Московский хит: «Спартак» и ЦСКА оспорят путевку в полуфинал

В четвертьфинале Кубка России болельщики ожидают четыре ярких матча. Лидерам сезона Российской премьер-лиги — «Зениту» и «Динамо» — предстоят тяжелые выезды во Владикавказ и Калининград. «Рубин» постарается спасти сезон в Красноярске, а главным украшением стадии 1/4 финала станет московское дерби ЦСКА и «Спартака». Армейцы играют дома, но подходят к принципиальной встрече уже не в статусе явного фаворита, как это казалось еще несколько недель назад.

ЦСКА–«Спартак»

Весной команды уже встречались в матче чемпионата, и тогда ЦСКА в гостях обыграл команду Паоло Ваноли на выезде (2:0), а после победы в дерби армейцы взяли верх еще в четырех матчах подряд. В составе красно-синих зажигали новички Хорхе Карраскаль и Юсуф Языджи. Турок вообще забивал в шести матчах кряду, а всего наколотил восемь голов. Но в апреле ЦСКА забуксовал: ничьи с «Уралом» и «Уфой», сенсационное поражение от «Химок» (2:4), и армейцы уже не кажутся командой, которая может разобраться с любым соперником. «Спартак» тоже переживает кризис, хотя в апреле побеждал чаще, чем ЦСКА, — была крупная победа над тульским «Арсеналом». Но при этом в последнем туре красно-белые чуть не проиграли обескровленному «Рубину», который до этого проиграл восемь из девяти матчей в РПЛ.

Обе команды подходят к дерби 20 апреля не в лучшем состоянии, но победа может заметно встряхнуть каждого. Как раз после успеха в матче со «Спартаком» 26 февраля ЦСКА прошелся по другим соперникам в лиге и выдал серию побед.

Для «Спартака» кубковое дерби — главный матч в оставшейся части сезона: в РПЛ шансы даже на место в пятерке призрачные, вылет и стыки красно-белым тоже не грозят. А шанс выиграть Кубок в юбилейный год «Спартак» должен попытаться использовать. Последний раз красно-белые выигрывали Кубок России 20 лет назад, а до финала не доходили 16 лет. Паоло Ваноли в «Спартаке» начал невразумительно, но если он прервет эту многолетнюю серию неудач в Кубке, ему всё простят.

— В Кубке часто бывают непредсказуемые результаты, — отметил в беседе с «Известиями» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Даже в этом розыгрыше было достаточно примеров, когда команда ниже классом добивалась победы. Поэтому однозначно сказать, кто в этой паре выиграет, трудно. Если брать в целом игры чемпионата, то более сбалансированная и тактически грамотная команда у ЦСКА. При этом игроки «Спартака» находятся в хорошем физическом состоянии, выигрывают много единоборств, но в то же время совершают много тактических ошибок. Еще притираются к новому тренеру. Лично я бы отдал предпочтение армейцам.

«Балтика»–«Динамо»

Победитель дерби сыграет с лучшей командой из пары «Балтика»–«Динамо». Матч пройдет 19 апреля в Калининграде и станет первой большой игрой для легенды российского футбола Сергея Игнашевича в качестве тренера хозяев. Он возглавил «Балтику» осенью, и при нем команда поднялась с 13-го на седьмое место в таблице ФНЛ и сохраняет шансы на выход в РПЛ.

Интересно, что в феврале Игнашевич рассказывал, что хотел бы побывать на стажировке в «Динамо» и посмотреть на работу Сандро Шварца изнутри. С немецким тренером москвичи в этом сезоне претендуют на чемпионство, навязав конкуренцию «Зениту». И продолжают борьбу за Кубок России.

«Динамо» не выигрывало трофей с 1995 года, а в финале Кубка не участвовало десять лет — с 2012 года, когда уступило в решающем матче «Рубину». А Игнашевич — один из двух рекордсменов по завоеванным Кубкам России в качестве игрока: у экс-защитника ЦСКА и «Локомотива» семь трофеев (столько же у Элвера Рахимича). Возможно, у специалиста получится побороться за титул уже в качестве тренера.

— Динамовцы должны добиться победы, — продолжил Борис Игнатьев. — При Шварце они показывают содержательный футбол, практически не теряют очков в матчах с командами, уступающими в классе. Команде Игнашевича будет непросто в этой игре. Мастерство отдельно взятых футболистов «Балтики» значительно ниже, чем у динамовцев. Но я считаю, что они сделают всё возможное, чтобы сделать праздник для своих болельщиков. И я считаю, что благодаря этой мотивации и единению «Балтика» может как-то соперничать с «Динамо». По всем остальным аспектам преимущества у московского клуба.

«Алания»–«Зенит»

Одна из самых самобытных команд ФНЛ — «Алания» — 20 апреля примет «Зенит», который намерен в этом сезоне оформить «золотой дубль»: выиграть чемпионство и завоевать Кубок России. Игроки «Зенита» говорят, что перед ними в оставшейся части сезона стоит именно такая задача.

Команда Спартака Гогниева весной проваливается в ФНЛ: за последние шесть туров «Алания» с третьего места опустилась на шестую строчку, проиграв четыре матча из шести. «Зенит» же на ходу — в этом году команда Сергея Семака проиграла лишь один матч — дома «Бетису» в плей-офф Лиги Европы.

Если не произойдет чуда, «Зенит» продвинется дальше на пути к Кубку, который выигрывал два года назад — тогда в финале были побеждены «Химки». Еще одна мотивация для «Зенита» в Кубке — догнать «Локомотив» и ЦСКА, которые заметно опережают питерцев по победам и финалам. У «Зенита» лишь четыре трофея и пять финалов, у ЦСКА — 11 финалов и 7 трофеев, у «Локо» — 10 финалов и 9 трофеев. Есть к чему стремиться.

— В этом матче хотелось бы увидеть красивый, зрелищный футбол с большим количеством голов, — сказал «Известиям» шестикратный чемпион России Валерий Кечинов. — Понятно, что «Алании» будет сложно. «Зенит» — флагман российского футбола. Они объективно сильнее и по составу, и по игре. Но может и произойти чудо. При своих болельщиках «Алания» может забить на контратаке и создать мощную интригу.

«Рубин»–«Енисей»

Победитель пары «Алания»–«Зенит» сыграет в полуфинале против команды, которая выиграет в Красноярске. «Енисей» в этом сезоне претендует на повышение в РПЛ. В 2022 году он выиграл семь матчей ФНЛ из восьми, уступив только лидеру таблицы «Оренбургу». Помимо этого, сенсационно разгромил «Локомотив» в Кубке — 4:0. А накануне встречи с «Рубином» обыграл другой клуб из Татарстана — «Нефтехимик» (2:0). «Енисей» идет четвертым в таблице ФНЛ и остается в гонке за прямую путевку в РПЛ.

«Рубин» в этой паре если и можно назвать фаворитом, то только формально, из-за статуса клуба РПЛ. С учетом формы и состояния соперника, учитывая все проблемы и результаты команды Леонида Слуцкого, 20 апреля в Красноярске ей будет трудно. «Енисей» — крепкий клуб со стабильной игрой и составом, хорошим тренером Вадимом Гараниным, который может разобраться с соперником, находящимся в кризисе. Он это уже показывал на примере встречи с «Локо» в 1/8 финала.

— «Енисей» уже преподнес сюрприз, крупно обыграв «Локомотив», — заметил Валерий Кечинов. — «Рубин» сейчас не в лучшем состоянии, чтобы категорично сказать, что казанцы — фавориты в этой паре. Я бы рискнул поставить на красноярцев.

Команде Слуцкого удалось взять одно очко со «Спартаком» в прошлом туре, но до этого «Рубин» проиграл восемь матчей из девяти в РПЛ и выглядит очень нестабильно. После ухода легионеров тренер еле собирает игроков для запаса, чтобы делать замены по ходу матча. При этом на Кубок он собирается отправиться в Красноярск основным составом. Вероятно, тренер хочет побороться за трофей, несмотря на все кадровые проблемы.

Слуцкий выигрывал Кубок России дважды с ЦСКА — это лучший показатель из всех оставшихся в турнире тренеров. Он четвертый тренер в истории Кубка по числу трофеев, уступая только Олегу Романцеву (3), Валерию Газзаеву (4) и Юрию Сёмину (6).

«Рубин» в своей истории лишь раз выигрывал Кубок России — в 2012 году в Ростове, где обыграл «Динамо» 1:0. С тех пор вот уже 10 лет казанская команда больше не брала трофеев.