «Уфу». Красно-синие выбыли из золотой гонки, так что и для них кубковый турнир также остался единственным шансом на трофей. Главные интриги дерби «Известия» обсудили с бывшим тренером обоих клубов Александром Тархановым. В сезоне-2016/17 опытный специалист доводил екатеринбургский «Урал» до финала Кубка России.

«Возможно, «Спартак» где-то побаивается ЦСКА»

— Кого вы бы назвали фаворитом дерби? Как оцениваете текущую форму обеих команд?

— Надо сказать, что текущая форма у них не очень хорошая. Что «Спартак», что ЦСКА последние три игры смотрелись явно ниже своего уровня. Подбор игроков позволяет им действовать гораздо интереснее и разнообразнее. Думаю, шансы равные, 50:50. Всем очевидно, что фаворита нет. Тот факт, что армейцы идут на третьем месте в РПЛ, а красно-белые — на девятом, ни о чем не говорит. По подбору футболистов, сыгранности, это команды примерно одинакового уровня. У обеих не самые опытные тренеры. Плюс это кубковый матч, в них всегда важен фактор везения. Кто будет использовать свои моменты, тот и пройдет дальше.

— Армейцы недавно обыграли коллектив Ваноли. Это будет их психологическим преимуществом?

— Возможно, «Спартак» где-то побаивается ЦСКА, из-за того что они проиграли совсем недавно. Возможно, наоборот, это придаст им дополнительную мотивацию. Тут сложно однозначно ответить.

— Этот матч будет из категории «всё или ничего», учитывая, что для обеих команд это последний шанс побороться за трофей?

— Для «Спартака» — да. Красно-белые очень хотя выиграть Кубок, который последний раз покорялся им 20 лет назад. Плюс в этом году у клуба 100-летний юбилей. Они делают ставку на этот турнир, выложатся на 110%. ЦСКА же продолжают бороться за медали РПЛ. Да, для них это тоже сверхпринципиальный матч, на своем стадионе, но такой сумасшедшей мотивации у них, наверное, нет.

— Допускаете, что дело может дойти до дополнительного времени или серии послематчевых пенальти?

— Всё может быть, это дерби.

«Назову четырех игроков»

— Если Александр Селихов не успеет набрать физические кондиции, то сыграет Александр Максименко. На ваш взгляд, сейчас Александр — слабое звено «Спартака»?

— Почему слабое звено? Да, у Саши был определенный спад, но это естественный процесс. Если ему сейчас доверяют, значит, он в хорошей форме. Например, у великого Льва Яшина тоже бывали спады. Он хотел закончить с футболом, а потом восстановился и стал еще лучше. У Максименко впереди еще вся карьера, желаю ему удачи.

— Матч будет судить Владимир Москалев, а на ВАР работать — Сергей Иванов. В связи с последними событиями на арбитров будет дополнительное давление? Они способны качественно отработать дерби?

— Они, в принципе, могут качественно работать. У нас просто очень много внимания уделяют ВАР. Видимо, так боятся допустить ошибку, что все перепроверяют. На днях посмотрел матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив». Судья и ВАР отработали чисто, но проверяли очень много эпизодов. Игра откровенно затянулась, ее сложно было смотреть. Если посмотреть на зарубежные чемпионаты, то там арбитры в поле очень редко обращаются к ВАР. А если такое и происходит, то они оперативно разбираются в момент. У нас все очень долго. Даже в достаточно простых эпизодах. ВАР должен помогать судьям, но они должны научиться быстро определять моменты. Если говорить про Москалева и Иванова, то, надеюсь, они не испортят дерби.

— Кто может стать икс-фактором встречи?

— Назову четырех игроков: Юсуф Языджи, Шамар Николсон, Квинси Промес и Марио Фернандес.

— В целом чья селекция в этом сезоне вас больше впечатлила?

— У ЦСКА. Они очень качественно укрепились зимой. Отлично начали играть после возобновления чемпионата, но в последних матчах команду как будто подменили. Из новичков красно-белых понравился Николсон. Остальные пока не впечатляют.

— Самое яркое дерби на вашей памяти?

— Было много хороших матчей между этими соперниками, сложно выделить одну игру. Кстати, в этом сезоне дерби были довольно невзрачные. Посмотрим, может на Кубок команды выдадут хороший спектакль. Погода и полный стадион должны этому поспособствовать.

— Кто фаворит Кубка России?

— Трофей возьмет «Зенит» или победитель пары ЦСКА–«Спартак».