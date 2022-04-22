Следуют серии: в чем интрига первого раунда плей-офф Единой лиги

В пятницу, 22 апреля, стартует плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ, который впервые в истории пройдет без иностранных клубов. Польская «Зелена-Гура» и эстонский «Калев» снялись с турнира по политическим причинам, а белорусский «Цмоки» и казахстанская «Астана» не смогли пробиться в топ-8. Зато впервые за пять лет в плей-офф сыграет красноярский «Енисей», которому в четвертьфинале будет противостоять главный фаворит сезона — «Зенит». Сине-бело-голубые сохранили почти всех ключевых легионеров и готовы прервать гегемонию ЦСКА. Впрочем, действующие чемпионы хоть и понесли серьезные потери, всё же смогли укрепить состав тремя опытными игроками: Юнасом Жеребко, Каспером Уэйром и Евгением Колесниковым. К тому же первое место в регулярке позволит подопечным Димитриса Итудиса избежать встречи с УНИКСом до финала. Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до трех побед, финальная — до четырех.

Очевидная разница

«Нижний Новгород» замкнул топ-8 и второй год подряд сыграет в четвертьфинале с армейцами. В прошлом сезоне нижегородцы дали настоящий бой фавориту, до последних минут сохраняя интригу в третьем решающем матче серии. Повторить тот подвиг практически невозможно. Два основных разыгрывающих команды — Дмитрий Хвостов и Иван Стребков — травмированы и уже не помогут в плей-офф. Единственный легионер Роландс Фрейманис покинул Россию, основной центровой Александр Ганькевич пропустил несколько заключительных игр регулярки из-за травмы. Его участие в серии под вопросом. Так что «НН» попробует завершить сезон c высоко поднятой головой, избежав трех разгромов.

— «НН» слишком сильно обескровлен, — отметил в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион Сергей Тараканов. — Да, у команды есть характер, они постараются побороться, но это проблематично с нынешним составом против ЦСКА. Если говорить про пару «Зенит»–«Енисей», то тут всё еще более очевидно. У команды Дражена Анзуловича были хорошие игры, но им не хватит класса, чтобы противостоять клубу из Санкт-Петербурга. Конечно, не стоит списывать команды раньше времени. В любом случае фаворитам придется постараться.

У красноярцев остался один легионер (центровой Джеймс Томпсон). Плюс недавно удалось подписать разыгрывающего сборной России Григория Мотовилова. Классную регулярку провел Тимофей Герасимов, Владислав Трушкин возвращает былые кондиции после травмы, которая не позволила ему летом 2021 года подписать контракт с «Локомотивом-Кубанью». Но этого откровенно мало, чтобы рассчитывать на что-то в серии с петербургским клубом. Менеджменту сине-бело-голубых удалось сохранить почти всех ключевых иностранцев (за исключением Матеуша Понитки), а также подписать трех титулованных ветеранов (Виталий Фридзон, Сергей Моня, Егор Вяльцев), форварда Аарона Карвера и центрового Эрика Бакнера. Последний заменит в ротации покинувшего Россию Артураса Гудайтиса. С таким составом может стоять только одна задача — выиграть золото.

Вернуть должок

УНИКС уверенно возглавлял таблицу регулярного сезона до отъезда легионеров. Но с потерей Айзея Кэнана, Джона Брауна, Джаррелла Брэнтли и Лоренцо Брауна (американец решил вернуться в столицу Татарстана под плей-офф) тактические построения Велимира Перасовича дали трещину. Бело-зеленые проиграли «Зениту» и «Локомотиву-Кубани» в конце марта, опустившись на третье место.

С возвращением Лоренцо Брауна УНИКС заметно повышает свои шансы в плей-офф. Всё-таки в ростере по-прежнему есть самый яркий игрок лиги Марио Хезонья, многоопытные О Джей Мэйо и Марко Списсу, классный центровой Тони Джекири и сильный русский костяк во главе с Андреем Воронцевичем. Почему бы тоже не замахнуться на титул? В первом раунде эта компания разомнется на «Автодоре». Саратовцы сенсационно закончили 2021 год на первом месте в турнирной таблице, но после 24 февраля переключились в режим экономии — расторгнув контракт с главным творцом успеха тренером Эмилем Райковичем, а затем и отпустив всех ключевых игроков, начиная с лучшего снайпера Кенни Чери и заканчивая капитаном Евгением Колесниковым.

— Нет сомнений, что УНИКС выиграет эту серию, — продолжил Сергей Тараканов. — Тут любопытнее будет понаблюдать за молодыми игроками «Автодора», в первую очередь за Никитой Михайловским после возвращения из Австралии. Как они проявят себя в плей-офф, где ты получаешь особый опыт.

Пермяки без легионеров выиграли шесть из десяти заключительных матчей чемпионата, а на первые роли вышли ветераны — Евгений Воронов, Валерий Лиходей и Артем Забелин. Боевитости у пермяков хоть отбавляй, а переполненный «Молот» будет гнать своих любимцев вперед. А вот для молодых воспитанников «Локо» это будет первый плей-офф, где они выйдут на ведущие роли. Напряжение будет совсем другого уровня, и это дает какую-то надежду на серьезную борьбу в этой серии. Понятно, что у краснодарцев есть такие классные баскетболисты, как Эррик Макколлум и Джонатан Мотли, вдвоем способные сделать результат. К примеру, американцы на двоих набрали 33 очка в апрельском матче этих команд в Краснодаре, обеспечив «Локо» крупную победу над конкурентом за четвертое место (101:74).

— Это самая непредсказуемая пара первого раунда, — считает Сергей Тараканов. — Да, у краснодарцев есть преимущество своей площадки, более длинная скамейка, но весь сезон они играли неровно. Нельзя исключать, что очередной спад придется на плей-офф. У «Пармы» нет легионеров, но русские игроки удачно примерили на себя роль лидеров. У команды есть характер, сочетание молодости и опыта, отличная поддержка дома. Видел их в матче с ЦСКА в Москве, где они меня приятно удивили. Гнули свою линию и долгое время сохраняли интригу. Посмотрим, как будет в серии с «Локо». Краснодарцы — фавориты, но поставить все свои деньги на их победу я бы не рискнул.

В первом же круге «Парма» выигрывала «+20» по ходу матча, но растеряла свое преимущество по ходу последней четверти. По итогам регулярного чемпионата команды разделила всего одна победа. Возможно, если бы пермяки не позволили краснодарцам совершить такой мощный камбэк, то начинали бы четвертьфинальную серию с преимуществом домашней площадки.