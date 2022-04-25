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Свести счет: как матч ЦСКА–«Динамо» повлияет на итоги чемпионата

Во что для бело-голубых может вылиться проигрыш в московском дерби
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Футболисты петербургского «Зенита» существенно приблизились к четвертому подряд званию чемпиона России. Это произошло после осечки их ближайшего конкурента — московского «Динамо». В воскресенье вечером подопечные Сандро Шварца проиграли столичному ЦСКА со счетом 0:1.

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Таким образом, за четыре тура до конца чемпионата бело-голубые продолжают идти вторыми и отставать от лидирующего коллектива из Северной столицы на три очка. В понедельник «Зениту» предстоит выездной матч против «Краснодара». Если подопечные Сергея Семака одержат победу, то будут опережать ближайшего преследователя на шесть баллов. Тогда им останется выиграть всего две встречи, чтобы взять золото.

Прошедшее 24 апреля московское дерби на «ВЭБ Арене» было одним из ключевых на финише чемпионата. «Динамо» и ЦСКА перед нынешним 26-м туром шли на втором и третьем местах соответственно. Для бело-голубых матч во многом решал судьбу в чемпионской гонке. Для армейцев он был одним из последних шансов зацепиться за вторую строчку в таблице, от которой команда Алексея Березуцкого отставала на восемь очков.

К тому же 24 апреля идущий вслед за ЦСКА «Сочи» одержал дома победу над грозненским «Ахматом» (3:2). Это позволило южному клубу выйти на третье место.

На субботнем московском дерби «Динамо» казалось фаворитом встречи. В этом чемпионате клуб держится на втором месте, которое команда не завоевывала почти 30 лет.

Что касается ЦСКА, у клуба был яркий март: он одержал четыре победы подряд и обошел «Сочи» (2:1) в 1/8 финала Кубка России. Но в апреле красно-синие стали систематически терять очки в РПЛ, а в среду вылетели из Кубка России, уступив в дерби московскому «Спартаку» (0:1). Теперь им надо было реабилитироваться и побороться за то, чтобы хотя бы сохранить шансы на медали в чемпионате.

Перед началом матча на «ВЭБ Арене» чествовали одноклубников армейцев — женскую команду ЦСКА по гандболу, выигравшую недавно Кубок России. А символический первый розыгрыш мяча в центре поля совершили выступающие за общество ЦСКА биатлонисты Александр Логинов и Максим Цветков, в феврале ставшие призерами Олимпиады в Пекине.

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Первый тайм выдался достаточно унылым и не изобиловал большим количеством голевых моментов. Но после перерыва соперники стали стараться играть в более-менее открытый футбол. И в итоге всё решила удачная замена ЦСКА за полчаса до конца встречи.

Самый результативный игрок красно-синих этой весной, Юсуф Языджи, уступил место на поле Чидере Эджуке, который через семь минут успешно ворвался на скорости в чужую штрафную площадь и открыл счет. До конца игры ЦСКА мог удвоить преимущество после ошибок Романа Евгеньева. В первом случае Антон Шунин дважды отразил удары сначала Эджуке, а потом Марио Фернандеса. А затем Бахтиер Зайнутдинов вышел один на один, но пробил неудачно. Между этими моментами мог сравнять счет Константин Тюкавин, но попал в штангу. ЦСКА теперь отстает от «Динамо» только на пять очков и на один балл опережает «Сочи».

— Мы хорошо играли, много поработали в первом тайме, — сказал «Известиям» полузащитник ЦСКА Яка Бийол. — А во втором имели много моментов, чтобы забить. Могли забить больше одного гола, но и так хорошо получилось, что один раз забили, а «Динамо» нет, и мы выиграли. Думаю, мы заслужили эту победу.

Также в прошедшем туре состоялось еще пять встреч. 23 апреля екатеринбургский «Урал» обыграл дома «Уфу» (2:1), а московский «Локомотив» справился в родных стенах с «Нижним Новгородом» (2:1). На следующий день «Химки» разгромили на своем поле самарские «Крылья Советов» (4:1), а «Ростов» вырвал победу у «Спартака» (3:2). Тур закончится 25 апреля матчем «Краснодара» и «Зенита».

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